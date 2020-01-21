Скрывает место новой свалки из-за недовольных губернатор Новосибирской области

«После того как будет определено конкретное место, то беспокойство и острота этого беспокойства будет еще большое. Всегда найдутся люди, которые недовольны одним, вторым, третьим местом расположения полигона», — пояснил секретность Андрей Травников.

«ЭкоСеровис» вывозит мусор на городскую свалку в Бердске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отказался называть месторасположение полигона с мусороперерабатывающим комплексом, который планируется построить в рамках концессионного соглашения с компанией «Экология-Новосибирск» из группы «Вис».

«Я считаю, что после того как будет определено конкретное место, то беспокойство и острота этого беспокойства будет еще большое. Всегда найдутся люди, которые недовольны одним, вторым, третьим местом расположения полигона. Понятно, что с появлением подобных объектов, абсолютно необходимых, недовольные будут»,— сказал Андрей Травников на встрече с журналистами во вторник, передает Ъ.

Губернатор отметил, что информацию о предполагаемом месте размещения полигона не раскрывают не только «Экология-Новосибирск», но и правительство региона. «Прежде чем назвать месторасположение такого объекта, мы должны убедиться, что он полностью соответствует всем нормативным документами и экологическим требованиям. Чтобы убедиться в правильности выбора площадки (сегодня как минимум три варианта рассматривается), нужно провести все исследования — изыскания почвы, территории, грунтовых вод и так далее. Эта работа будет проведена после того, как сойдет снег»,— сказал господин Травников.

Соглашение между областными властями и «Экологией-Новосибирск» было заключено в 2016 году. Концессионер взял на себя обязательства построить в регионе два крупных мусоросортировочных комплекса с полигонами за 6,5 млрд руб. в районе села Раздольное и поселка Верх-Тула. Условия концессии вызвали резкую критику со стороны депутатов и общественников. В результате вместо площадки возле Раздольного было решено найти новую площадку для расположения полигона.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» в качестве места для свалки рассматривали территорию на границе Искитимского района и Бердска. Но вскоре эта идея затихла.