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«Пьющие» страны: литовцы выпивают на 1,2 литра алкоголя больше россиян в год

15:00 11.11.2019 Фото: Википедия
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В среднем жители Литвы употребляют 12,3 литра алкоголя в год. На втором месте располагается Австрия (11,8 литра), третье место занимает Франция (11,7). Самым «непьющим» оказалось население Индонезии (0,3 литра) и Турции (1,4).

«Пьющие» страны: литовцы выпивают на 1,2 литра алкоголя больше россиян в год
Эксперты назвали самые «пьющие» страны мира
Сюжет: Алкоголизм
«Пьющие» страны: литовцы выпивают на 1,2 литра алкоголя больше россиян в год

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Литва стала страной с наиболее высоким уровнем потребления алкоголя на душу населения. Об этом свидетельствуют материалы публикации (*pdf) Health at a Glance Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР).

По данным организации, в среднем жители Литвы употребляют 12,3 литра алкоголя в год. На втором месте располагается Австрия (11,8 литра), третье место занимает Франция (11,7). В первую пятерку также вошли Чехия (11,6) и Люксембург (11,3).

Россия занимает в рейтинге седьмое место с показателем 11,1 литра. Как следует из материалов доклада, самым «непьющим» оказалось население Индонезии (0,3 литра) и Турции (1,4).

Ранее эксперты ВОЗ назвали Литву самой пьющей европейской страной. По данным исследования, в стране выпивают в среднем 15 л спирта на человека в год. Литва также становилась наиболее пьющей страной в мире в 2017 году.

Источник: РБК

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От редакции

Вы пьете меньше, чем указывает статистика?

Аноним, 11 ноября 2019 17:15
НВР:
Больше писать не о чем. Надоели уже со своим алкоголем.
Аноним, 12 ноября 2019 09:08
Алкоголизм и массовые аборты - неоспоримые завоевания советской власти.
Аноним, 12 ноября 2019 09:23
Можно представить антиалкогольные бунты в современной или советской России? А в царской России массовые антиалкогольные погромы привели к закрытию большого количества питейных заведений и отмене крепостного права.
Гость, 12 ноября 2019 16:40
Что, индонезия с турцЫей меньше пьют??! Дык-ть оне там на траве сидят! Так зачем им пить?

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