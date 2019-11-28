Безопасный алкоголизм: 0,6 литров пива можно выпить без вреда для здоровья в день

Специалисты отметили, что для сохранения здоровья желательно вовсе отказаться от спиртного, так как его употребление подавляет усвоение витаминов и питательных веществ в организме. Это, в свою очередь, приводит к развитию многочисленных заболеваний.

Названа безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин

Без значительного вреда для здоровья женщинам следует выпивать не более 12 г чистого алкоголя в день, а мужчинам — не больше 24 г. К такому мнению пришли немецкие ученые, пишет Focus.

Специалисты отметили, что для сохранения здоровья желательно вовсе отказаться от спиртного, так как его употребление подавляет усвоение витаминов и питательных веществ в организме. Это, в свою очередь, приводит к развитию многочисленных заболеваний.

Кроме того, повышается риск развития рака.

Исследования ученых показали, что наименьшей вред организму женщины приносит доза в 12 г спирта в день, что эквивалентно 0,3 л пива или бокалу вина. Для мужчин суточный максимум — 24 г, или 0,6 л пива.

При этом специалисты призвали не употреблять алкоголь совсем хотя бы два дня в неделю.

Ранее в ноябре ученые из Института химической технологии в индийском Мумбаи перечислили продукты, которые лучше всего помогут справиться с похмельем. В их числе оказались груши, кокосы и сыр.

Источник: Известия