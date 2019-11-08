Не будь скотиной: Как выбрать пиво, вино, водку и не отравиться, рассказывает нарколог из Бердска

Пить не более 3 рюмок с обильной закуской, призывает Константин Фалалеев. Седьмая и 20-я рюмка уже превращают человека в скотину. Есть «орлы», которые пять трешек пива за вечер выпивают. Это сумасшествие, доводящие до посинения и рвоты.

В магазинном вине сплошная химия, считает врач-нарколог бердской ЦГБ Константин Фалалеев

Как выбирать алкоголь?

В магазинном вине сплошная химия, считает врач-нарколог бердской ЦГБ Константин Фалалеев. Производители используют по большей части некачественный китайский спирт. Доктор дал читателям «Курьер. Среда. Бердск» несколько советов по выбору алкогольных напитков.

Пиво — не более 1 литра

— В составе пива должны быть только вода, солод, рис и хмель. Если на этикетке написано «хмелепродукты», есть много других слов, такое пиво брать нельзя. Не забывайте о мере. Литр пива — предостаточно. Есть «орлы», которые пять трешек за вечер выпивают. Это сумасшествие, доводящие до посинения и рвоты. В приоритете — бутылочное пиво. Что льют в магазинах из спрятанных бочек, неизвестно. Продавцы, как правило, далеко не святые люди. Состав проверить невозможно.

Вино — только сухое

— Вино должно быть только сухим — красное, розовое или белое, не важно. На бутылке должно быть написано, из какого сорта винограда изготовлено вино, регион происхождения. Обратите внимание на дату сбора урожая — желательно, чтобы это было лето или осень. Большая вероятность подделки в бутылках не с пробками, а в закручивающимися крышками. Слова на этикетке «винный материал» должны вас отпугнуть. Сейчас во все вина добавляют диоксид серы в качестве консерванта. С этим придется смириться. Или перейти на домашнее вино. Бутылки вина на человека, конечно, с закуской на вечер — более чем достаточно.

Забудь о водке за 200 рублей!

— Водку употреблять можно только качественную. Забудьте о цене в 200-300 рублей за бутылку. Такую нельзя покупать ни в коем случае — можно стать инвалидом. Чтобы не ошибиться и не отравиться, следует брать известные марки и в хороших магазинам. Не устану повторять о мере. 3-4 рюмки водки с обильной закуской — достаточно. Этого хватит, чтобы отключится от проблем (а пьют, как правило, с этим посылом) и пообщаться. Седьмая и 20-я рюмка уже превращают человека в скотину.

— Крепкие напитки, начиная с вина, раз в неделю пить — это перебор, слишком часто. Их я бы советовал употреблять только на Новый год и в день рождения. Такой принцип простимулирует оставаться человеком. Совсем не пьют алкоголь только очень сильные духом люди (я не беру во внимание больных), поэтому нужно научиться вести внутренний диалог с той половиной тебя, которая искушает.