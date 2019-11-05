Много пьете: Как запивать стресс, рассказывает врач-нарколог из Бердска

Минимальное употребление окажется намного меньшей потерей, чем от того, что человек потеряет работу или будет терпеть до отпуска, а потом на две недели уйдет в запой. Если человек сам справляется со сложной ситуацией, он пить не будет.

Врач не рекомендует смешивать алкогольные напитки и понижать градус крепости

Как правило, человек «запивает» стресс, гигантские нагрузки и ответственность на работе. И когда уровень стресса зашкаливает, лучше чуть-чуть выпить алкоголя, чем копить напряжение до взрыва, рекомендует врач-нарколог бердской горбольницы Константин Фалалеев:

— В этом случае минимальное употребление окажется намного меньшей потерей, чем от того, что он потеряет работу или будет терпеть до отпуска, а потом на две недели уйдет в запой. Если человек сам справляется со сложной ситуацией, он пить не будет. Если же он чувствует, что на грани, психических сил не хватает, по-другому снять стресс не умеет, выпей качественный алкоголь в минимальных дозах и с хорошей закуской. Но нельзя прикрываться стрессом и терять человеческий вид. От бутылки пива глобальные проблемы могут улетучится, — отмечает доктор.

В следующий раз доктор Фалалеев расскажет, можно ли смешивать алкоголь, чтобы «не было мучительно больно» и плохо на следующее утро.