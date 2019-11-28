28.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Безопасный алкоголизм: 0,6 литров пива можно выпить без вреда для здоровья в день

17:30 28.11.2019 Фото: pixabay.com
1

Специалисты отметили, что для сохранения здоровья желательно вовсе отказаться от спиртного, так как его употребление подавляет усвоение витаминов и питательных веществ в организме. Это, в свою очередь, приводит к развитию многочисленных заболеваний.

Безопасный алкоголизм: 0,6 литров пива можно выпить без вреда для здоровья в день
Названа безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин
Сюжет: Алкоголизм
Безопасный алкоголизм: 0,6 литров пива можно выпить без вреда для здоровья в день

Безопасный алкоголизм: 0,6 литров пива можно выпить без вреда для здоровья в деньПочему не стоит закусывать алкоголь солеными огурцами?Ещё 17 новостей

Без значительного вреда для здоровья женщинам следует выпивать не более 12 г чистого алкоголя в день, а мужчинам — не больше 24 г. К такому мнению пришли немецкие ученые, пишет Focus.

Специалисты отметили, что для сохранения здоровья желательно вовсе отказаться от спиртного, так как его употребление подавляет усвоение витаминов и питательных веществ в организме. Это, в свою очередь, приводит к развитию многочисленных заболеваний.

Кроме того, повышается риск развития рака.

Исследования ученых показали, что наименьшей вред организму женщины приносит доза в 12 г спирта в день, что эквивалентно 0,3 л пива или бокалу вина. Для мужчин суточный максимум — 24 г, или 0,6 л пива.

При этом специалисты призвали не употреблять алкоголь совсем хотя бы два дня в неделю.

Ранее в ноябре ученые из Института химической технологии в индийском Мумбаи перечислили продукты, которые лучше всего помогут справиться с похмельем. В их числе оказались груши, кокосы и сыр.

Источник: Известия

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как часто вы пьете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Искусственную елку за 18 млн рублей установили в Кемерове
19:15 28-11-2019
Искусственную елку за 18 млн рублей установили в Кемерове
Я не хотела ее брать в Москву: Оставила умирать зимой в кустах младенца мать в Подмосковье
19:00 28-11-2019
Я не хотела ее брать в Москву: Оставила умирать зимой в кустах младенца мать в Подмосковье
Котолюбивая страна Россия
18:15 28-11-2019
Котолюбивая страна Россия
БердскКосмические платежки: 4800 рублей за услуги ЖКХ в месяц платит мать-одиночка за 15-метровую комнату в Бердске 5
18:00 28-11-2019
Космические платежки: 4800 рублей за услуги ЖКХ в месяц платит мать-одиночка за 15-метровую комнату в Бердске
Макаревич и Ахеджакова попросили Путина не принимать закон об иностранных агентах
17:45 28-11-2019
Макаревич и Ахеджакова попросили Путина не принимать закон об иностранных агентах
Безопасный алкоголизм: 0,6 литров пива можно выпить без вреда для здоровья в день
17:30 28-11-2019
Безопасный алкоголизм: 0,6 литров пива можно выпить без вреда для здоровья в день
БердскОтбирал телефон и не давал снимать себя на камеру вызванный на помощь полицейский Искитима 1
17:25 28-11-2019
Отбирал телефон и не давал снимать себя на камеру вызванный на помощь полицейский Искитима
Впервые за четыре года 100 квартир для бюджетников построят в 2019 году в Новосибирской области 1
17:20 28-11-2019
Впервые за четыре года 100 квартир для бюджетников построят в 2019 году в Новосибирской области
БердскЛечатся от рака 14 новорожденных и детей в Бердске
17:15 28-11-2019
Лечатся от рака 14 новорожденных и детей в Бердске
«Ростелеком» в Новосибирске доказал, что читать — это здорово
17:08 28-11-2019
«Ростелеком» в Новосибирске доказал, что читать — это здорово