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Загорелись обломки при разборе завалов спустя 20 дней после пожара на рынке «Центральный» в Искитиме

16:03 28.01.2020, Алена Романцова Фото: Читателей
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Об этом рассказала жительница города. Ей удалось сфотографировать разбор. На фото виден дым — завалы до сих пор тлеют. Здание в 5 тыс. кв. метров разбирают. Собственники обещали построить новое.

Загорелись обломки при разборе завалов спустя 20 дней после пожара на рынке «Центральный» в Искитиме
Загорелись обломки при разборе завалов на рынке «Центральный» в Искитиме

Вспыхнули обломки здания рынка «Центральный» спустя 20 дней после пожара. Об этом рассказала читательница «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 28 января. Напомним, крупный пожар охватил торговый комплекс в центре Искитима 8 января и достиг площади 4600 кв. метров. Полыхающий рынок 113 пожарных тушили почти 4 часа. Под завалами найдено тело торговавшего шапками арендатора Анатолия Овчинникова. Заведено уголовное дело.

— Я проходила мимо и увидела, как разбирают рынок. Решила сфотографировать. Автокран поднимает обломки, а они до сих пор тлеет! И вспыхнули прям в ковше! Сам огонь я не успела сфотографировать. На фото видно дым, — рассказал читательница 28 января.

На фото видно, как грейферный ковш разбирает завалы. От обломков действительно идет дым.

Также напомним, следственный комитет пока не называет причины возникновения пожара. Специалисты ждут заключения экспертизы. Сегодня, 28 января, руководитель пресс-службы регионального управления СК Дмитрий Чечулин отметил «Курьер. Среда. Бердск», что результатов пока нет.

— В настоящее время пожаро-техническая экспертиза не окончена, — сказал Чечулин.

Также напомним, что сгоревшее здание рынка будут сносить. Оно не подлежит восстановлению, поэтому сейчас и проводится разбор завалов. Один из собственников здания Евгений Таранов говорил, что построят новое здание. Он обещал, что всех арендаторов восстановят на свои места, но за компенсацией убытков отправил к государственным властям. Предприниматели в свою очередь отмечали, что властям все равно на малый бизнес.

Загорелись обломки при разборе завалов спустя 20 дней после пожара на рынке «Центральный» в Искитиме
Загорелись обломки при разборе завалов спустя 20 дней после пожара на рынке «Центральный» в Искитиме
Загорелись обломки при разборе завалов спустя 20 дней после пожара на рынке «Центральный» в Искитиме
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