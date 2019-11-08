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Генплан Бердска: Как изменится жизнь горожан

11:31 08.11.2019, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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«Курьер. Среда. Бердск» разобрался, что изменится в городе до 2020 года: акцент делается на высотную жилую застройку — дома в 10, 16 и 24 этажа, площадь Горького станет проездной, улицы Горького и Первомайская должны соединить центр Бердска с новыми жилыми комплексами вблизи Микрорайона.

Генплан Бердска: Как изменится жизнь горожан
Бердск будет расстраиваться в южном направлении — за Микрорайоном
Сюжет: Снос частных домов
Генплан Бердска: Как изменится жизнь горожан

Генплан Бердска: Как изменится жизнь горожанВ перспективе мегаполис: Скандальный генплан приняли 7 ноября депутаты БердскаЕщё 27 новостей

Генеральный план Бердска приняли депутаты на сессии 7 ноября. Это важный документ для развития любого населенного пункта, предусматривающий то, как будет выглядеть город в ближайшем будущем. Генплан предусматривает перспективную застройку, строительство новых дорог, создание инфраструктуры для комфортной среды обитания бердчан.

Бердский генеральный план на стадии обсуждения вызывал споры — горожане вносили свои предложения, не согласившись с некоторыми постулатами документа, в части о сносе частного сектора в центре Бердска. Но это было предусмотрено еще в предыдущем генплане, принятом в 2006 году. С тех пор многое изменилось. Во-первых, город существенно прирос в численности населения, получив статус крупного. Во-вторых, появились новые технологии и нормативы градостроительства.

Итак, озвучим, какие основные тезисы заложены в генеральный план развития Бердска и выполнимы в ближайшей перспективе.

  • Генплан рассчитан до 2040 года. Через 20 лет предстоит разрабатывать новый — актуализировать с учетом современных реалий и потребностей Бердска.
  • Застройка Бердска преимущественно будет двигаться в Южном направлении. Предполагается возводить высотные дома за микрорайоном Раздольным в направлении границы с Искитимским районом (изначально это были земли сельхозназначения). Больше земли в Бердске нет.
  • Улицы Горького и Первомайская должны соединить центр Бердска с новыми жилыми комплексами вблизи Микрорайона. На улицах построят магистральные дороги, шириной 40-50 метров. Это позволит развиваться новым районам благодаря транспортной доступности.
  • Площадь Горького станет проездной, что позволит пустить транспортный трафик от федеральной трассы Р-256 (ул. Вокзальная) напрямую до микрорайона Раздольного в юго-западной части Бердска. Это исключит пробки на центральных дорогах города и сократит путь.
  • Акцент делается на высотную жилую застройку — дома в 10, 16 и 24 этажа — ради эффективного использования земель в условиях дефицита свободных площадей.
  • Снос частного сектора возможен вдоль ул. Горького и прилегающих (всего в зону попадают порядка 600 частных домов), в Северном микрорайоне (это своеобразный фасад Бердска со стороны Бердского залива, на северном въезде в город), в квартале, ограниченном улицами Рогачева, Красная Сибирь, Павлова и Новая, а также на территории бывшего Бердского санатория, на ул. Новосибирской в Новом поселке и в Речкуновке вдоль железной дороги (здесь наметили построить объекты делового назначения и выделить землю под пожарную часть).
  • Аэродром остался в новом генплане Бердска, но землю вокруг предполагают застроить многоквартирными домами. Развитие этой территории зависит от воли Министерства обороны. Пока земли принадлежат военному ведомству, муниципалитет не вправе вкладывать деньги в их развитие. Но переговоры с Минообороны РФ власть Бердска активно ведет.
  • У парка «Ремикс» на Бердском заливе задумали обустроить набережную и причал для пассажирских судов — есть планы восстановить водное сообщение с Бердском и открыть туристические маршруты.
  • В генплане развития Бердска разработчики предусмотрели сооружение южного объезда, который соединит новые микрорайоны с федеральной автодорогой Р-256 с устройством двухуровневой развязки в месте стыковки.
  • Генплан предусматривает строительство 9 детских садов, 4 общеобразовательных школ, 3 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, приют для подростков, центр реабилитации инвалидов, 2 интерната для престарелых и детей-инвалидов. Предполагается возведение больницы, Дворца спорта, музея, клубов, театра и цирка.

Некоторые пункты генплана сегодня кажутся сказочными и невыполнимыми, вызывают скепсис. Но к ним нужно стремиться, чтобы не было стагнации в развитии города. Все, что не удастся исполнить, прежде всего из-за отсутствия средств на воплощение, плавно перетечет в новый генеральный план. Он будет рассчитан до 2065 года.

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