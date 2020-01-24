Визажист из Бердска: как создать нежные брови фломастером

Как достичь идеальной формы бровей?
— Брови — лицо человека. Они задают образ женщине. Брови могут быть нежными, резкими, аккуратными и в некоторых случаях даже небрежными. Все зависит от стиля, возраста и характера девушки.
— В 2020 году актуальны объемные, густые, мягкие, натуральные, прямые по форме брови. Сейчас на рынке услуг существует очень много косметических продуктов для макияжа бровей. Это могут быть: карандаш, тени, пудра, помадка, гель, тушь, тинт и даже фломастер. Что подойдет именно вам, поможет определить мастер-бровист, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» мастер бьюти-сферы бердский визажист Ксения Драчук.
Что касается коррекции формы — оформление возможно теперь не только пинцетом, но и нитью или теплым воском, что значительно сокращает время, и подходит нежной коже.
Вариантов ухода за бровями очень много, и мастер-бровист поможет вам с выбором!
Как ухаживать за бровями?
Для поддержания формы регулярно убирайте лишние волоски пинцетом. Укладывайте волоски гелем для бровей и наносите тени.
Если вы хотите, чтобы брови стали гуще , ежедневно наносите, например, масло устьмы.