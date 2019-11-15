Умница, красавица, спортсменка: Школьница из Бердска пробегает 1 км за 2 минуты

Бердск известен далеко за пределами России своими спортсменами. Алена Шабалина — одна из них. Чтобы быть в тонусе, Алена ест полезную еду и много тренируется.

Алена Шабалина спортом планирует заниматься всю жизнь

Несмотря на то, что биатлон в России зародился в Красной армии, девушки добиваются в нем прекрасных результатов. Ученица бердской школы №2 Алена Шабалина — призер Новосибирской области по биатлону (пневматика) — спринт 2,5 км — 1 место. В новогодней гонке в Бердске она заняла 3 место. В первенстве города по стрельбе горожанка получила 1 место. В планах — участие в Межрегиональных соревнованиях среди юных биатлонистов «Кубок А. Богалий» в марте месяце 2020 года.

Алене всего 14, и большую половину жизни она посвятила спорту. Занималась фигурным катанием, в 9 лет перешла в детско-юношескую школу «Восток». Тренер бердчанки Наталья Гринева отзывается о спортсменке как о трудолюбивой и способной девочке.

— В спорте чудес не бывает. Чтобы стать лучшей, нужно очень много работать. Получил медаль — и снова тренировки, — считает наставник.

Тренер всегда помогает советом, поддерживает. Она вкладывает всю себя в тренировки, показывает, как нужно трудиться, чтобы добиться больших успехов.

— Спорт вырабатывает силу воли, терпение. Каждый день по 2,5 часа. Бегаем на лыжам, стреляем. Терпение и выдержка требуется, чтобы выстрелить в нужный момент и попасть точно в цель, — рассказала ученица.

Любит фантастику и научные фильмы про анатомию человека

Спортом бердчанка планирует заниматься всю жизнь. Для девушки пример ее мама, которая всю жизнь занимается спортом.

Для того чтобы добиться результатов в спорте, нужно не только упорство, но и выносливость. Очень важно правильно питаться. Чтобы быть в тонусе, Алена употребляет полезную еду, не ест мясо. Любит овощи и каши.

Дома живет милый кролик Бони, который перегрыз провода от телевизора. Он любит бегать и есть корм.

Школьницу беспокоит экологическая обстановка.

— Через 100 лет жизнь ухудшится, если люди не начнут меняться сами и менять планету. Нужно не скидывать мусор, а перерабатывать. Не вырубать леса, заботиться о животных, — рассуждает бердчанка.

В свободное время спортсменка смотрит фантастику и научные фильмы про анатомию человека. Девушка еще не решила, кем она станет, возможно, журналистом. Бердчанка учит английский язык, чтобы работать в Германии или Америке.

— Хочу поездить по миру, посмотреть города, — призналась героиня рубрики «Лучшие из лучших».