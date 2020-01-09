Почему чуть теплая вода вместо кипятка бежит из кранов жителей Бердска, рассказал мэр Евгений Шестернин

На примере обращения жителей дома 55 Микрорайона, дано поручение управляющей компании и КБУ выйти и комплексно посмотреть, выяснить причину потери тепла

Глава Бердска Евгений Шестернин продолжает отвечать на вопросы читателей сайта и газеты «Курьер.Среда.Бердск». Ему задали в конце 2109 года более 100 вопросов.

Уважаемый Евгений Анатольевич! Хочу поблагодарить Вас за обновленные дороги и пешеходные дорожки на микрорайоне. За новый детский сад на Белокаменном, который скоро откроется. Но есть вопрос, который много лет остро стоит и не решается. Скажите, почему жители микрорайона должны платить по тарифу «горячее водоснабжение» за воду, температурой от 20 до 28 градусов Цельсия? Именно такой температуры подается вода из крана по факту. Теплой (от 30 до 40 градусов) она бывает только с 7 до 8 утра и с 18-30 до 22-00 вечера. До законных 45 она у меня «дотягивала» только в сильные морозы. Житель нашего дома (Микрорайон, 55) уже 2 года обращается во все инстанции, собрал огромную папку документов, но результата нет. Несчастный пенсионер уже сдался, и никто из жителей за эту «борьбу» больше не берется. Ходить с утра до вечера по инстанциям времени нет ни у кого. «Обратку» у нас убрали. Коммунальщики ехидно советуют жителям 4 домов в 7 утра коллективно открывать кран с горячей водой и лить, пока не «прокачаем» всю систему. Мы готовы это сделать, если мэрия компенсирует нам эти расходы. А то этот «банкет» уже 10 лет за наш счет. Жители нашего дома каждое утро выбирают: мыться ледяной водой или сливать сотни рублей, чтобы помыться тепловатой. Я вас очень прошу взять данный вопрос на особый контроль. Видимо, только в Ваших силах его решить. Слишком много инстанций, слишком много бюрократии и отписок, дела нет совсем.

— Причиной низкой температуры горячей воды в часы минимального водоразбора является отсутствие циркуляции в наружной теплосети в связи с выходом из строя циркуляционных трубопроводов или их конструктивным отсутствием. Старая застройка Бердска составляет сегодня более 600 домов, из них более 100 не имеют циркуляции. На первом этапе решения этой проблемы, по муниципальной программе, все ЦТП города были обеспечены системой циркуляции. Вторая задача – это перевести эти 100 домов и бесперебойно обеспечить горячей водой. Администрация города работает с этим вопросом совместно с КБУ. На примере обращения жителей дома 55 Микрорайона, дано поручение управляющей компании и КБУ выйти и комплексно посмотреть, выяснить причину потери тепла. Определить с чем связана проблема, с циркуляцией или некачественной теплоизоляцией, будет принято решение по ее устранению.