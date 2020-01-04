Смерть — трагедия для любой семьи, это нестерпимая боль в сердце и душе, но не смотря на горе нужно думать о проводах человека в последний путь. Как правильно организовать процедуру похорон, разберемся в статье.

Поминальная трапеза обязательная часть похорон

Жизнь любого из нас довольно краткосрочна, хотя в повседневной суете и кажется, что дни довольно долго тянутся и еще очень многое надо успеть сделать. Но достигая старости все понимают, что жизненный путь мимолетен, тем страшнее покидать этот мир не успев пожить, ведь кто-то уходит не доживая даже до 40 лет. Такие случаи — трагедия для любой семьи, это нестерпимая боль в сердце и душе, но не смотря на горе нужно думать о проводах человека в последний путь. Как подготовить похороны, когда боль и слезы застилают глаза? Попробуем ответить в данной статье.

Чаще всего люди не понимают что делать, когда случается страшная трагедия, ведь все мы стараемся не думать о похоронах и смерти. В таких ситуациях важна помощь друзей и близких родственников, можно обратиться за помощью даже к хорошим знакомым, но так же, сейчас довольно популярно и удобно воспользоваться помощью ритуальных агентств. Они специализируются на процедуре проведения похорон и смогут дать дельный совет и помочь с возникающими трудностями.

Любое траурное событие состоит из нескольких этапов:

медицинское освидетельствование и составление полицейского протокола;

транспортировка умершего в морг;

приобретение атрибутики для процедуры похорон;

выбор места на кладбищенском поле и организация места захоронения;

заказ автомобиля для похорон и резервация поминального зала.

Важным организационным вопросом выступает аренда транспорта для доставки участников похоронного хода до места похорон и поминального помещения. Об этом стоит позаботиться заранее. Главная причина в том, что в последний момент бывает затруднительно арендовать помещение для обязательной на похоронах процедуры поминок. Также не стоит забывать, что сотрудники кафе должны успеть вовремя приготовить все необходимые блюда и им необходимо дополнительное время. Это приводит к тому, что проще всего заказать услуги ритуального агентства, которое возьмет все эти организационные моменты на себя и сможет сопоставить время и место проведения всей процессии.

Ритуальное агентство также гарантирует проведение похоронного мероприятия на должном уровне, не взирая на финансовое положение заказчика. Каждое отдельно взятое ритуальное бюро устанавливает свои цены на предоставляемые услуги, но в целом, они работают с различными категориями граждан и всячески стараются помочь в сложившейся ситуации, организовывая как бюджетные похороны от 10 тыс.руб, так и элитные, тут сумма не ограничена, все основывается на желании и выборе заказчика.