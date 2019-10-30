Сексота из ФСБ тайно допросил суд по делу о «хищении воды» на 170 млн рублей в Бердске

На время допроса из зала вывели посторонних. По просьбе прокурора суд отказал защите в получении оперативной информации, так как она содержит гостайну. Окончено судебное следствие по делу Кожина и его подельников.

Александр Кожин полтора года находится за решеткой

Сегодня, 30 октября, завершилось судебное следствие по громкому уголовному делу о «хищении воды» на 170 млн рублей в Бердске. Об этом в заседании объявила судья Бердского горсуда Татьяна Васюхневич. Через две недели начнутся прения сторон. Затем подсудимые выступят с последним словом и заслушают приговор.

На скамье подсудимых трое. Это экс-директор муниципального Комбината бытовых услуг Александр Кожин и два его подельника — гендиректор МК «Сибиряк» Владимир Дыненков и Сергей Оленич, выступавший, по версии следствия, посредником при решении вопроса о занижении суммы долга за потребленную воду между КБУ и «Сибиряком». Пособники находятся под домашним арестом, Кожин сидит в СИЗО уже полтора года.

В сегодняшнем судебном заседании в качестве свидетеля допросили оперативного сотрудника ФСБ. Его пригласила сторона обвинения. Помощник прокурора Бердска Анна Белова попросила суд провести допрос секретного сотрудника спецслужб в закрытом режиме, удалив из зала заседания представителей СМИ и других лиц, не у участвующих в процессе. Несмотря на возражения защиты, судья принял позицию гособвинителя.

Нет допуска к гостайне

Автор видео Анастасия Солодкова



Из зала вышли корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» и супруга Александра Кожина, которая приезжает на каждое заседание суда. Их попросили пройти в другое крыло суда, чтобы они не смогли видеть лица сексота. Впрочем, после 40 минут допроса оперативник ФСБ вышел из зала судебного заседания совершенно открыто. В нем узнали Григорьева, который в том числе проводил обыск в квартире Кожина. его фамилию несколько раз озвучили в ходе судебного заседания.

Суть допроса сотрудника ФСБ не раскрывается. Но адвокат главного фигуранта Елена Полозова ходатайствовала в суде о предоставлении сведения оперативного учета. Однако гособвинитель парировала: информация об оперативной деятельности спецслужб является государственной тайной.

— У нас у всех вместе взятых допуска к оперативному учету не имеется. Поэтому ходатайство прошу отклонить, — высказалась Анна Белова.

В ответ Кожин заявил, что с него никто пока не снял вторую группу допуска. А адвокат Полозова конкретизировала, что ее интересуют статистические данные:

— Без раскрытия сведений, составляющих государственную тайну, которые есть в отношении каждого участника уголовного процесса.

Защита всех фигурантов выступала против окончания судебного следствия. По их единодушному мнению, не рассмотрена масса ходатайств, что нарушает право подсудимых на защиту. Но судья приняла иное решение.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», всем фигурантам уголовного дела в сентябре суд продлил срок ареста еще на три месяца.