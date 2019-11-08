Генплан Бердска: Как изменится жизнь горожан

«Курьер. Среда. Бердск» разобрался, что изменится в городе до 2020 года: акцент делается на высотную жилую застройку — дома в 10, 16 и 24 этажа, площадь Горького станет проездной, улицы Горького и Первомайская должны соединить центр Бердска с новыми жилыми комплексами вблизи Микрорайона.

Бердск будет расстраиваться в южном направлении — за Микрорайоном

Генеральный план Бердска приняли депутаты на сессии 7 ноября. Это важный документ для развития любого населенного пункта, предусматривающий то, как будет выглядеть город в ближайшем будущем. Генплан предусматривает перспективную застройку, строительство новых дорог, создание инфраструктуры для комфортной среды обитания бердчан.

Бердский генеральный план на стадии обсуждения вызывал споры — горожане вносили свои предложения, не согласившись с некоторыми постулатами документа, в части о сносе частного сектора в центре Бердска. Но это было предусмотрено еще в предыдущем генплане, принятом в 2006 году. С тех пор многое изменилось. Во-первых, город существенно прирос в численности населения, получив статус крупного. Во-вторых, появились новые технологии и нормативы градостроительства.

Итак, озвучим, какие основные тезисы заложены в генеральный план развития Бердска и выполнимы в ближайшей перспективе.

Генплан рассчитан до 2040 года. Через 20 лет предстоит разрабатывать новый — актуализировать с учетом современных реалий и потребностей Бердска.

Застройка Бердска преимущественно будет двигаться в Южном направлении. Предполагается возводить высотные дома за микрорайоном Раздольным в направлении границы с Искитимским районом (изначально это были земли сельхозназначения). Больше земли в Бердске нет.

Улицы Горького и Первомайская должны соединить центр Бердска с новыми жилыми комплексами вблизи Микрорайона. На улицах построят магистральные дороги, шириной 40-50 метров. Это позволит развиваться новым районам благодаря транспортной доступности.

Площадь Горького станет проездной, что позволит пустить транспортный трафик от федеральной трассы Р-256 (ул. Вокзальная) напрямую до микрорайона Раздольного в юго-западной части Бердска. Это исключит пробки на центральных дорогах города и сократит путь.

Акцент делается на высотную жилую застройку — дома в 10, 16 и 24 этажа — ради эффективного использования земель в условиях дефицита свободных площадей.

Снос частного сектора возможен вдоль ул. Горького и прилегающих (всего в зону попадают порядка 600 частных домов), в Северном микрорайоне (это своеобразный фасад Бердска со стороны Бердского залива, на северном въезде в город), в квартале, ограниченном улицами Рогачева, Красная Сибирь, Павлова и Новая, а также на территории бывшего Бердского санатория, на ул. Новосибирской в Новом поселке и в Речкуновке вдоль железной дороги (здесь наметили построить объекты делового назначения и выделить землю под пожарную часть).

Аэродром остался в новом генплане Бердска, но землю вокруг предполагают застроить многоквартирными домами. Развитие этой территории зависит от воли Министерства обороны. Пока земли принадлежат военному ведомству, муниципалитет не вправе вкладывать деньги в их развитие. Но переговоры с Минообороны РФ власть Бердска активно ведет.

У парка «Ремикс» на Бердском заливе задумали обустроить набережную и причал для пассажирских судов — есть планы восстановить водное сообщение с Бердском и открыть туристические маршруты.

В генплане развития Бердска разработчики предусмотрели сооружение южного объезда, который соединит новые микрорайоны с федеральной автодорогой Р-256 с устройством двухуровневой развязки в месте стыковки.

Генплан предусматривает строительство 9 детских садов, 4 общеобразовательных школ, 3 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, приют для подростков, центр реабилитации инвалидов, 2 интерната для престарелых и детей-инвалидов. Предполагается возведение больницы, Дворца спорта, музея, клубов, театра и цирка.

Некоторые пункты генплана сегодня кажутся сказочными и невыполнимыми, вызывают скепсис. Но к ним нужно стремиться, чтобы не было стагнации в развитии города. Все, что не удастся исполнить, прежде всего из-за отсутствия средств на воплощение, плавно перетечет в новый генеральный план. Он будет рассчитан до 2065 года.