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В перспективе мегаполис: Скандальный генплан приняли 7 ноября депутаты Бердска

11:28 08.11.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Жители и народные избранники опасались перемен. В перспективе часть жилого сектора в центе города придется снести ради строительства многоэтажек. Но 26 депутатов из 30 проголосовали за новый генплан.

В перспективе мегаполис: Скандальный генплан приняли 7 ноября депутаты Бердска
У депутатов Бердска 11 вопросов на повестке 32 сессии
Сюжет: Снос частных домов
В перспективе мегаполис: Скандальный генплан приняли 7 ноября депутаты Бердска

Генплан Бердска: Как изменится жизнь горожанВ перспективе мегаполис: Скандальный генплан приняли 7 ноября депутаты БердскаЕщё 27 новостей

Сегодня, 7 ноября, на сессии совета депутатов Бердска большинством голосов был принят генеральный план города Бердска. На заседании присутствовали 30 депутатов. Из них 26 проголосовали за и 2 против. Еще двое воздержались. Генплан принят.

Но перед голосованием народные избранники проверили электронную систему голосования.

— Чтобы не получилось как на прошлой сессии, — сказал спикер совета Валерий Бадьин.

Два устройства не работали, поэтому депутаты решили пользоваться соседней свободной аппаратурой.

Начальник управления градостроительства мэрии Бердска Федор Каравайцев около 20 минут выступал перед депутатами с докладом о разработке генплана.

Депутат Елена Белова задала вопрос, есть ли данные изменения в плане города в Росреестре.

— Тот беспорядок, который творится с участками, связан с нехваткой данных в Росреестре, — сказала Белова.

Каравайцев ответил, что всё делается поэтапно. Сначала генплан, потом правила застройки и землепользования.

Другие депутаты были обеспокоены социальными вопросами, будет ли сделана пристройка к школе №11 и будет ли построено новое здание школы №9.

Шестернин уточнил, что это будет решатся при рассмотрении правил землепользования.

— Генплан — это стратегия развития города! Остальные вопросы будут решены в дальнейшей работе, — подчеркнул Шестернин.

Напомним, депутаты отказывались принимать генплан. Его исключили из повестки сессии горсовета 26 сентября. Бердчан и народных избранников пугала перспектива сноса частного сектора. По плану развития города на ближайшие 20 лет улица Горького и Первомайская должны стать магистральными и соединить новые микрорайоны Раздольный, Белокаменный с трассой Р-256. Это очень серьезные изменения для города. Мэр города Бердска Евгений Шестернин отметил, что новый генплан превратит Бердск в город, а не село.

Автор видео Алена Романцова

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От редакции

Нужно больше многоэтажек в Бердске?

Наташа N., 07 ноября 2019 09:45
НВР:
НЕТ!..
Аноним, 07 ноября 2019 12:50
Да! Это самое разумное решение в пользу развития Бердска! Ура..!!! Снесут вросшие в землю дома!
Владимир Ильич, 07 ноября 2019 14:45
Ожидаемо было такое решение.
Глупо, что не думали над планом, как стоило того.
Заковряжин Игорь Петрович, 07 ноября 2019 15:30
НАРОД!
Понятно, что сейчас сложно уже выразить свое мнение, да его и слушать никто не будет, но есть вариант развития события на официальном уровне.
Создать петицию на change.org
Там анонимы и анонимки не смогут проголосовать.
Аноним, 07 ноября 2019 15:48
на change.org как раз смысла нет: во первых там боты, во вторых там голосовать может даже житель мухосранска или берлина, в третьих никакой юр.силы.

петиции если и создавать, то на сайте Российской общественной инициативы (roi), вот там точно никаких ботов и анонимов, + голосование привязать можно к конкретному региону: чтобы только жители Бердска оставляли голоса
Аноним, 07 ноября 2019 15:49
P.S. я кстати готов открыто свой голос поставить хоть через Вконтакте, хоть через учетку госуслуг: я ЗА развитие города и новый ген. план.
И да, я живу в Бердске.
Аноним, 07 ноября 2019 10:14
НВР:
Небоскрёбы и МКД-коробки в Бердске не нужны!
йцуке, 07 ноября 2019 11:26
всех кому нравиться срач и заборы из старого шифера, кому нравиться душить город угольным дымом, кто любит собачий лай и коров- всем выделить места в Барабке Искитимского района.
аноним, 07 ноября 2019 13:09
В Искитиме парк замечательный! А новогодние городки из снега загляденье! Это больше похоже на город!
И дело не частном секторе, которого в Искитиме хватает, а дело наверное в руководстве города и в его приоритетах. Наше руководство имеет приоритет - снести единственный парк в угоду застройщика. Аминь!
Ольга, 07 ноября 2019 19:50
Аноним,какой парк хотят снести?
Аноним, 07 ноября 2019 10:26
20 лет - это долго. Нужно все решать быстрее.
Валерий, 07 ноября 2019 13:51
Я живу в частном секторе,умения добрый дом,севроремонтом хороший просторный горах,большая баня,и разные постройки,общей рыночной стоимости 8миллионов, вопрос готово ли провительство Бердска компенсировать мои затраты при сносе
Аноним, 07 ноября 2019 15:11
разумеется.
причем если выкупать будет город под дороги - то кадастровая стоимость и по сути все.
а вот если бизнес под многоэтажку - тут можете оторваться и диктовать любую сумму.
Аноним, 07 ноября 2019 10:26
НВР:
Без многоэтажек на этой территории не обойтись, к сожалению.
qwerty, 07 ноября 2019 18:40
для ВАЛЕРЫ
Вам выплатят компенсацию за дом в размере ее кадастровой стоимости. С какой суммы платите налоги, такую и получите. Конкретно в Кемеровской области стали сносить много частного сектора и всем по ЗАКОНУ выплачивают с какой суммы оплачивали налог на имущество (дом). Вот и все ваши мечты и хотелки. Смешно читать ваши бредни про дом за 8 лямов и пр. Простой вопрос- а налоги с какой суммы вы платите????????????
Аноним, 08 ноября 2019 08:26
qwerty, раз такой умник, ну ка поясни: какие ты там налоги собираешься с продажи платить?
Ну разумеется в случае что ты живешь в доме больше 3 лет, а не взял его зная что он под снос с намерением подзаработать на выкупе.

Короче, вброс, причем тупой и провокационный. В бан бы таких!
Аноним, 07 ноября 2019 10:28
Срочно нужно решить вопрос о дорогах. Через несколько лет из города выехать будет невозможно.
Наташа N., 07 ноября 2019 10:44
Вопрос гораздо острее стоит с изношенными коммуникациями, на микрорайоне ЧП практически каждый месяц, скоро и в центре "рванет"...
Аноним, 07 ноября 2019 12:39
" Аноним, 07 ноября 2019 10:28Срочно нужно решить вопрос о дорогах. Через несколько лет из города выехать будет невозможно."
Бабло побеждает всё, даже разум?
Boeing 777-300ER, 07 ноября 2019 10:30
Правильно всё. Пусть сносят. А то достали уже печки топить, дышать нечем. И скорее сносите. Вызывайте национальную гвардию, если жильцы будут ортачиться.
Аноним, 07 ноября 2019 11:42
Кроме печек, огородики в городе тоже не нужны.
Перекопают землю. Потом ветер разносит пыль и грязь по городу. Потом это всё на подоконниках в квартирах.

Должны быть газоны с нормальным травяным ковром или асфальт-бетон.
Бердск-это город, а не колхоз.
аноним, 07 ноября 2019 12:02
Мне нравится...... газ провели, а теперь под снос. Национальная гвардия надеюсь на том свете вам тоже поможет.... Ради вашего комфорта и ради выгоды застройщиков готовы выкидывать на улицу людей насильно. Такое было уже, когда насильно перевозили со старого Бердска на это место, только перевозили всех, а тут ради комфорта одних жителей ради других. Вместо того, чтобы заняться сменой коммуникаций, застраиваете дальше город, под которыми грунтовые воды, и высотки строить нельзя. Бог вам всем судья! Всем по заслугам.
аноним, 07 ноября 2019 12:04
Красиво звучит город!!!! Постоянно утопающий в фикалиях....
Аноним, 07 ноября 2019 12:41
"Кроме печек, огородики в городе тоже не нужны.Перекопают землю. Потом ветер разносит пыль и грязь по городу. Потом это всё на подоконниках в квартирах."

Так бегите в Москву, Питер от ненавистной вам деревни! Даже Новосиб - это деревня и только вы этого не знаете!
Yaya, 07 ноября 2019 18:44
Так е ли вам печки не нравятся, надо за газ агитировать, а не за снос
Boeing 777-300ER, 07 ноября 2019 10:42
Кстати, если объективно взглянуть на бердский частный сектор, то 95% домов - это старые, деревянные халупы, которые не жалко снести. И пора давно сносить. Сначала присылаем жильцам письменные уведомления - Вам даётся месяц, что покинуть дом с вещами. Если этого не сделано, вызываем ОМОН, арестовываем жильцов, сносим. После сноса жильцов отпускаем. Точка. Я бы так и делал.
Аноним, 07 ноября 2019 10:55
расстреливаем, забыл добавить
Я, 07 ноября 2019 11:04
Может вам с такими идеями в президенты пойти?
аноним, 07 ноября 2019 12:03
Бойтесь ваших желаний, чего желаете другим, коснется и вас! УРА!
Психиатр, 07 ноября 2019 12:11
Boeing 777-300ER, интересно, а если тебе дадут сутки, чтобы слинял из Бердска навсегда, ты завоешь или застрелишься? Нельзя так с людьми. Сначала надо предоставить им равноценное жильё. А городу конечно, необходимо дальнейшее развитие.
Какая разница, 07 ноября 2019 12:14
Надеюсь тебя первым вышвырнут. Там тебе самое место...
Валентина, 07 ноября 2019 14:49
"Сначала надо предоставить им равноценное жильё."
Психиатр, дело в том, что они предоставят как раз равноценное, по кадастровой стоимости.
Собственно, только белокаменные курятники и возможно будет купить.
Оценку надо проводить рыночную.

Жителям ул. Горького: страхуйте своё жильё.
a.danilov, 07 ноября 2019 14:51
дыкть, сейчас же кадастровая как раз и ориентирована на рыночную
На каждое действие есть противодействия придём к тебе тебя и, 07 ноября 2019 14:57
На каждое действие есть противодействия ,придём к тебе лично и выкиним тебя из твоего убогово жилья,если оно у тебя есть
Валентина, 07 ноября 2019 14:59
"дыкть, сейчас же кадастровая как раз и ориентирована на рыночную".
Да что вы, неправда все это.
Например, сейчас в базе у меня в продаже (риэлтор я) есть дом в 270 квадратов на Горького (напротив ритуалки). Кадастровая цена - 3млн. рублей, земельного участка 200 тыс. рублей.
По минимальным рыночным оценкам стоимость дома на данном участке как минимум 10 млн. рублей.
Alex, 07 ноября 2019 15:11
А слово частная собственность вам не знакомо. Пришёл бы ко мне домой потом не знал бы куда бежать сделалка не доросла. По закону выкупи.
Аноним, 07 ноября 2019 15:12
Валентина, напишите заявление и исправьте стоимость - какие проблемы.
у меня у знакомого когда он дом регистрировал, то за 300 квадратов вроде 12 миллионов автоматом записали в кадастровый паспорт.
Ёла, 07 ноября 2019 15:36
"Например, сейчас в базе у меня в продаже (риэлтор я) есть дом в 270 квадратов на Горького (напротив ритуалки). Кадастровая цена - 3млн. рублей, земельного участка 200 тыс. рублей.
По минимальным рыночным оценкам стоимость дома на данном участке как минимум 10 млн. рублей."

Валентина, ну да, как налоги платить, так хозяев вполне кадастровая стоимость устраивает, а как возмещение получать, так сразу много ниже рыночной. Это одно, а другое: под рыночной ценой многие собственники понимают, видимо, цену вложений. По факту же, рыночная цена - это не та, за которую они хотят продать, а еще и та, за которую кто-то готов купить. А количество желающих купить за 10 млн., как правило, стремится к 0, потому и продаются эти дома годами (и оно понятно: у того, у кого есть 10 млн., запросы соответствующие - он предпочитает строить сам, такой дом, какой хочет). Так что, стоит ли этот дом 10 млн. - это большой вопрос.
давно пора реновировать бердск, 07 ноября 2019 15:37
Так вроде ж, оно и так дается 1 год на выезд, а не месяц - этого более чем достаточно для решения всех вопросов с компенсациями и переездами.
аноним, 07 ноября 2019 16:01
"давно пора реновировать бердск"
Вопросы с компенсациями не утрясутся за год. Почему мои 200 кв. я должна отдать по кадастровой стоимости, на которую куплю максимум 80 кв. Люди влазят в КРЕДИТЫ, строятся, потом им говорят, иди отсюда..... и ты будешь сидеть в своей двушке, платить кредиты с процентами за проведение газа, которым уже не пользуешься. Аминь!
Аноним, 07 ноября 2019 16:09
Еще раз: если вас не устраивает ваша кадастрования стоимость (или там ошибка) - пишите заявление.
Если в сторону повышения - то внесут вообще без проблем.

А если вас просто не устраивает то что вас заставят переезжать - тут всецело понимание.
Только учтите: город выкупать будет (если будет) только под дороги. Это касается 27 домов на Горького и все.
Все остальное если выкупаться и будет, то бизнесом. А значит можете диктовать им любую цену и условия.
Чего ноете попусту?
Аноним, 07 ноября 2019 10:44
УРА!
наконец то!

план - это конечно лишь перспектива.
Но вот направление - правильное, целиком поддерживаю!
аноним, 07 ноября 2019 12:57
Интересно сколько платят людям, которые такое пишут! Пытаясь настроить людей в определенное русло.
Аноним, 07 ноября 2019 13:54
почему у вас мысли только про одно: если кто имеет другое мнение от вашего, значит оплачен.
неужели ваш кругозор так ограничен?
аноним, 07 ноября 2019 14:32
" ваш кругозор так ограничен?"
Это вы говорите людям, которые знают разницу между частным сектором и квартирой!
Так у кого кругозор ограничен?
Ирина, 07 ноября 2019 14:32
*** Интересно сколько платят людям, которые такое пишут! Пытаясь настроить людей в определенное русло.***
есть специально обученный человек, который читает СМИ, докладывает наверх, пишет "нужные" комментарии.
Звать его ******, в прошлый раз пытался стать кандидатом в депутаты Бердского горсовета.
Аноним, 07 ноября 2019 14:40
Ирина, у вас идея навязчивая.
тут много анонимов.
и я лично знаю много людей, которые хотят чтобы бердск стал городом и пе5рестал быть деревней
Monstrdamus, 07 ноября 2019 10:46
Неизбежно это все. Вопрос только в том "Как это будет?"
-добровольно, либо как с домами на 11 квартале...
Аноним, 07 ноября 2019 10:53
Полностью поддерживаю!!!
Житель, 07 ноября 2019 10:55
Подскажите, на каком сайте можно ознакомиться с деталями генерального плана, или только в администрации в приемные часы?

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