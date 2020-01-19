Шок смерти: 706 женщин и 697 мужчин умерло в Бердске в 2019 году

Всего в мир иной в прошлом году ушло 1403 бердчанина. Женщины умирали чаще. Смертность в городе вновь превысила рождаемость.

В 2019 году женщин умерло больше, чем мужчин

Как писал «Курьер. Среда. Бердск» в ЗАГСе Бердска в 2019 году было выдано 1403 свидетельств о смерти. В 2018 году число умерших составило 1371 человек.

На 32 человека больше умерло человек в 2019 году, чем в 2018-м. 706 женщин и 697 мужчин умерло в Бердске в 2019 году. Женщин — на 9 больше. В 2017 году по Новосибирской области впервые за последние годы количество смертей превысило количество рождений (в Бердске это произошло в 2016 году).

-В 2019 году в ЗАГСе Бердска было выдано 1085 свидетельств о рождении, в 2018 году — 1122. В 2019-м на свет появилось 580 мальчиков, 502 девочек. Девочек родилось меньше на 78, — рассказала «Курьер. Среда.Бердск» начальник бердского отдела ЗАГС Лариса Крокус.

Самыми популярными мужскими именами были: Александр, Михаил, Иван, Максим.

Девочек в Бердске чаще называли Алиса, Анна, София, Ева.

Редкие имена: мужские — Ратамир, Серафим, Аникей, Ратибор, Володар. Женские: Оливия,Вита, Добромира, Ярослава.