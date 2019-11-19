В критическом состоянии лежит в реанимации супруга погибшего в ДТП водителя Mazda RX-8 в Бердске

Смертельное столкновение с фурой MAN произошло у ТЦ «Колорлон». 29-летний водитель японца Илья Боровиков скончался на месте. Врачи борются за жизнь его 31-летней супруги, сидевшей на пассажирском сидении.

Автомобиль восстановлению не подлежит

Как критическое оценивают врачи состояние пассажирки, пострадавшей в смертельном ДТП 17 ноября на бердском участке трассы Р-256. Раненая 31-летняя женщина все еще находится в реанимации горбольницы Бердска. Прогнозы медиков не утешительны.

При столкновении с фурой MAN после полудня в воскресенье водитель спорткара Mazda RX-8 скончался на месте из-за травм, не совместимых с жизнью. Пассажирку японца на «скорой» отвезли в реанимационное отделение хирургического корпуса, расположенного в больничном городке Микрорайона Бердска. Уже тогда врачи скорой помощи травмы, полученные пассажиркой в ДТП, оценивали как очень серьезные.

Как удалось выяснить «Курьер. Среда. Бердск» у пострадавшей буквально раскроен череп, что привело к повреждению мозга, множественные переломы. Медики борются за ее жизнь третьи сутки. Похороны ее погибшего спутника, 29-летнего водителя гоночного авто Ильи Боровикова, проходят сегодня, 19 ноября.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», погиб житель Бердска Илья Боровиков, родившийся 23 февраля 1990 года и окончивший НГПУ в 2013-м. На свою страничку во «ВКонтакте» он заходит 17 ноября в 10.22 — за полтора часа до смерти. После этого нет никакой информации. В последнее время он работал в должности заместителя гендиректора ПО «Сиббиофарм» по внешнеэкономической деятельности.

Илья Боровиков ехал на «Мазде» воскресным днем со своей супругой. За ее жизнь сейчас очень переживают не только родные и близкие, но и коллеги по работе погибшего супруга.

Напомним, смертельное ДТП произошло 17 ноября примерно в 12.30 на повороте в поселок Агролес. Красная Mazda RX-8 вылетела под колеса большегруза MAN. Гоночная машина выезжала со второстепенной полосы на дорогу в сторону Искитима и напротив ТЦ «Колорлон» ее занесло под встречный грузовик. Водителя гоночного спорткара зажало в салоне. Он скончался моментально после мощного удара.

На место происшествия выезжали спасатели и пожарные. Возгорания при ударе двух автомобилей не произошло. Но подстраховаться было необходимо, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» в понедельник замначальника пожарной охраны города Тихон Фроловский.

— Они (водитель и пассажирка — прим. ред.) не были пристегнуты ремнями безопасности. Поэтому ее растянуло по салону — ноги остались впереди, а сама в задней части машины, — пояснил Фроловский.

Полицейские разбираются в обстоятельствах трагического ДТП. По уточненной информации из пресс-службы управлении МВД по Новосибирской области, за рулем грузового «МАНа» находился 51-летний житель Барнаула. Смертельная авария произошла 17 ноября около 11.50 на 39-м км, напротив ТЦ «Колорлон». Бердчанин, управляя автомобилем «Мазда RX-8», двигался по автодороге Р-256 «Новосибирск-Ташанта» со стороны Новосибирска в направлении Искитима. Не справившись с управлением, он выехал на встречку, где допустил столкновение с грузовым автомобилем «МАН».

справка

Mazda RX-8 — спортивный автомобиль производства японской компании Mazda, преемник модели RX-7. Четырехместное заднеприводное спорт-купе с распашными дверями без стойки. Кажется, что в машине только две двери, но если открыть переднюю дверь, виден рычаг для открытия задней двери. RX-8 выпускалась в Японии с 2003 по 2012 год. Разгоняется до 100 км/ч за6,4 секунды, объем бака 62 литра.

На продажу выставляют Mazda RX-8 возрастом 16 лет от 300 тыс. рублей, спорткары помоложе предлагают приобрести в среднем за 1 млн рублей.