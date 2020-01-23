Инструкция: Как записать ребенка в школу Бердска в 2020 году

Прием заявлений для зачисления детей в первый класс начинается с полуночи часов 1 февраля. Какие собрать документы и в какую школу вы попадете, рассказала «Курьер.Среда. Бердск» директор управления образования и молодежной политики Жанна Тузова.

Прием заявлений в школу начнется 1 февраля

Когда и куда можно подавать заявление на поступление в школу?

Заявление на поступление можно подать в школу или в электронном виде через портал Гос. Услуги в любое время. Для зачисления детей в первый класс прием заявлений начинается с 00 часов 1 февраля.





Можно.

Границы микроучастков школ Бердска?

Границы микроучастков утверждены постановлением администрации города Бердска № 4119 от 16.12.2019 «Об утверждении границ территорий, за которыми закрепляются муниципальные общеобразовательные учреждения города Бердска».

Где и каким образом родители узнают — к какой школе они прикреплены?

Постановление размещено на сайте МКУ «Управление образования и молодежной политики», а также информация размещена на сайтах образовательных организаций. Чтобы узнать, к какой школе относится ваш дом — пройдите по ссылке. Нужно скачать архив и открыть файл внутри.

Если родитель хочет определить ребенка в школу не по прописке что делать?

Обратиться в ту школу куда хочется определить ребенка. В первый класс для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений начинается с 1 июля на свободные места.

В приеме может быть отказано по причине отсутствия свободных мест, за исключением случаев предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ.

Кто имеет право первоочередного зачисления в первый класс?

Дети, родители (законные представители) которых имеют право на первоочередное зачисление ребенка в школы:

— дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями по месту жительства их семей;

— дети из многодетных семей;

— дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом

— дети сотрудников полиции;

— дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;

— дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции;

— дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы;

— дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;

— дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции;

— дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной

противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, уволенного со службы в указанных учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в указанных учреждениях и органах;

— дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходившего службу

— дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и

проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ

и таможенных органах Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной

противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;

-дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходившего службу в

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в указанных учреждениях и органах;

— дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, и таможенных органах Российской Федерации;

дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, имеющего

(имевшего) специальные звания и проходящего (проходившего) службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации, гражданина Российской Федерации, указанных в абзацах шестнадцатом-двадцатом настоящего пункта.

В каком возрасте принимают детей в первый класс?

Получение начального образования начинается по достижении возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.

Какие документы необходимо подать при устройстве ребенка в школу?

Для приема ребенка в первый класс подается заявление, и для детей, проживающих на закрепленной территории родители предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.

Может ли ребенок обучаться дома? По каким причинам это может происходить и куда пишется заявление?

По медицинским показаниям предусмотрено индивидуальное обучение, т.е. обучением занимается образовательная организация на дому. Семейная форма обучения — решение принимается родителями с учетом мнения ребенка. Обучение по семейной форме осуществляют родители, промежуточную аттестацию ребенок проходит в школе по заявлению родителей. В случае не прохождения аттестации ребенка возвращают в школу.

Есть ли требования по одежде в школе?

Установление требований к одежде обучающихся относится к компетенции образовательной организации.

Могут ли ребенка обязать ходить в форме?

Могут если это закреплено локальными актами образовательной организации.

По каким образовательным программам обучаются в начальной школе Бердска?

Разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации относится с компетенции образовательной организации. Информация размещена на сайтах образовательных организаций.

Сколько школ в городе Бердске?

14 муниципальных общеобразовательных организаций.

Сколько школ учатся на 5-дневной неделе, сколько на 6-дневной?

На 5-дневной 1 школа, 13 школ на 6-дневной неделе.

Кто принимает решение о 5-дневной или 6-дневной учебной неделе?

Сама школа.

Сколько школ — назовите их — учатся в две смены, в три смены, в одну смену?

В 12 школах учебный процесс организован в две смены, в «Экономическом лицее» и СОШ № 4 — в одну смену, третьей смены нет нигде.

Какие школы с точки зрения норм учащихся переполнены. Назовите их численность и норму?

С учетом санитарных норм переполнены все школы. Норма составляет 2,5 кв.м, на одного обучающегося, а так же учитывается категория обучающихся с ОВЗ. Расчет ведется в каждом конкретном случае.