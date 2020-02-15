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Колонию или исправительный центр из-за дефицита мест для осужденных может открыть ФСИН на базе бригады спецназа ГРУ в Бердске

17:20 15.02.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Бердские власти пока не получали официального подтверждения. Но Минобороны и тюремное ведомство уже все решили. В ближайшие дни состоится трехсторонняя встреча, заявил мэр Бердска Евгений Шестернин. Здания военного городка постепенно раздают.

Колонию или исправительный центр из за дефицита мест для осужденных может открыть ФСИН на базе бригады спецназа ГРУ в Бердске
Имена 14 погибших в первую чеченскую войну десантников высечены на памятнике, установленной на территории бригады в Бердске

Управление Федеральной службы исполнения наказания по Новосибирской области всерьез готовится разместить свои учреждения в Бердске — на базе военного гарнизона, где до 2009 года дислоцировалась Бердская бригада спецназа. По данным «Курьер. Среда. Бердск», военные объекты Минобороны передал ФСИН еще три года назад. Как раз в это время городская власть озвучила идею использования территорию вертолетного полка под профильное кадетское училище, а площадь десантников — под сибирский центр подготовки «Юнармии».

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе Центрального военного округа в Новосибирске, пока отдано региональному управлению ФСИН одно здание на земле, где ранее располагалась Бердская бригада спецназа.
— Одно из зданий было передано ФСИН. Что там будет располагаться, мы сказать не можем, — подтвердили в ЦВО.

Одну из казарм предполагается использовать для проживания осужденных к отбыванию наказания в колонии-поселении или в качестве исправительного центра для приговоренных к принудительным работам. Хотя ФСИН рассчитывает по меньшей мере на два здания, как обещало Минобороны.

Власти Бердска выступают категорически против такой замены. Более того, глава города Евгений Шестернин заявил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 14 февраля, что переговоры с ФСИН на тему передачи объектов от Минобороны еще не было.
— Пока никто ничего не передает. У меня не было официального разговора с представителями УФСИН. Будет официальный разговор, я сообщу. Комментировать решения Министерства обороны и УФСИН некорректно и не в моей компетенции, — прокомментировал Евгений Анатольевич.

По его словам, на ближайшие дни запланировала трехсторонняя встреча, на которой обсудят будущее объектов, расположенных на территории бердского военного городка. После этого мэр пообещал поделиться информацией с «Курьер. Среда. Бердск».

Вместе с тем, депутат горсовета и подполковник запаса Андрей Некрасов рассказал, что «произошел откат», что решается вопрос о передаче военных объектов городу под учебные цели и патриотическое воспитание.
— Я категорически против передачи военных объектов службе исполнения наказания и как военный, и как депутат. Мы боролись за создание на базе 337-го отдельного вертолетного полка кадетского училища, а на базе бригады специального назначения — сделать центр подготовки «Юнармии» всего Сибирского федерального округа. Зачем нам нужны зэки? — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Некрасов.

Шок для бердчан

Для горожан стало шоком известие о том, что на месте военного городка появится «тюрьма». Соответствующим образом прокомментировали новость пользователи «курьеровского» сайта:

— Если там зэков будут содержать, держу пари — весь Бердск восстанет.
— Это какой идиот это придумал? Фамилию в студию! У меня две маленьких дочери, и я не собираюсь жить в городе, где будет колония! Что, нужно искать город для переезда? Или это слухи?
— «Сибирский Артек», «город-курорт», ….выселки и каторга?
— Ну вот вам и филиал Чкаловского завода, школа планеристов, кадетский корпус и всякие другие завлекухи. А по сути получим «Зона Лайт». О каком развитии можно говорить…
— Ну вот, теперь заживем по новому распорядку, по внутреннему распорядку. А тому, кто говорит, что будут только плюсы, съездите в нас. Пункты, которые стоят рядом с такими поселениями и спросите тамошних жителей. Люди готовы вешаться от такой «радости» под боком.
— Что-то делать нужно и срочно. Промолчим — пожалеем.
— Но есть и плюсы. Как только здесь появится колония, цены на квартиры и дома упадут в разы. Кто захочет селиться рядом с колонией?
— Никаких зэков. Снести. Сад и школу построить.

Военные не вернутся?

По информации «Курьер. Среда. Бердск», одна из казарм десантников передана архивной службе налоговой инспекции. Там налоговики провели капитальный ремонт. Остальные здания пока пустуют. Есть данные, что все-таки часть оставшихся объектов передадут города, остальные — в различные ведомства. Компания PepsiCo интересовалась недвижимым имуществом военного городка, хотела столовую взять в аренду. Но военных там больше не будет.

Хотя Андрей Некрасов не исключает того, что Минобороны вернет Сибирский военный округ (СибВО ликвидирован, входит в Центральный военный округ) со штабом в Новосибирске. И тогда бердский военный городок снова может стать востребованным по назначению.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 67-ю бригаду спецназа ГРУ, дислоцированную в Бердске, расформировали в 2009 году. Через несколько лет туда вошла 24-я бригада — на время ремонта казарм в Новосибирском военном городке. Военнослужащие вновь приехали в бердский военный городок летом 2014-го. Пришлось наводить порядок, поскольку многое было разрушено и разворовано, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Тогда по Бердску поползли слухи, что военные возвращаются навсегда.

Руководитель пресс-службы ЦВО Ярослав Рощупкин тогда пояснял, что о возрождении прославленной бердской бригады речь, разумеется не идет, но территорию, которую она занимала, Минобороны решил использовать по назначению.
— Рассматривается вопрос использования военного городка в целях размещения некоторых подразделений Центрального военного округа. На постоянной основе, — констатировал полковник Рощупкин. Предполагали, что в Бердск приедут новые военные «штаты». В том числе и в вертолетный полк.

Этим планам не суждено сбыться. В подвешенном состоянии находятся и идеи бердской власти создать на территории бывших войсковых частей учебные центры сибирского масштаба. Между тем, жизнь горожанам пока усложняют недостроенные дома Министерства обороны, привлекающие сталкеров и представляющие серьезную угрозу для детей, а также дороги, проложенные по землям военного ведомства. Муниципалитет не может их ремонтировать и благоустраивать — нецелевое использование бюджетных средств.

Справка «Курьер. Среда. Бердск»

В конце 2019 года ФСИН заявила, что остро испытывает дефицит мест для осужденных к принудительным работам. По данным ведомства, сейчас в России 82 исправительных центра. Два из них находятся в Новосибирске — на ул. Технической и ул. Звездной.

  • Исправительные центры, созданные не так давно для отбывания нового вида наказания в виде принудительных работ, оказались на грани переполнения. Об этом сообщил заместитель директора ФСИН России Валерий Балан. «Еженедельный прирост составляет до 200 человек. Исправительные центры заполнены на 89,6%, в большинстве из них мест уже нет. С учетом судебной практики до конца этого года необходимо создать еще более 3 тысяч мест, в следующем (2020) году — еще около 6 тысяч», — сообщил замглавы тюремного ведомства в интервью ТАСС.
  • Первые центры ФСИН создавала за счет своих резервов, в том числе на базе ликвидируемых исправительных учреждений, переоборудуемых под общежития для отбывающих принудительные работы. «Собственные ресурсы ФСИН России практически исчерпаны, требуется помощь со стороны глав субъектов РФ», — подчеркнул Валерий Балан. — В связи с этим директор ФСИН России направил обращения главам 24 субъектов РФ об оказании содействия в подборе зданий для создания исправительных центров». По его словам, в большинстве ответов из регионов пришли отказы, так как у них нет свободных зданий.
  • Согласно ч. 7.1 ст. 16 Уголовно-исполнительного кодекса РФ наказание в виде принудительных работ исполняется исправительными центрами, расположенными, как правило, в пределах территории субъекта РФ, в котором осужденные проживали или были осуждены. В случае невозможности размещения осужденных в имеющихся исправительных центрах они направляются по согласованию с соответствующими вышестоящими органами управления уголовно-исполнительной системы в исправительные центры, расположенные на территории другого субъекта РФ, в котором имеются условия для их размещения.
  • Каждый осужденный к принудительным работам обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией исправительных центров. Исходя из наличия рабочих мест, администрация ИЦ привлекает осужденных к труду в организациях любой организационно-правовой формы с учетом пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и специальности осужденных. При этом осужденный не вправе отказаться от предложенной ему работы.
  • Принудительные работы назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет. Из заработной платы осужденного производятся удержания в доход государства в размере, установленном приговором суда, и в пределах от 5 до 20%. Если в приговоре размер удержаний из заработной платы осужденного при назначении ему принудительных работ не определен, данное наказание считается не назначенным.
  • Зарплата осужденных к принудительным работам зависит от условий региона, но она не ниже прожиточного минимума. В основном, осужденные привлекаются на работы, не требующие специальных профессиональных навыков и, следовательно, с невысокой оплатой труда. Среди наиболее распространенных профессий — уборщик территории, подсобный рабочий, грузчик, сторож, разнорабочий и т. д. Но по возможности для них подбирают и работу по уже имеющимся у них специальностям. В среднем осужденные зарабатывают ежемесячно около 14 тыс. рублей.
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От редакции

Власть сможет противостоять Минобороны и ФСИНу?

Boeing 777-300ER, 14 февраля 2020 16:42
Пусть размещают. Мне пофиг. На моей жизни это никак не отразится.
Аноним, 14 февраля 2020 17:20
"Boeing 777-300ER, 14 февраля 2020 16:42Пусть размещают. Мне пофиг. На моей жизни это никак не отразится."

Ваша пупоземельность просто зашкаливает от статьи к статье, я про плакат на базаре который лично вам не мешает, потому, что вы там не живёте, и ваш прошлый ответ! От тюрьмы и от сумы не зарекайся!
Raven, 14 февраля 2020 18:27
а что там за плакат на базаре
Leonnz, 14 февраля 2020 18:58
который мигает по ночам...
Гость, 14 февраля 2020 16:50
А нельзя мэрию перенести прям к зоне? Будет и наглядно, и привыкать будут к перспективам своей "деятельности".
Raven, 14 февраля 2020 18:28
лучше в мэрию сидельцев поместить для спайки
Raven, 14 февраля 2020 18:29
Опять же недалеко будет перебираться нашим синушам, попавшимся на роспилах и прочем
Аноним, 14 февраля 2020 17:12
не вижу никакой трагедии.
в новосибирске есть куча мест для заключенных - это наоборот порядку в округе способствует на самом деле.
Аноним, 14 февраля 2020 17:22
Представляете, как вы упорядочите свою нынешнюю жизнь, когда там поселитесь? Вы станете просто образцом для такого же как вы.
Гость, 14 февраля 2020 22:20
А ничего страшного, что вплотную к колонии расположены весьма неплохие коттеджи. Их хозяевам из дома вообще не выходить с такими новыми соседями?
Гость, 14 февраля 2020 17:27
Позорно и очень обидно.
венгерка, 14 февраля 2020 17:54
Высокотехнологичные рабочие места
Аноним, 14 февраля 2020 17:54
Я - за, эта зона в разы ускорит побег с этого городишки, можете даже этими зэками оставшийся лес подчистую выпилить.
Аноним, 14 февраля 2020 18:12
А троллей це-европейских выдаёт говор. И штампы. Просто смешно. Отожгите ещё разок-другой :))
Аноним, 14 февраля 2020 19:37
А что мне троллить, я здесь живу думаю гораздо больше тебя, и вижу как город становится хуже в геометрической прогрессии, и когда я уеду отсюда а у тебя из окна вид: зэки, которые после отсидки тут на пмж будут оставаться, вот тогда я поржу над тобой, патриот ср..ный
Аноним, 14 февраля 2020 19:59
"я здесь живу думаю гораздо больше тебя"...географию физическую подучи, "местный житель". Ну, какой, к примеру, в Бердске-Новосибирске есть лес для зэковского лесоповала, о котором ты тут пафосно пробухтел?
Аноним, 14 февраля 2020 20:18
Такой, который ооо лесхоз ударно выпиливает (санитарная вырубка наверно), или ты инвалид не имеющий возможности из дома выходить и не в курсе?
гость, 14 февраля 2020 20:31
Так вали, не дожидайся
Аноним, 14 февраля 2020 19:07
вот сейчас и увидим как наш мэр, депутаты и общественные организации любят свой город. Надо костьми лечь , но не допустить в Бердске тюремных зон или поселений, а то получится была зона отдыха, стала зона отсидки уголовников.
Аноним, 14 февраля 2020 20:33
Да этим то что скажут, они всё одобрят. Это народ должен сказать своё слово! никаких других вариантов просто не существует.
Аноним, 15 февраля 2020 11:18
они это знали давно и дали на все это согласие.А то,что глава опять строжится,так это он делает по любому поводе.Вспомните елки у Меркурия
Аноним, 15 февраля 2020 12:05
О чем вы тут мечтаете? Не при этих дядях. Простой пример из жизни Бердска: виртуальный Перенос свалки из города Бердска, с помощью переписывания карты земель Бердска, а свалку они и в мыслях не собирались ликвидировать! Забыли, как нам тут рекламировали создание второй областной свалки с краю Бердска пол года назад, очень большой местный начальник? Года не прошло! Вместо ликвидации первой мусорной свалки, задолбавшей жителей Бердска до белого каления? Я лично не знаю лично ни одного аборигена Бердска, мечтающего жить на 17 этаже в Бердске! На фига эти же люди продавливают в Бердске строительство этих проклятых 17 этажек? Что случись, в 17 этажке, кто их спасать будет? Вертолётчики? У нас кончилась 1/6 часть суши Земли? 5/6 страны у нас не заселено, там хоть ау кричи никого не встретишь, а в Бердске экономят пустую не заселённую Россию? Для кого? Что за Абсурд?
Lex Luthor, 14 февраля 2020 19:47
На алькотраст их... Места им не хватает....
Аноним, 14 февраля 2020 21:37
Постройка колонии ни к чему хорошему не приведёт! Что же будет после того, как построят колонию? Зеки и другие будут сбегать, не дац бог убивать. Будет происходить воровство. Дети и взрослые квлекутся наркотиками, алкоголем и тд...

Поэтому, перед тем как делать такие постройки, подумайте! К чему это может привести.
Аноним, 14 февраля 2020 21:39
Против таких перемен!
Пусть школу или детский сад построят. Да хоть магазин. Главное чтобы от этого люди не боялись проходить мимо этого места.
Аноним, 15 февраля 2020 11:21
ну как ни к чему не приведет.Овуляшки будут стоять перед забором,пролазить через забор.Повысится рождаемость в городе.
Sov, 15 февраля 2020 13:28
Да зачем им сбегать? Их оттуда выпускать будут. Сюда.
Аноним, 14 февраля 2020 21:38
Это чудо с Новосибирска ещё много чего для Бердска сделает
Валера, 14 февраля 2020 22:12
Какая разница, всё равно один частный сектор вокруг. Вам же не делают тюрьму. Там будут размещены люди приговоренные судом к ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ. Кого вы на вскидку вспомните, кому дали такое наказание? Не одного серьезного уголовника не припомню, так, разные чудики. А крику сколько, помогите-УБИИИВААЮТ.
Аноним, 15 февраля 2020 14:37
Нигде не работающие алиментщики,тунеядцы-вам этого мало.Рядом торгующий спиртным магазин,огороды частного сектора
Аноним, 14 февраля 2020 23:02
НВР, нет в одиночку не победят, а вот если горожане не останутся в стороне и навалимся всем миром, по типу как в Ебурге против РПЦ не побоялись подняться, то может и получиться отстоять.
Аноним, 14 февраля 2020 23:45
НВР:
Нет.
Власть вообще ничего не может сделать для города, но разве только салют и отщеебенинить дороги.
И берега продать, и мусор с Академа возить под окна, и....
Аноним, 15 февраля 2020 07:43
Да, именно "с" Академа, через Бердское шоссе и мост. А в случае огромной пробки будут сваливать мусор с моста в залив. Очень страшно жыть становицца.
дайте слово, 15 февраля 2020 02:21
Кощунство!Стоит мемориал в память о погибших на территории,значит всю патриотику под бульдозер!Обидно что власть наша такая бесхребетная,зону отдыха в колонию превращают...город погружается в свалку по типу,на тебе боже,что мне не гоже.Искитимцам завидуем,там что- то строится,развивается,а мы как в болотной трясине((Неужели и это схаваем...?
Бердчанка, 15 февраля 2020 11:07
Очень переживаю за решение вопроса по поводу территории бывшей воинской части. Буквально вчера, я обратилась к депутату законодательного собрания НСО Панферову Андрею Борисовичу и попросила разъяснений по поводу решения данного вопроса. Что он сам думает об этом. Депутат Панферов А.Б в недавнем сам офицер и служил в нашей Бердской бригаде, Андрей Борисович выразил протест против таких намерений и на этой неделе в четверг на сессии депутатов Законодательного Собрания НСО он намерен выступить и выразить свой протест, свое мнение и обратиться ко всем уровням власти регионального уровня, на уровне муниципалитета Бердска с призывом не допустить решения обустройства исправительного учреждения. По его мнению целесообразно использовать данное имущество на центр подготовки будущих бойцов и патриотическое воспитание подрастающего поколения, и для этого данные площади пригодны и соответственно оборудованы. Горько осознавать , что доблестная часть , где славятся многие офицеры имеющие награды героев, может стать колонией. Андрей Борисович поддерживает нас Бердчан, готов нам помочь. Лично я выражаю Вам благодарность Андрей Борисович что Вы с нами!!!!! Бердчане! давайте не допустим в нашем прекрасном уютном городе определения такого учреждения!!!!!!!!!!!!!!!!Андрей Борисович, будем с нетерпением ждать результатов заседания сессии депутатов, мы ждем мнения и реакции всех депутатов, надеемся что Вы наши народные избранники и Вы с нами!!!! Нас должны поддержать и наши Депутаты Бердского городского совета. Это люди которым мы оказали доверие, которых мы избрали чтобы защищать наши права!
Аноним, 15 февраля 2020 11:33
А говорите убыль населения.
Им здесь понравится и они останутся здесь жить, станут малоиущими, безработными, в трудной жизненной ситуации, всегда в поиске выпивки.
ыфа, 15 февраля 2020 11:55
Похоже, это расконвоированные будут. Поэтому всей округе будет , мягко выражаясь, хреново.
Sulfur, 15 февраля 2020 12:51
Значит, как городу, т.е. обычным жителям, землю надо под дороги и инфраструктуру - Минобороны говорит "обойдетесь!", а как под исправительный центр уголовникам - "нате, пожалуйста!"
Вот кого и что, получается, это министерство обороняет?! только корыстные интересы своих генералов...
Аноним, 15 февраля 2020 17:32
Думаете, зэки генералам занесли, чтобы в курортной зоне Сибири перевоспитываться?
Аноним, 15 февраля 2020 12:54
НВР:
А зачем противостоять? Это кому-то надо? Колония - не храм, туда можно легко попасть.
А может быть сделать целый развивающий и культурный комплекс, соответствующий менталитету Бердска: "от детсада - до колонии все в одном месте"?
Аноним, 15 февраля 2020 13:24
"Лохматый" утверждает, что слыхом не слышал и знать не знает, вот только вериться с трудом. Ему уже давно Н-ское начальство все инструкции довели. Да и вряд ли администрация города откажется от такого варианта распила денег. Это же даже не гастеры, этих можно использовать только за пайку. А теперь вариант навскидку, строим дорогу, в смету закладываем полноценную оплату рабочих, платим баландой, а денежка раскладывается по карманам.
Умники из администрации придумают и более тонкие схемы. Да не будут они отстаивать воинскую часть. Так для вида руками помашут, ноздри пораздувают и скажут, извиняйте земляки, ничегошеньки не получилось.
Энто же такая халява и возможность положить лишнюю сотню в карман.
С. Кубышев, 15 февраля 2020 14:55
Великая страна моя Россия,
И недрами богаче в мире всех.
Идёт по миру словно тот мессия,
Уверенно идёт и без помех.

И не страшны ей голод и разруха,
И не боится скрепами болеть.
И это не обман, не показуха,
И всё на свете сможет одолеть.

И как орёл летит к своим высотам,
Стабильно так летит, не зная зги.
Не поддаётся лживым поворотам,
Той либеральной, глупой мелюзги.

Года идут, идут десятилетия,
Страна несёт свой яростный полёт.
И на исходе этого столетия,
Стабильно долетит и не свернёт.

Стабильно долетит и без ошибок,
И мудро так, используя прорыв.
Где верен курс, стабилен и не гибок,
И обеспечит мощненький отрыв.

Мы оторвёмся быстро и умело,
Где процветание идёт и навсегда.
Колоний понастроим много, смело,
И не свернём с пути мы никогда.
aleks, 15 февраля 2020 15:46
Для них надо рабочие места а где их в Бердске взять.
Аноним, 15 февраля 2020 17:33
Дадут лом, будут плац подметать. Большую перемену смотрели?
Аноним, 15 февраля 2020 17:37
Количество идиотов в комментах превысило ПДК. Уважаемые, да будет вам известно, что МО, что ФСИН мнение мэра и даже губернатора, как представителей гражданской власти, абсолютно неинтересно.
Аноним, 15 февраля 2020 18:13
Давно пора в Бердске колонию организовать. С мэрии постояльцев подвозить будут
Сибиряк, 15 февраля 2020 18:38
Лукавит Шестернин. В его правах и в правах депутатов знать какие здания, сооружения и земельные участки используются и будут использоваться в границах города Бердска. Пусть хорошо читает Конституцию и 131 Федеральный закон о местном самоуправлении.
А если он не знает или не хочет знать, что происходит в его доме, именуемым город Бердск, то грош ему цена.

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