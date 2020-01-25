25 января в Татьянин день студенты России отмечают День студентов. В Бердске тоже

25 января Церковь чтит память святой мученицы Татианы

Трудно, наверное, отыскать в России студента, не знающего о существовании Дня студента и не отмечающего этот праздник 25 января. Указ Президента России №76 от 25 января 2005 года «О Дне российского студенчества» официально утвердил «профессиональный» праздник российских студентов, пишет сайт www.calend.ru.

Так случилось, что именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин день стал официальным университетским днем, в те времена он назывался Днем основания Московского университета. С тех пор Святая Татиана считается покровительницей студентов. Кстати, само древнее имя «Татиана» в переводе с греческого означает «устроительница».

Сначала этот праздник отмечался только в Москве и отмечался очень пышно. По воспоминаниям очевидцев, ежегодное празднование Татьяниного дня было для Москвы настоящим событием. Оно состояло из двух частей: непродолжительной официальной церемонии в здании Московского университета и шумного народного гуляния, участие в котором принимала почти вся столица.

В 18 веке — первой половине 19 века университетским, а потому и студенческим, праздником стали торжественные акты в ознаменование окончания учебного года, на них присутствовали многочисленные гости, раздавались награды, произносились речи. В то же время официальным университетским днем, отмечаемым молебном в университетской церкви, было 25 января. Но его называли не Татьяниным днем, а Днем основания Московского университета.

Затем последовал Указ Николая I, в котором он распорядился праздновать не День открытия университета, а подписание акта о его учреждении. Так волей монарха появился студенческий праздник — День студентов. К тому же, с него начинались студенческие каникулы, и именно это событие студенческое братство всегда отмечало весело и шумно. Празднование «профессионального» дня студентов имело традиции и ритуал — устраивались торжественные акты с раздачей наград и речами.

Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день. Студенты как устраивали широкие гуляния более ста лет назад, так и в 21 веке предпочитают отмечать свой праздник шумно и весело. Кстати, в этот день квартальные даже чрезвычайно нетрезвых студентов не трогали. А если и приближались, то козыряли и осведомлялись: «Не нуждается ли господин студент в помощи?».

Впрочем, как известно, студент никогда не упустит шанс отдохнуть от учебы, — согласно народной мудрости, от бесконечного торжества его отвлекает лишь «горячее» сессионное время.

25 января Мученицы Татианы, а так же чествование Икон Божией Матери, именуемых «Акафистная» и «Млекопитательница».

Святая мученица Татиана родилась в семье римского консула, который тайно исповедовал христианство. Свою возлюбленную дочь он воспитал дочь в духе верности Богу и Его Церкви. С детства она стремилась к деятельному служению во благо людей и, достигнув совершеннолетия, не стала выходить замуж, всецело посвятив себя делам милосердия, пишет сайт https://pravme.ru

Она помогала ближним и дальним, ухаживала за немощными и больными, была нищелюбива и милосердна. За благочестивую жизнь она получила звание диаконисы, и удвоила усилия.

Когда ко власти пришел император Александр Север, он воздвиг на христиан жесточайшие гонения. Татиана, всегда находившаяся на виду, была схвачена одной из первых.

Ее привели в храм языческого бога Аполлона и стали принуждать принести жертву идолу. Но отважная диакониса, открыто исповедовав свою веру, воздела руки к Небу и стала истово молиться истинному Богу. Земля вздыбилась, началось разрушительное землетрясение, которое разрушило статую. Точно так же по молитвам угодницы Божией были разрушены капища Дианы и Зевса.

Когда Татиану предали в руки палачей, четыре ангела окружили ее, не давая ударам обрушиться на ее тело. Увидев это, палачи уверовали в единого Бога и были преданы на мучения. Огромный голодный лев, на съедение которому бросили Татиану, раскинулся у ее ног, не причинив никакого вреда. Мученица вместе с отцом была казнена .