Как составить завещание?

Лучше всего навестить могилку перед днем, на который планируется уборка

Сначала рождается, затем растет, потом наступает зрелость, старость и, в конце концов, смерть. Это естественный процесс, который нужно принять и понять, не устраивая из него драматичной трагедии. Тем более что после смерти о покойном всегда остается какая-либо память. Некоторые оставляют ее о себе в виде заверенного имущества для молодого поколения. Если есть, что оставить в наследство своим детям или внукам, то стоит написать и оставить им завещание. Правда, многие не имеют понятия о том, как это правильно сделать, чтобы не остаться обманутыми. В связи с этим редакция газеты подготовила полезные советы на тему юридического оформления итогового завещания.

Завещание – необходимая вещь для тех людей, которые имеют много наследников, но выбирать все же придется кого-то одного самого любимого. Либо же когда у человека совсем никого нет, а имущество нужно кому-либо передать в дальнейшее пользование. Такого рода юридический документ определяет доли наследства, правила разделения которого установлены законодательной системой РФ. Если нет желания составлять завещание, то имущество перейдет родственникам по степени близости – супругу, детям или родителям. Существует несколько видов завещаний: обычное и закрытое.

Обычное завещание оформляется нотариусом и обязательно в письменной форме. Человек, желающий написать завещание должен прийти лично и написать его от руки. После чего нотариус удостоверяет документ и датирует его текущим числом, когда он был составлен. Для составления обычного завещания понадобится паспорт, перечень желаемых наследников и то перечень имущества, которое требуется передать в дальнейшее пользование. Не забудьте взять документы на это имущество. При составлении завещания допускается наличие свидетеля. Закрытое завещание составляется абсолютно по такому же принципу, но его единственным отличием является то, что оно никому не демонстрируется. Человек сам пишет завещание и сам же его нотариально заверяет своей подписью. После этого документ запечатывается лично составителем в конверт, который передают нотариусу для хранения. На конверте должны присутствовать подписи двух свидетелей акта приема-передачи завещания.

Перед тем, как пригласить свидетелей на процедуру составления завещания, нотариус должен объяснить некоторые правила присутствия. Приглашенным запрещается оглашать дату и время составления завещания, иначе в противном случае им придется выплачивать моральную компенсацию составителю. Если человек сам не может составить завещание, то он имеет право продиктовать его нотариусу. После этого составитель должен обязательно проверить начитанный текст и поставить подпись под фразой «С моих слов записано верно, мною прочитано, дополнений не имею». В силу отсутствия возможностей по каким-либо причинам, можно воспользоваться помощью свидетелей, которые подпишут завещание. Но при этом обязательно должна быть отметка нотариуса о том, что документ подписан не составителем и указать почему.

Смотреть нельзя записывать

Какие люди не могут быть свидетелями составления завещания? Если человек не может быть свидетелем, значит, он не имеет и права подписи. К такой категории относится сам нотариус, человек, которому положено завещание, или тот, кто от него отказался, недееспособные люди или неграмотные, не понимающие смысла документа или не владеющие русским языком для интерпретации письменного текста. Также, если человек, который составляет завещание, сам является нотариусом, он по-прежнему не имеет права подписи на собственно составленном документе. Нельзя удостоверять завещание, если нотариус приходится родственником или знакомым составителя.

Когда нет возможности обратиться к нотариусу, можно попросить помощи у руководителей лечебных учреждений или домов престарелых, где находится составитель. Служащие по контракту или вахтовым способом могут заверить документ у своих командиров. Отбывающие срок наказания подписывают завещание у начальников пенитенциарной системы. При угрозе гибели человека и отсутствия у него возможности официально составить документ, можно написать завещание в простой письменной форме. Затем указать свои личные паспортные данные, и данные свидетелей, также запечатав документ в конверт в их присутствии и получив на нем их подписи. Такого рода завещание имеет силу в течение месяца после прекращения какой-либо чрезвычайной ситуации. И если человек остался жив, то пока документ не будет заверен нотариусом, он теряет свою юридическую силу.

Завещание можно отменить и изменить, написав либо заявление на его недействительность или составить новый документ. Недействительным считается и то завещание, которое было составлено: недееспособным человеком, ребенком до восемнадцати лет, написанное под угрозой смерти, у завещания не явный адресат, составленное в пользу одного из свидетелей. Грамматические и речевые ошибки не могут служить причиной недействительности документа.

Стоимость нотариально составленного завещания в разных регионах варьируется по-разному, но в среднем цена составляет от 400 до 2500 рублей. Также, придется заплатить налог в 100 рублей.