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Из зоны опасности в спортивную: меняют назначение участка для реконструкции стадиона «Авангард» в Бердске

18:45 23.12.2019, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Начальник управления градостроительства Федор Каравайцев заверил, что эта земля никакой опасности не представляет. В рамках реконструкции стадиона за 150 млн рублей сделают футбольное поле с беговыми дорожками и модульными раздевалками.

Из зоны опасности в спортивную: меняют назначение участка для реконструкции стадиона «Авангард» в Бердске
Участок под Авангард выделила мэрия Бердска из промышленной зоны в спортивную

Изменят назначение земель из промышленной зоны под спортивные сооружения для реконструкции стадиона «Авангард» в Бердске. Такое решение предложил принять начальник Федор Каравайцев на итоговой сессии совета депутатов 19 декабря. Он озвучил доклад о необходимости внести изменения в решение о правилах землепользования и застройки в отношении участка на ул. Боровая. В частности — зону производственно-коммунальных объектов I-V класса вредности изменить на зону для спортивных сооружений. «Курьер. Среда. Бердск» решил выяснить, не будет ли эта территория опасна для подобных учреждений. Каравайцев рассказал, что такой вероятности нет.

— Из промышленной зоны мы поменяли на зону для спортивных сооружений. Эта неразграниченная земля муниципальной собственности. Она никак не использовалась, никогда не была не под какими сооружениями, поэтому не несет никакой опасности, — уточнил Федор Васильевич 23 декабря.

Федор Каравайцев отметил, что зонирование определяет развитие территории (то есть здесь можно было организовать производство, но его не было). Класс опасности зависит от опасности объекта, а в этом месте не было никаких предприятий. Этот участок свободен, теперь он перешел под «Авангард».

Напомним, проект реконструкции на 150 млн рублей стадиона «Авангард» согласовывают с тренерами Бердска. Здесь сделают футбольное поле с беговыми дорожками и модульными раздевалками. В этом году на стадионе провели снос старых строений и передали земельный участок в собственность Новосибирской области.

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От редакции

Ждете реконструкцию стадиона?

Аноним, 23 декабря 2019 16:16
Стадион-это хорошо. А вот стартовая поляна, где БЭМЗ проводит спортивные мероприятия к какой зоне относится и кто ее хозяин?
Аноним, 23 декабря 2019 23:26
Может правильнее написать из зоны промышленности? Причём здесь опасность???

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