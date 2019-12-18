Приметы на похороны: не оглядывайтесь, уходя с кладбища

Если в день похорон ясная погода, то покойный был добрым и светлым человеком. Дождь на похоронах, особенно при ясном до того небе – хороший знак, значит, сама природа плачет об уходе замечательного человека.

В букетах, которые несут на похороны, должно быть парное количество цветов – это пожелание покойному процветания в загробной жизни

Провожаем в последний путь

Переход в мир иной сопровождается множеством народных примет.

Если в день похорон ясная погода, то покойный был добрым и светлым человеком.

Дождь на похоронах, особенно при ясном до того небе – хороший знак, значит, сама природа плачет об уходе замечательного человека. Молитвы родных услышаны, и душа умершего скоро успокоится. Если во время похорон на кладбище гром гремит – быть в ближайший год еще одной смерти.

В букетах, которые несут на похороны, должно быть парное количество цветов – это пожелание покойному процветания в загробной жизни.

Уходить с кладбища нужно не оглядываясь, вытирая при выходе ноги – чтобы не унести смерть с собой. Также с кладбища не следует ничего брать.

После похорон нельзя ни к кому заезжать в гости, не помянув умершего, иначе можно привезти за собой смерть.

После посещения дома с покойным, кладбища или встречи похоронной процессии, необходимо спичками зажечь восковую свечу и подержать как можно ближе к пламени пальцы и ладони. Затем огонь следует загасить пальцами, не задувая. Это поможет избежать перетягивания болезни и смерти на себя и свою семью. Можно дотронуться до печи – она символизирует стихию Огня. Хорошо также помыться под проточной водой – принять душ или искупаться в реке.

До 40 дней

На протяжении 40 дней после смерти душа умершего еще находится на земле. Чтобы она легко перенеслась в иной мир, родные должны придерживаться определенных традиций: После погребения на поминках и в доме покойного ставят его фото, а возле него – стакан с водой и кусок хлеба. Если вода из стакана будет испаряться, ее следует подливать. Того, кто съест еду усопшего, ждет болезнь и смерть. Эти продукты нельзя отдавать даже животным.

Пока умерший находится в доме, на окно или стол нужно поставить миску с водой, на обмывку души, а также вывесить полотенце и оставить на 40 дней – в это время душа летает над землей, очищается и утирается. Родным следует устраивать поминки – провожать покойного трапезой. Первый раз поминальное застолье делают непосредственно после похорон – в это время душа оставляет тело. Второй раз собираются на девятый день после смерти – в период, когда душа насладилась красотами рая, и ей показывают адские мучения. Затем – в сороковой день, когда душа окончательно покидает мир живых, чтобы занять свое место в раю или аду.

Поминки

Стол не обязательно должен быть с изобилием блюд, главное, приготовить ритуальные блюда – кутью, поминальные блины, пироги, компот или кисель. В первую очередь на поминках подаются блины. Первый блин и чашка киселя всегда отдается покойному. Во время поминального застолья нельзя чокаться, чтобы не перебросить беду с одного дома на другой. Кто будет петь, смеяться и веселиться на поминках, тому скоро волком выть от горя захочется. Если человек употребляет слишком много горячительных напитков – его дети станут алкоголиками. Девятый день называют незваным – на поминки не приглашают большое количество людей, а собираются в тесном кругу родных и близких покойного. В сороковой день на поминальный стол нужно поставить набор приборов для умершего – в этот день его душа окончательно покидает наш мир, и прощается с родными. На сороковой день из теста пекут лесенки, символизирующие вознесение души на небо, раздают милостыню, заказывают молебен. После поминок еду со стола (конфеты, печенье, пирожки) раздают близким и даже незнакомым людям, чтобы как можно большее число людей пожелали душе покойного обрести упокоение.

Подготовила Елена Белоусова с использованием сайта http://woman-l.ru