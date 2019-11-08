В перспективе мегаполис: Скандальный генплан приняли 7 ноября депутаты Бердска

Жители и народные избранники опасались перемен. В перспективе часть жилого сектора в центе города придется снести ради строительства многоэтажек. Но 26 депутатов из 30 проголосовали за новый генплан.

У депутатов Бердска 11 вопросов на повестке 32 сессии

Сегодня, 7 ноября, на сессии совета депутатов Бердска большинством голосов был принят генеральный план города Бердска. На заседании присутствовали 30 депутатов. Из них 26 проголосовали за и 2 против. Еще двое воздержались. Генплан принят.

Но перед голосованием народные избранники проверили электронную систему голосования.

— Чтобы не получилось как на прошлой сессии, — сказал спикер совета Валерий Бадьин.

Два устройства не работали, поэтому депутаты решили пользоваться соседней свободной аппаратурой.

Начальник управления градостроительства мэрии Бердска Федор Каравайцев около 20 минут выступал перед депутатами с докладом о разработке генплана.

Депутат Елена Белова задала вопрос, есть ли данные изменения в плане города в Росреестре.

— Тот беспорядок, который творится с участками, связан с нехваткой данных в Росреестре, — сказала Белова.

Каравайцев ответил, что всё делается поэтапно. Сначала генплан, потом правила застройки и землепользования.

Другие депутаты были обеспокоены социальными вопросами, будет ли сделана пристройка к школе №11 и будет ли построено новое здание школы №9.

Шестернин уточнил, что это будет решатся при рассмотрении правил землепользования.

— Генплан — это стратегия развития города! Остальные вопросы будут решены в дальнейшей работе, — подчеркнул Шестернин.

Напомним, депутаты отказывались принимать генплан. Его исключили из повестки сессии горсовета 26 сентября. Бердчан и народных избранников пугала перспектива сноса частного сектора. По плану развития города на ближайшие 20 лет улица Горького и Первомайская должны стать магистральными и соединить новые микрорайоны Раздольный, Белокаменный с трассой Р-256. Это очень серьезные изменения для города. Мэр города Бердска Евгений Шестернин отметил, что новый генплан превратит Бердск в город, а не село.

Автор видео Алена Романцова

