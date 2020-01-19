Шок смерти: 706 женщин и 697 мужчин умерло в Бердске в 2019 году

Как писал «Курьер. Среда. Бердск» в ЗАГСе Бердска в 2019 году было выдано 1403 свидетельств о смерти. В 2018 году число умерших составило 1371 человек.
На 32 человека больше умерло человек в 2019 году, чем в 2018-м. 706 женщин и 697 мужчин умерло в Бердске в 2019 году. Женщин — на 9 больше. В 2017 году по Новосибирской области впервые за последние годы количество смертей превысило количество рождений (в Бердске это произошло в 2016 году).
-В 2019 году в ЗАГСе Бердска было выдано 1085 свидетельств о рождении, в 2018 году — 1122. В 2019-м на свет появилось 580 мальчиков, 502 девочек. Девочек родилось меньше на 78, — рассказала «Курьер. Среда.Бердск» начальник бердского отдела ЗАГС Лариса Крокус.
Самыми популярными мужскими именами были: Александр, Михаил, Иван, Максим.
Девочек в Бердске чаще называли Алиса, Анна, София, Ева.
Редкие имена: мужские — Ратамир, Серафим, Аникей, Ратибор, Володар. Женские: Оливия,Вита, Добромира, Ярослава.
Возможно потому, что в Бердске мужчины настолько в дефиците, что их уже не то что на жизнь в Бердске, но уже даже на смерть не осталось! Вымерли мужики в Бердске. Обращаю внимание, что в в окрестных,по моим субъективным наблюдениям, от меня домах, мужиков старше шестидесяти лет осталось в живых меньше 10%, а женщин этого же возраста выжило 80%, вот сами и считайте почему.
Можно подумать, что все перебрались в город и живут там благополучно, но это не всегда так. Они давно уехали и давно умерли в городе.
Сколько осталось этим старикам ?
Все что происходит в стране это просто уничтожение населения, вот главная задача правительства.