12.12
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Самый опасный алкоголь для сердца — ядерный коктейль

16:57 12.12.2019 Фото: pxhere.com
0

Наибольшую угрозу для сердца представляют коктейли, которые столь популярны у молодежи. Во многих барах предлагают коктейли, где смешаны различные виды алкоголя и энергетики.

Самый опасный алкоголь для сердца ядерный коктейль
Из-за запоев у человека не может нормализоваться давление, отмечается тахикардия и аритмия — неровное сердцебиение
Сюжет: Алкоголизм
Самый опасный алкоголь для сердца ядерный коктейль

Самый опасный алкоголь для сердца — ядерный коктейльМного пьешь? Какие продукты спасут твою страдающую от алкоголя печень?Ещё 24 новости

Врачи призывают немедленно отказаться от ядерной смеси коктейлей.

Все знают, что чрезмерное употребление алкоголя вредно для здоровья. Это негативно влияет на все внутренние органы человека, в том числе желудок, сердце и мозг. При этом оказалось, что определенные виды спиртных напитков могут быть еще более опасными, особенно для тех, кто страдает проблемами с сердцем. Даже умеренное их потребление сказывается на здоровье негативно.

Наибольшую угрозу для сердца представляют коктейли, которые столь популярны у молодежи. Во многих барах предлагают коктейли, где смешаны различные виды алкоголя и энергетики. Это чревато тем, что от такой «ядерной смеси» сердцебиение учащается очень сильно. Алкоголь разогревает организм благодаря работе сердца, то же самое делает и энергетик. Такой коктейль станет слишком опасным и слабые люди могут заплатить не только здоровьем.

Особенно опасно для организма употребление алкогольных напитков «запоями», когда человек некоторое время пьет спиртное безо всякой меры, а потом пытается восстановиться. Из-за запоев у человека не может нормализоваться давление, отмечается тахикардия и аритмия — неровное сердцебиение. После принятия алкоголя кровеносные сосуды расширяются и давление понижается, а во время похмелья они вновь сужаются еще сильнее. Из-за этого у людей часто болит голова. Существование в таком ритме наносит сердцу и сосудам непоправимый ущерб.

Проанализировав показатели здоровья более 8 900 человек и сопоставив их с образом жизни обследуемых людей, специалисты заключили: времяпровождение перед телевизором \в компании с алкоголем на 12% увеличивает риск развития системного воспаления, на фоне которого возникают опасные заболевания, в том числе рак.

Источник: МедикФорум

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вы пьете алкогольные коктейли?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Двое скончались и 27 гостей получили травмы и ожоги от взрыва газа и пожара в кафе в Лысой Горе
18:00 12-12-2019
Двое скончались и 27 гостей получили травмы и ожоги от взрыва газа и пожара в кафе в Лысой Горе
Как уменьшить раздражение при бритье?
17:38 12-12-2019
Как уменьшить раздражение при бритье?
Главные тренды новогоднего макияжа 2020
17:31 12-12-2019
Главные тренды новогоднего макияжа 2020
За изнасилование и убийство 10-летней девочки в 2011 году поймали педофила в Ленинградской области 1
17:30 12-12-2019
За изнасилование и убийство 10-летней девочки в 2011 году поймали педофила в Ленинградской области
Погрузили человека в анабиоз впервые в истории врачи Медицинской школы Мэрилендского университета
17:21 12-12-2019
Погрузили человека в анабиоз впервые в истории врачи Медицинской школы Мэрилендского университета
БердскПризнаки деменции: убрала туфли в холодильник, а золото в хлебницу
17:15 12-12-2019
Признаки деменции: убрала туфли в холодильник, а золото в хлебницу
Ледник в Гренландии тает в 7 раз быстрее, чем 30 лет назад
17:13 12-12-2019
Ледник в Гренландии тает в 7 раз быстрее, чем 30 лет назад
Повышенный метеоризм может указывать на рак кишечника
17:06 12-12-2019
Повышенный метеоризм может указывать на рак кишечника
БердскСвистопляска льда и песка: В каше из грязного снега утопают жители Бердска 1
17:00 12-12-2019
Свистопляска льда и песка: В каше из грязного снега утопают жители Бердска
Самый опасный алкоголь для сердца - ядерный коктейль
16:57 12-12-2019
Самый опасный алкоголь для сердца - ядерный коктейль