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Шок смерти: 706 женщин и 697 мужчин умерло в Бердске в 2019 году

15:11 19.01.2020, Елена Белоусова Фото: pixabay.com
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Всего в мир иной в прошлом году ушло 1403 бердчанина. Женщины умирали чаще. Смертность в городе вновь превысила рождаемость.

Шок смерти: 706 женщин и 697 мужчин умерло в Бердске в 2019 году
В 2019 году женщин умерло больше, чем мужчин
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Шок смерти: 706 женщин и 697 мужчин умерло в Бердске в 2019 году

Шок смерти: 706 женщин и 697 мужчин умерло в Бердске в 2019 годуШок смерти: 1403 умерло и 1085 родилось человек в 2019 году в БердскеЕщё 135 новостей

Как писал «Курьер. Среда. Бердск» в ЗАГСе Бердска в 2019 году было выдано 1403 свидетельств о смерти. В 2018 году число умерших составило 1371 человек.

На 32 человека больше умерло человек в 2019 году, чем в 2018-м. 706 женщин и 697 мужчин умерло в Бердске в 2019 году. Женщин — на 9 больше. В 2017 году по Новосибирской области впервые за последние годы количество смертей превысило  количество рождений (в Бердске это произошло в 2016 году).

-В 2019 году в ЗАГСе Бердска было выдано 1085 свидетельств о рождении, в 2018 году — 1122. В 2019-м на свет появилось 580 мальчиков, 502 девочек. Девочек родилось меньше на 78, — рассказала «Курьер. Среда.Бердск» начальник бердского отдела ЗАГС Лариса Крокус.

Самыми популярными мужскими именами были: Александр, Михаил, Иван, Максим.
Девочек в Бердске чаще называли Алиса, Анна, София, Ева.

Редкие имена: мужские — Ратамир, Серафим, Аникей, Ратибор, Володар. Женские: Оливия,Вита, Добромира, Ярослава.

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От редакции

Почему в Бердске больше умерло женщин?

Аноним, 19 января 2020 16:01
НВР:
Возможно потому, что в Бердске мужчины настолько в дефиците, что их уже не то что на жизнь в Бердске, но уже даже на смерть не осталось! Вымерли мужики в Бердске. Обращаю внимание, что в в окрестных,по моим субъективным наблюдениям, от меня домах, мужиков старше шестидесяти лет осталось в живых меньше 10%, а женщин этого же возраста выжило 80%, вот сами и считайте почему.
Аноним, 19 января 2020 17:17
Освобождаем территорию
Аноним, 19 января 2020 17:30
Если уехать за пределы города, то можно увидеть села, деревни с заброшенными домами, последние жители это старики.
Можно подумать, что все перебрались в город и живут там благополучно, но это не всегда так. Они давно уехали и давно умерли в городе.
Сколько осталось этим старикам ?
Все что происходит в стране это просто уничтожение населения, вот главная задача правительства.

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