Почему не стоит закусывать алкоголь солеными огурцами?

В качестве основного консервирующего компонента в огурцах используется уксус, который может раздражать слизистые желудочно-кишечного тракта. В сочетании с алкоголем они могут вызвать воспаление.

Еще одной традиционной и полезной русской закуской является квашеная капуста

Сало с чесноком, селедка и соленья — традиционная русская закуска к водке и другим крепким алкогольным напиткам. Одним из самых популярных блюд, которые всегда ставятся на стол, были и остаются соленые огурцы. Врачи считают соленья оптимальной закуской, которая не дает нагрузки на органы пищеварения. «Это физиологический раствор, который содержит нормальное количество соли, его можно приравнять к капельнице», — говорит врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов. Однако маринады, в том числе маринованные огурцы, в сочетании с алкоголем могут приводить к опасным для здоровья последствиям.

Почему нельзя закусывать маринадами?

«Издревле были популярны соленые огурцы. А маринованные — это дань современности, потому что их легче консервировать и продавать», — объясняет трансформацию популярной закуски Вялов.

С маринованными продуктами следует быть осторожнее. В качестве основного консервирующего компонента здесь используется уксус, который может раздражать слизистые желудочно-кишечного тракта. «Маринады раздражают слизистую оболочку желудка и в сочетании с алкоголем могут вызвать воспаление. Кроме того, усиливается всасывание алкоголя в желудок. Тот же эффект оказывают острые блюда», — говорит врач.

Если часто отдавать предпочтение маринованным или острым закускам, это может привести к гастритам, эрозии, язве, предупреждает гастроэнтеролог. Также эти заболевания могут проявиться после однократного, но очень плотного застолья с этими продуктами. Особенно рискуют те, у кого ранее уже было воспаление желудочно-кишечного тракта, эрозия или язва.

Какая еще закуска полезна для желудка? Еще одной традиционной и полезной русской закуской является квашеная капуста. По словам Вялова, и свежая, и квашеная капуста содержит «витамин U» (метил-метионин-сульфоний, или метионин), который препятствует развитию язвы и заживляет слизистую оболочку желудка.

Источник: АиФ