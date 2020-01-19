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Святая вода: сколько сохраняет свои свойства, рассказал священник

13:03 19.01.2020 Фото: Курьер. Среда Бердск
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Сохранять свои свойства освященная вода может бесконечно долго. Проснувшись и прочитав утреннюю молитву, надо сделать глоток святой воды, чтобы освятить себя и предстоящий день.

Святая вода: сколько сохраняет свои свойства, рассказал священник
В Крещение в Богоявленском соборе Бердска прихожане не только набирали освященную воду, но и ставили свечи перед иконами
Сюжет: Православные обряды
Святая вода: сколько сохраняет свои свойства, рассказал священник

Святая вода: сколько сохраняет свои свойства, рассказал священникЗапрещено на Крещение Господне-2020: нельзя плакать, ругаться, заниматься физическим трудом и делами по домуЕщё 20 новостей

Крещение Господне или Богоявление — один из древнейших христианских праздников. Он относится к двунадесятым, то есть является одним из главных двенадцати торжеств после Пасхи.

Редакция «Вечерней Москвы» попросила протоиерея Русской православной церкви, клирика московского храма Сорока мучеников Севастийских в Спасской слободе отца Максима (Первозванского) рассказать более подробно о традициях праздника и объяснить, откуда они появились.

— Скажите, как проводится освящение воды на Крещение?

— Это церковная история. В первый день, сочельник, 18 января, она освящается в храмах. На само Крещение положено «исхождение на воды». Это означает процедуру освящения водоемов.

— Почему люди купаются в этот день?

— Купание на Крещение — не церковная традиция. Это народный обычай, который, конечно, тесно связан с праздником. Он распространен у православных народов с разными нюансами. В этом плане у священников наблюдается разночтение. Есть те, кто подобное купание на морозе не поддерживает, и есть батюшки, которые активно приветствуют традицию. Я считаю, что это здорово.

— В церковных книгах купание не регламентировано?

— Описания подобного действа нет, как нет ни слова, к примеру, о выпускании голубей на Благовещение. Но наш патриарх делает это, получается красивый символ. Точно так же после венчания молодые иногда выходят из храма и выпускают в небо голубей.

— В крещенскую ночь вся вода становится святой?

— Да. В пруду, в ванне, в чайнике, в бассейне. Церковное песнопение так и звучит: «Днесь вод освящается естество».

— Те, кто набирают воду, утверждают, что она хранится очень долго и остается свежей.

— Это правда. Кроме как чудом объяснить подобное нельзя. Сохранять свои свойства освященная вода может бесконечно долго. У меня дома она налита в пластиковую бутылку, закрыта не герметично, и при этом хранится уже более десяти лет.

— В неизрасходованную крещенскую воду с прошлого года можно доливать «новую», свеженабранную?

— Конечно, с ней ничего плохого не случится.

— Зачем вообще пить святую воду?

— По-гречески ее называют «великая агиасма», то есть «великая святыня». К крещенской воде церковь относится по-особенному. Прописано: если человек не имеет возможности посещать храм, причаститься, он может ежедневно пить святую воду. Проснувшись и прочитав хотя бы одну утреннюю молитву, надо сделать глоток святой воды, чтобы освятить себя и предстоящий день.

— Можно ли такой водой освятить дом?

— Люди набирают воду, чтобы окропить свое жилище. С пением тропаря или хотя бы просто осеняя себя и стены крестным знамением, кропится жилище. Нет места, куда нельзя было бы внести эту воду. Освящается все.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», МЧС запретило сооружать купель на Бердском заливе из-за опасно тонкого льда. Отец Владимир, настоятель бердского Преображенского собора, поэтому посоветовал всем жителям Бердска встать под душ.

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