В перспективе мегаполис: Скандальный генплан приняли 7 ноября депутаты Бердска

Сегодня, 7 ноября, на сессии совета депутатов Бердска большинством голосов был принят генеральный план города Бердска. На заседании присутствовали 30 депутатов. Из них 26 проголосовали за и 2 против. Еще двое воздержались. Генплан принят.
Но перед голосованием народные избранники проверили электронную систему голосования.
— Чтобы не получилось как на прошлой сессии, — сказал спикер совета Валерий Бадьин.
Два устройства не работали, поэтому депутаты решили пользоваться соседней свободной аппаратурой.
Начальник управления градостроительства мэрии Бердска Федор Каравайцев около 20 минут выступал перед депутатами с докладом о разработке генплана.
Депутат Елена Белова задала вопрос, есть ли данные изменения в плане города в Росреестре.
— Тот беспорядок, который творится с участками, связан с нехваткой данных в Росреестре, — сказала Белова.
Каравайцев ответил, что всё делается поэтапно. Сначала генплан, потом правила застройки и землепользования.
Другие депутаты были обеспокоены социальными вопросами, будет ли сделана пристройка к школе №11 и будет ли построено новое здание школы №9.
Шестернин уточнил, что это будет решатся при рассмотрении правил землепользования.
— Генплан — это стратегия развития города! Остальные вопросы будут решены в дальнейшей работе, — подчеркнул Шестернин.
Напомним, депутаты отказывались принимать генплан. Его исключили из повестки сессии горсовета 26 сентября. Бердчан и народных избранников пугала перспектива сноса частного сектора. По плану развития города на ближайшие 20 лет улица Горького и Первомайская должны стать магистральными и соединить новые микрорайоны Раздольный, Белокаменный с трассой Р-256. Это очень серьезные изменения для города. Мэр города Бердска Евгений Шестернин отметил, что новый генплан превратит Бердск в город, а не село.
Автор видео Алена Романцова
НЕТ!..
Глупо, что не думали над планом, как стоило того.
Понятно, что сейчас сложно уже выразить свое мнение, да его и слушать никто не будет, но есть вариант развития события на официальном уровне.
Создать петицию на change.org
Там анонимы и анонимки не смогут проголосовать.
петиции если и создавать, то на сайте Российской общественной инициативы (roi), вот там точно никаких ботов и анонимов, + голосование привязать можно к конкретному региону: чтобы только жители Бердска оставляли голоса
И да, я живу в Бердске.
Небоскрёбы и МКД-коробки в Бердске не нужны!
И дело не частном секторе, которого в Искитиме хватает, а дело наверное в руководстве города и в его приоритетах. Наше руководство имеет приоритет - снести единственный парк в угоду застройщика. Аминь!
причем если выкупать будет город под дороги - то кадастровая стоимость и по сути все.
а вот если бизнес под многоэтажку - тут можете оторваться и диктовать любую сумму.
Без многоэтажек на этой территории не обойтись, к сожалению.
Вам выплатят компенсацию за дом в размере ее кадастровой стоимости. С какой суммы платите налоги, такую и получите. Конкретно в Кемеровской области стали сносить много частного сектора и всем по ЗАКОНУ выплачивают с какой суммы оплачивали налог на имущество (дом). Вот и все ваши мечты и хотелки. Смешно читать ваши бредни про дом за 8 лямов и пр. Простой вопрос- а налоги с какой суммы вы платите????????????
Ну разумеется в случае что ты живешь в доме больше 3 лет, а не взял его зная что он под снос с намерением подзаработать на выкупе.
Короче, вброс, причем тупой и провокационный. В бан бы таких!
Бабло побеждает всё, даже разум?
Перекопают землю. Потом ветер разносит пыль и грязь по городу. Потом это всё на подоконниках в квартирах.
Должны быть газоны с нормальным травяным ковром или асфальт-бетон.
Бердск-это город, а не колхоз.
Так бегите в Москву, Питер от ненавистной вам деревни! Даже Новосиб - это деревня и только вы этого не знаете!
Психиатр, дело в том, что они предоставят как раз равноценное, по кадастровой стоимости.
Собственно, только белокаменные курятники и возможно будет купить.
Оценку надо проводить рыночную.
Жителям ул. Горького: страхуйте своё жильё.
Да что вы, неправда все это.
Например, сейчас в базе у меня в продаже (риэлтор я) есть дом в 270 квадратов на Горького (напротив ритуалки). Кадастровая цена - 3млн. рублей, земельного участка 200 тыс. рублей.
По минимальным рыночным оценкам стоимость дома на данном участке как минимум 10 млн. рублей.
у меня у знакомого когда он дом регистрировал, то за 300 квадратов вроде 12 миллионов автоматом записали в кадастровый паспорт.
По минимальным рыночным оценкам стоимость дома на данном участке как минимум 10 млн. рублей."
Валентина, ну да, как налоги платить, так хозяев вполне кадастровая стоимость устраивает, а как возмещение получать, так сразу много ниже рыночной. Это одно, а другое: под рыночной ценой многие собственники понимают, видимо, цену вложений. По факту же, рыночная цена - это не та, за которую они хотят продать, а еще и та, за которую кто-то готов купить. А количество желающих купить за 10 млн., как правило, стремится к 0, потому и продаются эти дома годами (и оно понятно: у того, у кого есть 10 млн., запросы соответствующие - он предпочитает строить сам, такой дом, какой хочет). Так что, стоит ли этот дом 10 млн. - это большой вопрос.
Вопросы с компенсациями не утрясутся за год. Почему мои 200 кв. я должна отдать по кадастровой стоимости, на которую куплю максимум 80 кв. Люди влазят в КРЕДИТЫ, строятся, потом им говорят, иди отсюда..... и ты будешь сидеть в своей двушке, платить кредиты с процентами за проведение газа, которым уже не пользуешься. Аминь!
Если в сторону повышения - то внесут вообще без проблем.
А если вас просто не устраивает то что вас заставят переезжать - тут всецело понимание.
Только учтите: город выкупать будет (если будет) только под дороги. Это касается 27 домов на Горького и все.
Все остальное если выкупаться и будет, то бизнесом. А значит можете диктовать им любую цену и условия.
Чего ноете попусту?
наконец то!
план - это конечно лишь перспектива.
Но вот направление - правильное, целиком поддерживаю!
неужели ваш кругозор так ограничен?
Это вы говорите людям, которые знают разницу между частным сектором и квартирой!
Так у кого кругозор ограничен?
есть специально обученный человек, который читает СМИ, докладывает наверх, пишет "нужные" комментарии.
Звать его ******, в прошлый раз пытался стать кандидатом в депутаты Бердского горсовета.
тут много анонимов.
и я лично знаю много людей, которые хотят чтобы бердск стал городом и пе5рестал быть деревней
-добровольно, либо как с домами на 11 квартале...