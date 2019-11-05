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Много пьете: Как запивать стресс, рассказывает врач-нарколог из Бердска

17:15 05.11.2019, Анастасия Солодкова Фото: pixabay
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Минимальное употребление окажется намного меньшей потерей, чем от того, что человек потеряет работу или будет терпеть до отпуска, а потом на две недели уйдет в запой. Если человек сам справляется со сложной ситуацией, он пить не будет.

Много пьете: Как запивать стресс, рассказывает врач нарколог из Бердска
Врач не рекомендует смешивать алкогольные напитки и понижать градус крепости
Сюжет: Алкоголизм
Много пьете: Как запивать стресс, рассказывает врач нарколог из Бердска

Много пьете: Как запивать стресс, рассказывает врач-нарколог из БердскаМного пьете: Что такое похмелье и как правильно опохмелиться, рассказывает врач-нарколог из БердскаЕщё 7 новостей

Как правило, человек «запивает» стресс, гигантские нагрузки и ответственность на работе. И когда уровень стресса зашкаливает, лучше чуть-чуть выпить алкоголя, чем копить напряжение до взрыва, рекомендует врач-нарколог бердской горбольницы Константин Фалалеев:

— В этом случае минимальное употребление окажется намного меньшей потерей, чем от того, что он потеряет работу или будет терпеть до отпуска, а потом на две недели уйдет в запой. Если человек сам справляется со сложной ситуацией, он пить не будет. Если же он чувствует, что на грани, психических сил не хватает, по-другому снять стресс не умеет, выпей качественный алкоголь в минимальных дозах и с хорошей закуской. Но нельзя прикрываться стрессом и терять человеческий вид. От бутылки пива глобальные проблемы могут улетучится, — отмечает доктор.

В следующий раз доктор Фалалеев расскажет, можно ли смешивать алкоголь, чтобы «не было мучительно больно» и плохо на следующее утро.

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От редакции

Как вы справляетесь со стрессом?

Аноним, 05 ноября 2019 17:51
НВР:
Только хобби для души - делай, что-то своими руками, пили, строгай, мастери! Только вещь сделанная своими руками, способна согреть твою душу и заполнить пустоту в жизни!

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