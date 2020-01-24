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Визажист из Бердска: как создать нежные брови фломастером

10:45 24.01.2020, Елена Белоусова Фото: pixabay.com
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«Курьер. Среда. Бердск» продолжает рубрику «Бьюти-бум». В 2020 году актуальны объемные, густые, мягкие, натуральные, прямые по форме брови. Для макияжа бровей используйте карандаш, тени, пудра, помадка, гель, тушь, тинт и даже фломастер.

Визажист из Бердска: как создать нежные брови фломастером
Брови могут быть нежными, резкими, аккуратными и даже небрежными
Сюжет: Бьюти-бум
Визажист из Бердска: как создать нежные брови фломастером

Визажист из Бердска: как создать нежные брови фломастеромВизажист из Бердска: Если мужчина будет чувствовать себя звездой — пусть красится

Как достичь идеальной формы бровей?
— Брови — лицо человека. Они задают образ женщине. Брови могут быть нежными, резкими, аккуратными и в некоторых случаях даже небрежными. Все зависит от стиля, возраста и характера девушки.
— В 2020 году актуальны объемные, густые, мягкие, натуральные, прямые по форме брови. Сейчас на рынке услуг существует очень много косметических продуктов для макияжа бровей. Это могут быть: карандаш, тени, пудра, помадка, гель, тушь, тинт и даже фломастер. Что подойдет именно вам, поможет определить мастер-бровист, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» мастер бьюти-сферы бердский визажист Ксения Драчук.

Для более стойкого результата мастер предлагает окрашивание краской или хной. В некоторых случаях проводят популярную процедуру — ламинирование бровей. Она предназначена для непослушных (жесткие, вьющиеся, растущие вниз) волосков на бровях. Специальные составы помогают уложить волоски в нужном направлении и получить желаемую форму, а для обладательниц тонких бровей — придать объем и ширину. В состав входят ухаживающие компоненты, которые позволяют укрепить волоски. Результата хватает минимум на месяц. Как и в любой процедуре имеются противопоказания, все очень индивидуально, поэтому такие процедуры стоит проводить только у профессионала.
Что касается коррекции формы — оформление возможно теперь не только пинцетом, но и нитью или теплым воском, что значительно сокращает время, и подходит нежной коже.
Вариантов ухода за бровями очень много, и мастер-бровист поможет вам с выбором!
Как ухаживать за бровями?
Для поддержания формы регулярно убирайте лишние волоски пинцетом. Укладывайте волоски гелем для бровей и наносите тени.
Если вы хотите, чтобы брови стали гуще , ежедневно наносите, например, масло устьмы.

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