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Общество / Стиль жизни

Великий пост 2020: как подготовиться и когда он начнется

14:58 27.01.2020
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Крайняя неделя подготовки к посту — Масленица, так же ее величают сплошной седмицей. Она пройдет с 24 по 1 марта, на масленичной неделе принято просить прощения у близких и прощать в ответ всех друзей и врагов.

Великий пост 2020: как подготовиться и когда он начнется
В 2020 году Великий пост начнется 2 марта
Сюжет: Православные обряды
Великий пост 2020: как подготовиться и когда он начнется

Великий пост 2020: как подготовиться и когда он начнется25 января в Татьянин день студенты России отмечают День студентов. В Бердске тожеЕщё 26 новостей

Одно из главных православных событий 2020 года — Великий Пост.  Как его соблюдать, когда он начнется и что следует сделать перед ним, читаем в статье.

В 2020 году Великий пост начнется 2 марта, это одна из важнейших традиций, почитаемых православными христианами. До начала поста чуть больше месяца, но готовиться следует уже сейчас. Весь процесс подготовки к посту  состоит из 4 недель, а первая начнется уже 3 февраля.

Неделя о мытаре и фарисее

Первая неделя подготовки к Великому посту. Главное на этой неделе — это покаяние и смирение, христиане вспоминают притчу, в которой на примере мытаря и фарисея показано, что не стоит гордиться тем, что положено по уставу.

Вторая неделя

Начинается 10 февраля и знаменуется притчей о блудном сыне. Данная притча напоминает нам о том, что необходимо прощать и смирятся с чужими недостатками, как со своими. В притче показано, что Бог милостив ко всем, как к младшему, так и к старшему согрешившему сыну.

Третья неделя — Страшный суд

Начинается данная неделя подготовки к Православному посту 17 февраля. Она посвящена появлению Иисуса Христа на землю и напоминает о том, что без очищения от темных помыслов и грехов будет невозможно попасть в Царствие Небесное. Последний день, когда разрешено есть мясо — 23 февраля.

Четвертая неделя

Крайняя неделя подготовки к посту -Масленица, так же ее величают сплошной седмицей. Она пройдет с 24 по 1 марта, на масленичной неделе принято просить прощения у близких и прощать в ответ всех друзей и врагов.

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