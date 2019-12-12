Самый опасный алкоголь для сердца — ядерный коктейль

Наибольшую угрозу для сердца представляют коктейли, которые столь популярны у молодежи. Во многих барах предлагают коктейли, где смешаны различные виды алкоголя и энергетики.

Из-за запоев у человека не может нормализоваться давление, отмечается тахикардия и аритмия — неровное сердцебиение

Врачи призывают немедленно отказаться от ядерной смеси коктейлей.

Все знают, что чрезмерное употребление алкоголя вредно для здоровья. Это негативно влияет на все внутренние органы человека, в том числе желудок, сердце и мозг. При этом оказалось, что определенные виды спиртных напитков могут быть еще более опасными, особенно для тех, кто страдает проблемами с сердцем. Даже умеренное их потребление сказывается на здоровье негативно.

Наибольшую угрозу для сердца представляют коктейли, которые столь популярны у молодежи. Во многих барах предлагают коктейли, где смешаны различные виды алкоголя и энергетики. Это чревато тем, что от такой «ядерной смеси» сердцебиение учащается очень сильно. Алкоголь разогревает организм благодаря работе сердца, то же самое делает и энергетик. Такой коктейль станет слишком опасным и слабые люди могут заплатить не только здоровьем.

Особенно опасно для организма употребление алкогольных напитков «запоями», когда человек некоторое время пьет спиртное безо всякой меры, а потом пытается восстановиться. Из-за запоев у человека не может нормализоваться давление, отмечается тахикардия и аритмия — неровное сердцебиение. После принятия алкоголя кровеносные сосуды расширяются и давление понижается, а во время похмелья они вновь сужаются еще сильнее. Из-за этого у людей часто болит голова. Существование в таком ритме наносит сердцу и сосудам непоправимый ущерб.

Проанализировав показатели здоровья более 8 900 человек и сопоставив их с образом жизни обследуемых людей, специалисты заключили: времяпровождение перед телевизором \в компании с алкоголем на 12% увеличивает риск развития системного воспаления, на фоне которого возникают опасные заболевания, в том числе рак.

Источник: МедикФорум