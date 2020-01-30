За ночевку дома предлагал взятку в виде Mitsubishi Outlander наркоторговец экс-полицейским по делу Зорина в Бердске

Полицейские отказались от машины и предупредили, что могут привлечь подозреваемого в наркоторговле Абрамова за попытку дать взятку. Тогда он стал предлагать ее купить. Зорин присматривал себе в пользование подобную машину. Так и родилась сделка.

Бывший и.о. начальника отдела наркоконтроля Иван Мощенко дал показания по делу Зорина в суде Бердска

Предложил отдать за ночь дома автомобиль Mitsubishi Outlander потерпевший Абрамов экс-полицейским. Он просил дать ему возможность побыть с бабушкой и девушкой, даже в наручниках и в присутствии оперов. Напомним, Зорин мечтал о таком автомобиле. Об этом рассказал при даче показаний бывший и.о. начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции Бердска Иван Мощенко на последнем суде 30 января. По версии следствия трое полицейских из Бердска сговорились, чтобы перепродать и «нажиться» от продажи автомобиля Mitsubishi Outlander обвиняемого в наркоторговле Абрамова. Потерпевший Алексей Абрамов заявил: правоохранители хотели ему помочь продать машину для лечения его бабушки.

30 января должен был давать показания экс-начальник следствия Алексей Зорин, но сначала выступил его адвокат с ходатайством. Он попросил вызвать в суд следователя Шаламову и эксперта. Помощник прокурора отклонила его. Судья Татьяна Васюхневич решила сначала заслушать показания подсудимых.

Вместо Зорина выступил Иван Мощенко.

— Абрамов предлагал отдать нам автомобиль за ночь дома. Он просил побыть с бабушкой и его девушкой даже в присутствии нас и в наручниках. Но предупредили, что если он продолжит это сделать, то мы можем счесть это за попытку дать взятку, — сказал Мощенко.

Иван рассказал, что Абрамов продолжал предлагать автомобиль. При аресте было ясно, что на все имущество подозреваемого в сбыте наркотиков будет наложен арест, в том числе и на машину. Также он просил купить его машину самих полицейских, ссылаясь на то, что ему нужно помочь деньгами больной бабушке. И если бы автомобиль был продан, не был бы изъят.

— К продаже автомобиля Абрамова никто не принуждал. Абсолютно никакого давления не было оказано. Если бы он отказался его продавать, никто бы настаивать не стал, — заверял Мощенко.

Полицейские отказывались приобретать у потерпевшего автомобиль. Когда Мощенко был на беседе в кабинете у Зорина, тот поинтересовался автомобилем.

— Как я понял, изъятый автомобиль для следователя это головная боль. И из-за этого у него уже были служебные расследования. Зорин поинтересовался, что за автомобиль. Тогда он сказал, что присматривал себе подобный автомобиль для личного пользования. И спросил — не желает ли случайно Абрамов его продать? — сказал Иван.

На это Иван Мощенко отметил, что возможно, в этом случае есть смысл его перепродать. И предложил своего перекупа. Также он отметил, что вся эта процедура будет полезной для взаимодействия отделов Мощенко и Зорина. С бывшим начальном наркоконтроля и следствием были натянутые отношения.

Мощенко рассказал о планируемой перепродаже автомобиля Кравчуку и заверил, что ничего незаконного в этом нет. Ведь Абрамов все равно хочет его продать. Это будет обычная продажа машины. Так и была организована сделка. Деньги для купли-продажи, 400 тысяч рублей, передал в отделе полиции сам Алексей Зорин. Сначала договор оформили с Абрамовым. Затем эта машина была продана по более высокой цене — 970 тысяч. Часть была отдана законному владельцу через его девушку, часть участники сделки разделили между собой. Продавец Касаткин заработал 113 тыс. рублей (Возможно, 114, продавец в показания не был уверен — прим. авт.).

Также напомним, что Мощенко обвиняется в хищении вещественных доказательств. Он рассказал, что вскрывал пакеты с вещдоками, для того чтобы вернуть карточку, на которую приходят деньги для бабушки Абрамова. Он ее передал сожительнице Абрамова Марии Бузе. Также Мария просила его вернуть хотя бы часть денег, которые были изъяты у нее во время задержания. Иван вытащил из вещдоков 35 тысяч рублей, но не успел их передать девушки. Удалось вернуть уже на стадии следствия.

Пока Мощенко давал показания Алексей Зорин всё время что-то писал. Видимо, готовил вопросы, которые потом задал Ивану после его дачи показаний. Также Ивану задал вопросы Кравчук.

Дело Зорина

На суде в декабре обвиняемый бывший начальник следствия Алексей Зорин устроил допрос потерпевшему. На предыдущем заседании обвиняемые в мошенничестве экс-полицейские вновь устроили допрос. В этот раз они допросили свидетеля. На заседании 21 января выступал продавец автомобиля Mitsubishi Outlander Александр Касаткин. Видимо, хотели выяснить, кто их сдал.

Из показаний свидетелей, которые озвучила в этот день судья, стало ясно, что первым кто заподозрил неладно в сделке с автомобилем, стал госинспектор ГИБДД. Он рассказал, что стал случайным свидетелем того, как сотрудники задерживают Абрамова. А вскоре к нему обратился за переоформлением машины другой человек. Он купил этот автомобиль. Его насторожила ситуация и он рассказал об этом новому собственнику.

На предыдущих заседаниях Алексей Зорин, Богдан Кравчук и Иван Мощенко просили снисхождения: дома остались дети, жены и родители, которые нуждаются в помощи и спасении от «морального истощения».

Судья Татьяна Васюхневич оставить всем фигурантом уголовного дела прежнюю меру пресечения. К тому же, Татьяна Васюхневич продлила Зорину, Кравчуку и Мощенко время ареста на три месяца до 6 марта 2020 года.

Напомним также, что Новосибирский областной суд отменил обвинительные приговоры экс-начальнику следственного отдела бердской полиции Алексею Зорину и двум его коллегам из отдела наркоконтроля — оперуполномоченному Богдану Кравчуку и и. о. начальника отдела Ивану Мощенко, осужденным за хищение вещественных доказательств.

21 октября судья бердского городского суда Татьяна Васюхневич начала рассмотрение уголовного дела во второй раз. Отменить приговоры потребовала областная прокуратура, посчитавшая необоснованным рассмотрение дела в особом порядке. Особый порядок, был выбран из-за того, что фигуранты признавали свою вину. Но на стадии следствия признались не все.

Алексей Зорин и его двое экс-коллег Богдан Кравчук и Иван Мощенко выступали против присутствия СМИ на судебных заседаниях. Однако Татьяна Васюхневич не согласилась с доводами стороны защиты.

Суд принял решение о разосабливании дела.

Обвинение

По данным следователей, бывший начальник следственного отдела МВД Бердска вступил в преступный сговор с двумя оперуполномоченными отдела наркоконтроля: мужчины решили приобрести по заниженной цене автомобиль Mitsubishi Outlander у обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств. Реализуя свой замысел, оперуполномоченные убедили потерпевшего продать автомобиль за 400 тыс. рублей.

Алексею Зорину предъявлено обвинение по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), Ивану Мощенко — по ч.4 ст. 159, ч.3 ст. 160 и ч.1 ст. 292 УК (мошенничество, присвоение вверенного имущества, служебный подлог), Богдану Кравчуку по ч.4 ст. 159 и ч. 1 ст. 174.1 УК (мошенничество, отмывание нелегальных доходов). Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по Новосибирской области.

При вынесении приговора троим экс-полицейским судья бердского городского суда Наталья Агеева учла наличие у них малолетних детей, полное признание вины, явку с повинной, частичное возмещение похищенных денег и содействие следствию.

Судья огласила свой вердикт, назначив Алексею Зорину — 2 года колонии общего режима, Ивану Мощенко — 2 года колонии общего режима, Богдану Кравчуку — 1 год и 10 месяцев колонии общего режима и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Всем троим суд запретил занимать любые должности в правоохранительных органах России в течение двух лет. Конвой поместил троих осужденных в клетку в зале суда.

Автор видео Алена Романцова.