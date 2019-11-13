Много пьешь? Выпитый литр водки за день или за выходные ведет к смерти

В России же есть не столько проблема высокого потребления спиртного, а потребление крепких напитков, вызывающих «экстремальные формы опьянения».

В нашей стране по-прежнему много людей употребляют алкоголь, поэтому власти должны продолжать вести политику по ограничению

Несмотря на то, что Россия попала только на седьмое место в рейтинге «пьющих» стран, алкоголизм и связаные с потреблением спиртных напитков проблемы по-прежнему остаются актуальными для нашей страны. Выпить любят многие, по поводу и без.



Представитель Минздрава России Дарья Халтурина назвала дозу водки, которая может стать для человека последней. Так, если выпить литр водки за день или за выходные, то это может привести к смерти.

Она объяснила, что европейцы, например, пьют равномерно и распределяют алкоголь на неделю. В России же есть не столько проблема высокого потребления спиртного, а потребление крепких напитков, вызывающих «экстремальные формы опьянения».

Халтурина добавила, что в нашей стране по-прежнему много людей употребляют алкоголь, поэтому власти должны продолжать вести политику по ограничению. При этом среди россиян становится меньше тех, кто пьет в больших количествах.

Источник: МедикФорум