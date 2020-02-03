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Рожденные с 2012 по 2017 года дети получат пособие от Путина в 2020 году с 3 до 7 лет в России. И в Бердске

20:15 03.02.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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На момент получения пособия, то есть с 1 января 2020 года, ребенку должно исполнится три года, но не должно быть больше 7 лет и 12 месяцев.

Рожденные с 2012 по 2017 года дети получат пособие от Путина в 2020 году с 3 до 7 лет в России. И в Бердске
На новое пособие могут рассчитывать семьи с детьми с 3 до 7 лет
Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
Рожденные с 2012 по 2017 года дети получат пособие от Путина в 2020 году с 3 до 7 лет в России. И в Бердске

Рожденные с 2012 по 2017 года дети получат пособие от Путина в 2020 году с 3 до 7 лет в России. И в БердскеНа какую социальную помощь могут рассчитывать отцы-одиночкиЕщё 35 новостей

Порядка 18,5 млн россиян находятся за чертой бедности, при этом 70-80% из них — это семьи с детьми, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. Она отметила, что в этой связи было введено федеральное пособие по уходу за ребенком в возрасте до трех лет с 1 января 2020 года.

— К сожалению, после того, как ребенок переходит в возраст трех лет, средний размер пособия составляет 349 рублей, и семья попадает в категорию бедных, — добавила она.

Вице-премьер отметила, что сегодня перед правительством и регионами стоит сложная задача. В 85 регионах страны должны быть пересмотрены документы, которые устанавливают размер пособия по уходу за ребенком в возрасте от трех до семи лет.

Напомним, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно с 1 января 2020 года. Получить эти выплаты смогут семьи, в которых ежемесячный доход не превышает прожиточного минимума на человека. Размер выплаты составит на первом этапе половину прожиточного минимума. В Новосибирской области эта сумма равна 5849 рублей.

Но вопросы читателей «Курьер. Среда. Бердск» не иссякают. Мамы и папы интересуются: когда и где можно получить пособие в Бердске? А главное, дети какого возраста попадают под пособие Путина.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в министерстве труда и социальной защиты Новосибирской области сегодня, 28 января, нового закона еще нет. Поэтому однозначно сказать о том, куда нести документы и какие семьи имеют право его получать, пока что невозможно. Однако на некоторые вопросы россиян уже можно ответить с полной уверенностью. Итак:

Дети какого года рождения могут рассчитывать на пособие с 3 до 7 лет включительно:

Теоретически, под это пособие попадают дети, рожденные после в 2012 году. Чтобы получить пособие, ребенку уже должно исполнится 3 года, но должно быть не более 7 лет 12 месяцев. То есть крайний срок рождения ребенка должен быть — 2017 год.

Какая сумма пособия будет назначаться на одного ребенка в Новосибирской области?

В этом году размер пособия составит половину прожиточного минимума установленного на ребенка в каждом регионе. Так, в 3 квартале 2019 года в Новосибирской области прожиточный минимум на ребенка составил 11 698 рублей. То есть малоимущие семьи могут рассчитывать на 5849 рублей ежемесячно на каждого ребенка. А в следующем году, возможно, пособие вырастит до 100% прожиточного минимума на ребенка.

Когда закон вступит в силу?

Закон вступит в силу в 2020 году, как только он будет создан. И этот закон будет иметь обратную силу. Если, например, он вступил в силу с 1 июля 2020 года, то все семьи, имеющие право на пособие по уходу за ребенком будут его получать. Предположительно, ведомство, осуществляющее выплату, исчислит платеж за предыдущие 6 месяцев. То есть, 1 июля семья с одним ребенком в возрасте от 3 до 8 лет сможет получить 35 094 рубля.

Что значит малоимущая семья?

Малоимущие – это одиноко проживающие граждане или семьи, у которых доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, утвержденного в данном субъекте РФ. Прожиточный минимум отличается от региона к региону. В Новосибирской области в 3 квартале 2019 года он составлял для трудоспособных лиц 12 216 рублей, для пенсионеров – 9 247 рублей, для детей – 11 698 рублей.

Малоимущей может быть признана любая семья – как полная, так и неполная, с детьми или без них, а также отдельные одиноко проживающие граждане. Для того, чтобы гражданин был признан малоимущим, он должен проживать отдельно, самостоятельно вести хозяйство, не иметь прописанных по одному адресу с ним родственников, иметь личный доход по всем видам ниже прожиточного минимума.

Важно, что малоимущей не может быть признана семья, в которой проживает человек, который может работать, но не трудоустроенный и не состоящий на учете в службе занятости населения. При расчете совокупного дохода на каждого члена семьи учитываются доходы, полученные в течение трех месяцев, предшествующих обращению за социальной помощью. К доходам относят все денежные поступления, в том числе заработную плату, стипендии, доходы от имущества, например, при сдаче в аренду недвижимости, другие вознаграждения, доходы от ценных бумаг, социальные выплаты.

Какой официальный доход нужно иметь, чтобы считаться малоимущей семьей?

Малоимущей семьей считается та семья, в которой общий доход не превышает одного прожиточного минимума на человека в семье. Прожиточный минимум в Новосибирской области сегодня — для трудоспособных лиц 12 216 рублей, для пенсионеров – 9 247 рублей, для детей – 11 698 рублей. То есть официальный доход одной семьи, где оба родителя работают и есть двое детей, должен составлять 47 828 рублей в месяц. Если ваш доход ниже этой суммы, то вы можете смело считаться малоимущей семьей и рассчитывать на пособие для ребенка от Путина с 3 до 8 лет.

За какой период нужно предоставить справки о доходах?

Как заявил Владимир Путин, все документы нужно будет предоставить до 31 декабря 2020 года. Только в этом случае ведомство, отвечающее за пособие, сможет выплатить вам пособие за весь 2020 год. То есть с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года Но нужно учитывать, что 31 декабря — предпраздничный, а значит сокращенный рабочий день.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, чтобы получать такую выплату, сказал президент, гражданам будет достаточно подать соответствующее заявление и указать официальный доход через портал Госуслуг. Он обратил внимание чиновников, что это процедуру нужно сделать максимально удобной и простой для граждан. Чтобы россияне могли все оформить без очередей и преград или дистанционно через соответствующие государственные порталы.

Все о материнском капитале на первого ребенка

Кроме того, с 1 января 2020 года россиянам будет начисляться материнский капитал в размере 466 617 рублей на первого ребенка и дополнительно к ним 150 000 рублей на второго. При рождении третьего малыша государство погасит за семью 450 000 рублей ее ипотечного кредита. Важное условие — ребенок должен будет рожден после 1 января 2020 года.
Президент России Владимир Путин подписал поручения по исполнению послания Федеральному собранию. Документ опубликован на сайте Кремля. Владимир путин поручил продлить действие закона о материнском капитале до 31 декабря 2026 года и обеспечить ежегодную индексацию выплат. Общая сумма маткапитала при рождении второго и последующих детей с 1 января 2020 года составит 616 617 руб.

Также он поручил предоставить право на получение маткапитала семьям, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Его размер должен составить 466 617 руб. В случае рождения второго ребенка выплата должна быть увеличена на 150 000 руб.

Кроме этого, Путин анонсировал предоставление средств материнского семейного капитала в размере 616 617 рублей при рождении или усыновлении начиная с 1 января 2020 года второго ребёнка или последующих детей семьям, у которых право на получение такого капитала до 1 января 2020 года не возникло.

Срок реализации документа — 15 апреля 2020 года.

По подсчетам правительства, расходы на программу маткапитала в 2020 году необходимо будет увеличить на 120 млрд руб.— до 436,9 млрд руб. Всего на выплату маткапитала в этом году потратят более 436 млрд руб.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 1 января 2020 года россиянам будет начисляться материнский капитал в размере 466 617 рублей на первого ребенка и дополнительно к ним 150 000 рублей на второго. При рождении третьего малыша государство погасит за семью 450 000 рублей ее ипотечного кредита. Важное условие — ребенок должен будет рожден после 1 января 2020 года.

«Курьер. Среда. Бердск» следит за развитием событий и будет держать вас в курсе о том, куда и когда, с каким пакетом документов вы можете обращаться за новым пособием для детей в России.

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От редакции

Все понятно?

Аноним, 28 января 2020 15:27
А дети ражденые в 2017 году которым ещё нету трех лет получается не поподают под пособия с 1,5 до 3 лет закон есть а выплачивать будут только детям которые рожденые с 2018 года
Аноним, 29 января 2020 22:07
а вы рожали из за денег?
Аноним, 29 января 2020 22:35
А в обозначенные периоды значит всё-таки из за денег рожали?
Алена, 28 января 2020 17:42
если ребенок в августе 2018 родился , 3 года ей будет в августе 2021 , то в 2021 я смогу оформить это пособие интересно с 3-7 лет потом
Аноним, 28 января 2020 23:27
НВР:
Скажите пожалуйста, если муж оформлен в ПФР по уходу за престарелым, жена домохозяйка с тремя детьми возраст которых 3 года,5 лет, 6 лет, могут ли они расчистить на пособие от 3 до 7 лет?
Светлана, 28 января 2020 23:37
А на что жить маме-одиночке,у которой ребенок родился в 2017 году, которому нет 3 лет, на работу выйти еще не может, тк ребенок, который начал посещать дет. сад - часто болеет, неделю ходит, три дома. На пособие матери одиночки- 600руб. и 50 с работы? Это совокупный доход в месяц в пределах 700 руб. Это нищета! Что для таких детей???? До 3 лет еще почти год ждать!!! Эти дети,рожденные в 2017 -не дети???
Железный Человек, 29 января 2020 00:09
На алименты или на то чем думала когда рожает ребенка.
Пособие, 29 января 2020 15:56
Новое пособие предназначено для детей рождённых в период с 2012 по 2017 год и только для малоимущих, читайте внимательно тексты и обращайтесь в социальных.защииу
Асира, 30 января 2020 01:40
Вы должны получать пособия от 1.5 до 3 лет. А это пасобия уже продленная с 3 до 7 лет.
Наталья, 31 января 2020 04:26
Оформите пособие как малоимущая. Мне платят больше чем декретные приходили. Ещё можете оформить адресную помощь там и продукты и вещи дают.
Наталья, 28 января 2020 23:53
Здравствуйте у меня четвера детей я многодетная и малоимущая 1ребенок у меня только с 2019года когда нам исполниться 3года я могу оформить с3до7лет или нет
Юлия, 29 января 2020 03:07
У меня дети родились в 2006 году,закон о материнском капитале вступил в силу в 2007. Почему забывают о детях рождённых раньше 2007?никакие пособия для них не предусмотрены, кроме 100руб.они ни в чем не нуждаются?
Натали, 30 января 2020 04:59
Рожайте третьего, если дети родились в 2006 году и будет вам счастье по полной программе со всеми изменениями в законе, если вы этого хотите. Это ведь и есть стимуляция к рождаемости))))
Джес, 29 января 2020 07:19
А дети, рождённые в 2019 году чем провинились?
Аноним, 29 января 2020 16:09
Только дети рождённые в период с 2012 по 2017 год, все же доходчиво написано
Ирина, 29 января 2020 16:52
Причем дети 2012 ,я малоимущая мать одиночка и не чего мне не положенно ребенок конец 2012
Алена, 29 января 2020 18:37
"Чтобы получить пособие, ребенку уже должно исполнится 3 года, но должно быть не более 7 лет 12 месяцев. То есть крайний срок рождения ребенка должен быть — 2017 год." Скорее всего подразумевается, что детки с 12 по 17 года сейчас могут уже получать, позднее кто родился им еще не исполнилось три, я так поняла.
Аноним, 29 января 2020 22:09
а при чем тут ваши дети? за деньги рожали что ли?
Юля, 30 января 2020 11:20
А вы внимательно читали? Или вашему ребенку рожденному в 2019 году исполнится 3 года в 2020? Это пособие от 3 до 7 лет.Логично же, что когда вашему исполнится 3 года, тогда можно будет оформить это пособие. Вы там вместе с ребенком и мозг родили что ли?
Гита, 29 января 2020 12:53
Неужели хоть одна справидливость нам 5 лет и мы попадаем. Я мать одиночка отец отказ прочерк одна 440р.в мес. За двоих детей несовершенолетних.
Тишина, 29 января 2020 15:21
Ничего не поняла(( Одна! ЗП 33000, двое детей. Я малоимущая или нет))?
Аноним, 29 января 2020 16:45
Если живете отдельно от родственников, то да.
Наталья, 31 января 2020 04:39
Подайте документы в соцзащиту и там вам точно скажут. Я живу с родителями, но выплаты получаю. Это чушь про родственников
Аноним, 29 января 2020 15:33
Уши развесили, нашли кому верить, закон еще не вышел и не выйдет.
Борис, 29 января 2020 21:07
Ох, сколько нововведений. Жаль толку мало. Не люблю писать комментарии к таким новостям. Но вот вопрос, в заголовке написано по 2017. Это включительно. Тогда как на 01.01.2020 ребенку может быть 3 года? По мне так многие законы не примут. Их столько чтобы люди запутались. Все так быстро переворачивается с ног на голову, 450 было за второго, это правильно. Теперь за первого. Всем не хватит в любом случае.
Давыд, 30 января 2020 13:50
Если я правильно понял, вы "до" и "по" путаете. По 2017 год включительно!
Аноним, 29 января 2020 21:13
А если мат.капитал ещё не потрачен но дети родились до 2020 года,можно рассчитывать на 150 т.р. прибавки?
Саратов, 30 января 2020 00:39
Меня вот тот же самый вопрос интересует
Бэлла!, 30 января 2020 16:15
Я родила в октябре 19 года.. нет мы туда не попадаем.. только рожденные в 20 году!
Ольга, 31 января 2020 02:29
Написано же вроде, что будет мат капитал 616к у тех кто не воспользовался мат капиталом
Наталья, 31 января 2020 04:33
Нет
Катюш, 29 января 2020 21:27
У меня муж инвалид 2 группы, мы живём в деревне где нет детского садика и работы тоже ,ребёнку 4,5 годика.Имеем право на пособие с 3 до7 лет
Аноним, 30 января 2020 08:08
На минуточку. Ваш маткапитал на ребёнка депутат госдуры получает каждый месяц в виде зарплаты.
Зима, 30 января 2020 09:56
Прям сам заплатит? Прям из своего кармана? Хорошая зарплата у человека, что тут скажешь!
Елена, 30 января 2020 12:44
А мы прописаны у родственников,мы вообще прилетаем,своего жилья нет!тут вот обидно!
Аноним, 30 января 2020 13:45
а разве не надо сначала о жилье позаботиться, а потом уже плодиться?
ну так, в качестве вопроса/предложения?
Аноним, 30 января 2020 13:12
За чертой бедности сейчас дети, которым нет еще 3-х лет, но родились которые до 2018 года, у них нет никаких выплат!!! Я с 2-хлетним ребенком, который еще не ходит в садик, получаю только 57,50 р с работы и все! Потому что мой ребенок родился в декабре 2017г, а не в январе 2018 г, почему решили, что одним детям до 3-х лет нужны выплаты, а другим нет? Это что за разделение детей такое?
Наталья, 31 января 2020 04:37
Вы можете подать документы на выплаты для малоимущих
Аноним, 30 января 2020 13:29
С чего вы взяли , что пособие от 3 до 7 лет будут выдавать тем кто работает при этом доход ниже минимума. Нигде такого нет. И закон еще не вышел.
Марина, 30 января 2020 13:37
НВР:
Не все понятно у меня ребенок родился в 2013 году в марте 7 лет сколько буду получать и второй в 2018 в феврале 2 года,семья малоимущих, вообще о каком именно пособии идёт речь мне не совсем понятно
Ольга, 30 января 2020 19:51
Марина, вы сможете получать пособие на первого ребенка пока ему не исполнится 8 лет, а на второго в следующем году, когда ему будет три года и до восьми лет.
Аноним, 30 января 2020 15:21
Получат пособия, да не все! Получат те кто работает с минималкой и чёрной зарплатой, а те кто работает официально с зарплатой больше прожиточного минимума, обеспечат всех платья налоги! Обидно, платить налоги мы, а льготы тем кто налоги не платят! К тем кто работает с минималкой и все официально, претензий нет.
Машуля, 31 января 2020 12:49
Согласна с вами, налог очень большой. С отпускных так вообще(расчетку смотреть больно), а пособия малоимущим(у некоторых из них зп на самом деле больше чем у бюджетников в 2 раза). У меня дети 2003 и 2010 годов, вообще ни под один закон не попадаем.
Аноним, 30 января 2020 16:39
НВР:
Где Вы видели отдельно проживающую малоимущую семью. Смешно право. В основном они живут с родителями или дедами.
Аноним, 30 января 2020 17:11
Рассказываю:
живут в частном доме семьи с 2-3-4 детьми
имеют огород и некоторое хозяйство: куры, может коза, гуси и так далее
Муж работает
жена с детьми и по хозяйству

Зарабатывая даже 50 в месяц, семья с 3 детьми признается малоимущей.
Наталья, 31 января 2020 04:43
Про то, что малоимущие должны проживать отдельно, чтобы получать выплаты - это чушь.
Аноним, 31 января 2020 05:48
Интересно, а когда закон то утвердят?
Яна, 31 января 2020 10:38
Здраствуйте! У меня двое детей. Первой 6 лет,второму 4.Родились в 2013 и 2015 году.Отца нет.Детские получала 556р. на двоих,я не работаю. Мы попадает на выплаты от 3 до 7 лет?
Аня, 03 февраля 2020 00:23
У меня трое детей 1)2012.2)2013.3)2015года мы получаем пособие
Михаил, 03 февраля 2020 22:06
"Пособие Путина" Я просто валяюсь Подняли все, что только можно, содрали кучу денег с населения, потом кинули кость народу, чтобы те с голода не передохли, доить же надо кого-то и дальше. В этой всей ситуации наибольшее отвращение вызывает даже не правительство, которое обворовывает свой народ, а люди, которые реально верят, что это добрый царь Путин их снова спас от голода.

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