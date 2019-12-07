В лобовое ДТП попал автобус Yutong с 20 пассажирами рейса Барнаул-Новосибирск на трассе Р-256

Пассажиры не пострадали. Автобус столкнулся с микроавтобусом Mercedes, в котором спасли двух человек. Авария произошла в Черепановском районе. МЧС предупреждало о плохой дорожной обстановке из-за погоды.

Микроавтобус в столкновении с большим автобусом серьезно пострадал

Вечером в пятницу в Черепановском районе произошло ДТП с участием рейсового автобуса, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

6 декабря в 21:10 поступило сообщение о ДТП в Черепановском районе Новосибирской области. На 103-м километре трассы Р-256 Новосибирск — Ташанта произошло лобовое столкновение рейсового автобуса Yutong и микроавтобуса Mercedes.

Пожарными ПСЧ-74 и спасателями АСС НСО из микроавтобуса Mercedes были спасены водитель и пассажир.

Рейсовый автобус Yutong следовал по маршруту Барнаул — Новосибирск. В автобусе было 20 пассажиров и водитель, никто из них не пострадал. На месте было задействовано 18 человек и 8 единиц техники, из них от МЧС России 6 человек и 2 машины.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в последние дни в России участились аварии с участием пассажирских автобусов, в том числе с многочисленными жертвами. В Забайкалье погибли 19 пассажиров автобуса, рухнувшего с моста.

Накануне МЧС предупреждало о плохой дорожной обстановке в Новосибирской области из-за погоды, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».