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В лобовое ДТП попал автобус Yutong с 20 пассажирами рейса Барнаул-Новосибирск на трассе Р-256

13:02 07.12.2019 Фото: ГУ МЧС по НСО
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Пассажиры не пострадали. Автобус столкнулся с микроавтобусом Mercedes, в котором спасли двух человек. Авария произошла в Черепановском районе. МЧС предупреждало о плохой дорожной обстановке из-за погоды.

В лобовое ДТП попал автобус Yutong с 20 пассажирами рейса Барнаул Новосибирск на трассе Р 256
Микроавтобус в столкновении с большим автобусом серьезно пострадал

Вечером в пятницу в Черепановском районе произошло ДТП с участием рейсового автобуса, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

6 декабря в 21:10 поступило сообщение о ДТП в Черепановском районе Новосибирской области. На 103-м километре трассы Р-256 Новосибирск — Ташанта произошло лобовое столкновение рейсового автобуса Yutong и микроавтобуса Mercedes.

Пожарными ПСЧ-74 и спасателями АСС НСО из микроавтобуса Mercedes были спасены водитель и пассажир.

Рейсовый автобус Yutong следовал по маршруту Барнаул — Новосибирск. В автобусе было 20 пассажиров и водитель, никто из них не пострадал. На месте было задействовано 18 человек и 8 единиц техники, из них от МЧС России 6 человек и 2 машины.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в последние дни в России участились аварии с участием пассажирских автобусов, в том числе с многочисленными жертвами. В Забайкалье погибли 19 пассажиров автобуса, рухнувшего с моста.

Накануне МЧС предупреждало о плохой дорожной обстановке в Новосибирской области  из-за погоды, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

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