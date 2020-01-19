Святая вода: сколько сохраняет свои свойства, рассказал священник

Крещение Господне или Богоявление — один из древнейших христианских праздников. Он относится к двунадесятым, то есть является одним из главных двенадцати торжеств после Пасхи.
Редакция «Вечерней Москвы» попросила протоиерея Русской православной церкви, клирика московского храма Сорока мучеников Севастийских в Спасской слободе отца Максима (Первозванского) рассказать более подробно о традициях праздника и объяснить, откуда они появились.
— Скажите, как проводится освящение воды на Крещение?
— Это церковная история. В первый день, сочельник, 18 января, она освящается в храмах. На само Крещение положено «исхождение на воды». Это означает процедуру освящения водоемов.
— Почему люди купаются в этот день?
— Купание на Крещение — не церковная традиция. Это народный обычай, который, конечно, тесно связан с праздником. Он распространен у православных народов с разными нюансами. В этом плане у священников наблюдается разночтение. Есть те, кто подобное купание на морозе не поддерживает, и есть батюшки, которые активно приветствуют традицию. Я считаю, что это здорово.
— В церковных книгах купание не регламентировано?
— Описания подобного действа нет, как нет ни слова, к примеру, о выпускании голубей на Благовещение. Но наш патриарх делает это, получается красивый символ. Точно так же после венчания молодые иногда выходят из храма и выпускают в небо голубей.
— В крещенскую ночь вся вода становится святой?
— Да. В пруду, в ванне, в чайнике, в бассейне. Церковное песнопение так и звучит: «Днесь вод освящается естество».
— Те, кто набирают воду, утверждают, что она хранится очень долго и остается свежей.
— Это правда. Кроме как чудом объяснить подобное нельзя. Сохранять свои свойства освященная вода может бесконечно долго. У меня дома она налита в пластиковую бутылку, закрыта не герметично, и при этом хранится уже более десяти лет.
— В неизрасходованную крещенскую воду с прошлого года можно доливать «новую», свеженабранную?
— Конечно, с ней ничего плохого не случится.
— Зачем вообще пить святую воду?
— По-гречески ее называют «великая агиасма», то есть «великая святыня». К крещенской воде церковь относится по-особенному. Прописано: если человек не имеет возможности посещать храм, причаститься, он может ежедневно пить святую воду. Проснувшись и прочитав хотя бы одну утреннюю молитву, надо сделать глоток святой воды, чтобы освятить себя и предстоящий день.
— Можно ли такой водой освятить дом?
— Люди набирают воду, чтобы окропить свое жилище. С пением тропаря или хотя бы просто осеняя себя и стены крестным знамением, кропится жилище. Нет места, куда нельзя было бы внести эту воду. Освящается все.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», МЧС запретило сооружать купель на Бердском заливе из-за опасно тонкого льда. Отец Владимир, настоятель бердского Преображенского собора, поэтому посоветовал всем жителям Бердска встать под душ.