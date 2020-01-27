Великий пост 2020: как подготовиться и когда он начнется

Крайняя неделя подготовки к посту — Масленица, так же ее величают сплошной седмицей. Она пройдет с 24 по 1 марта, на масленичной неделе принято просить прощения у близких и прощать в ответ всех друзей и врагов.

В 2020 году Великий пост начнется 2 марта

Одно из главных православных событий 2020 года — Великий Пост. Как его соблюдать, когда он начнется и что следует сделать перед ним, читаем в статье.

В 2020 году Великий пост начнется 2 марта, это одна из важнейших традиций, почитаемых православными христианами. До начала поста чуть больше месяца, но готовиться следует уже сейчас. Весь процесс подготовки к посту состоит из 4 недель, а первая начнется уже 3 февраля.

Неделя о мытаре и фарисее

Первая неделя подготовки к Великому посту. Главное на этой неделе — это покаяние и смирение, христиане вспоминают притчу, в которой на примере мытаря и фарисея показано, что не стоит гордиться тем, что положено по уставу.

Вторая неделя

Начинается 10 февраля и знаменуется притчей о блудном сыне. Данная притча напоминает нам о том, что необходимо прощать и смирятся с чужими недостатками, как со своими. В притче показано, что Бог милостив ко всем, как к младшему, так и к старшему согрешившему сыну.

Третья неделя — Страшный суд

Начинается данная неделя подготовки к Православному посту 17 февраля. Она посвящена появлению Иисуса Христа на землю и напоминает о том, что без очищения от темных помыслов и грехов будет невозможно попасть в Царствие Небесное. Последний день, когда разрешено есть мясо — 23 февраля.

Четвертая неделя

Крайняя неделя подготовки к посту -Масленица, так же ее величают сплошной седмицей. Она пройдет с 24 по 1 марта, на масленичной неделе принято просить прощения у близких и прощать в ответ всех друзей и врагов.