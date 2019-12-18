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Приметы на похороны: не оглядывайтесь, уходя с кладбища

12:36 18.12.2019 Фото: pixabay.com
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Если в день похорон ясная погода, то покойный был добрым и светлым человеком. Дождь на похоронах, особенно при ясном до того небе – хороший знак, значит, сама природа плачет об уходе замечательного человека.

Приметы на похороны: не оглядывайтесь, уходя с кладбища
В букетах, которые несут на похороны, должно быть парное количество цветов – это пожелание покойному процветания в загробной жизни
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Приметы на похороны: не оглядывайтесь, уходя с кладбища

Приметы на похороны: не оглядывайтесь, уходя с кладбищаСверток в гроб к Юрию Лужкову положила вдова Елена БатуринаЕщё 104 новостей

Провожаем в последний путь

Переход в мир иной сопровождается множеством народных примет.

Если в день похорон ясная погода, то покойный был добрым и светлым человеком.

Дождь на похоронах, особенно при ясном до того небе – хороший знак, значит, сама природа плачет об уходе замечательного человека. Молитвы родных услышаны, и душа умершего скоро успокоится. Если во время похорон на кладбище гром гремит – быть в ближайший год еще одной смерти.

В букетах, которые несут на похороны, должно быть парное количество цветов – это пожелание покойному процветания в загробной жизни.

Уходить с кладбища нужно не оглядываясь, вытирая при выходе ноги – чтобы не унести смерть с собой. Также с кладбища не следует ничего брать.
После похорон нельзя ни к кому заезжать в гости, не помянув умершего, иначе можно привезти за собой смерть.

После посещения дома с покойным, кладбища или встречи похоронной процессии, необходимо спичками зажечь восковую свечу и подержать как можно ближе к пламени пальцы и ладони. Затем огонь следует загасить пальцами, не задувая. Это поможет избежать перетягивания болезни и смерти на себя и свою семью. Можно дотронуться до печи – она символизирует стихию Огня. Хорошо также помыться под проточной водой – принять душ или искупаться в реке.

До 40 дней
На протяжении 40 дней после смерти душа умершего еще находится на земле. Чтобы она легко перенеслась в иной мир, родные должны придерживаться определенных традиций: После погребения на поминках и в доме покойного ставят его фото, а возле него – стакан с водой и кусок хлеба. Если вода из стакана будет испаряться, ее следует подливать. Того, кто съест еду усопшего, ждет болезнь и смерть. Эти продукты нельзя отдавать даже животным.
Пока умерший находится в доме, на окно или стол нужно поставить миску с водой, на обмывку души, а также вывесить полотенце и оставить на 40 дней – в это время душа летает над землей, очищается и утирается. Родным следует устраивать поминки – провожать покойного трапезой. Первый раз поминальное застолье делают непосредственно после похорон – в это время душа оставляет тело. Второй раз собираются на девятый день после смерти – в период, когда душа насладилась красотами рая, и ей показывают адские мучения. Затем – в сороковой день, когда душа окончательно покидает мир живых, чтобы занять свое место в раю или аду.
Поминки
Стол не обязательно должен быть с изобилием блюд, главное, приготовить ритуальные блюда – кутью, поминальные блины, пироги, компот или кисель. В первую очередь на поминках подаются блины. Первый блин и чашка киселя всегда отдается покойному. Во время поминального застолья нельзя чокаться, чтобы не перебросить беду с одного дома на другой. Кто будет петь, смеяться и веселиться на поминках, тому скоро волком выть от горя захочется. Если человек употребляет слишком много горячительных напитков – его дети станут алкоголиками. Девятый день называют незваным – на поминки не приглашают большое количество людей, а собираются в тесном кругу родных и близких покойного. В сороковой день на поминальный стол нужно поставить набор приборов для умершего – в этот день его душа окончательно покидает наш мир, и прощается с родными. На сороковой день из теста пекут лесенки, символизирующие вознесение души на небо, раздают милостыню, заказывают молебен. После поминок еду со стола (конфеты, печенье, пирожки) раздают близким и даже незнакомым людям, чтобы как можно большее число людей пожелали душе покойного обрести упокоение.

Подготовила Елена Белоусова с использованием сайта http://woman-l.ru

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От редакции

Верите в приметы?

Аноним, 28 сентября 2019 15:30
НВР:
Да
Лидия, 29 сентября 2019 22:24
Очень полезная статья.
Аноним, 29 сентября 2019 22:59
навязанный эгрегор религии
Аноним, 30 сентября 2019 05:03
НВР:
Нет.
Аноним, 30 сентября 2019 05:05
Я верующий, статья полная чушь！
Раиса, 30 сентября 2019 16:27
Всегда оглядываюсь, когда выхожу с кладбища (молюсь на распятие над воротами). С ног не стряхиваю (если похороны были в дождливый день).
Елена, 01 октября 2019 13:51
У каждого народа свои обряды при похоронах. В Удмуртии во время похорон танцуют любимые танцы усопшего и поют его любимые песни. В Израиле вообще поминок никаких не делают.
Аноним, 01 октября 2019 19:31
НВР:
Усопшему, в первую очередь, нужны наши молитвы, милостыни, помин. А Вы рассказываете о каких-то диких обрядах: не оглядываться, с ног стряхнуть и т.д. Идите в храм: закажите сорокоуст обо усопшем, зажгите свечу и сами помолитесь.
Вовна, 01 октября 2019 21:28
Главное на похоронах как следует пожрать и выпить. Дух трупа присутствует сдесь, и он уже лишён мозга, рта и желудка, не может выпить вотки. Но он может проникнуть в мозг пьющему соседу и насладицца опьянением. Так что пить даже нужно!
Аноним, 02 октября 2019 02:41
ДаНВР:
Аноним, 03 октября 2019 13:00
НВР:
Нет
Аноним, 05 октября 2019 15:53
НВР:
В деревнях, придя с похорон, первым делом, зайдя в дом, прикладывают обе руки к печи.
Татьяна, 06 октября 2019 16:47
НВР:
Да

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