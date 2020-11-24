Заподозрили стройку исправцентра для зэков на заброшенном кирзаводе жители Бердска. Имеет ли он отношение к бизнесмену Голубеву, ответил застройщик

Один из коммерческих директоров компании Виктор рассказал "Курьер. Среда. Бердск", что здание кирзавода БРЗ реставрируется и, что ни одно предположение людей по поводу стройки не является верным.

На сегодняшний день заброшенный кирзавод БРЗ реставрируют

Старый кирпичный завод БРЗ в районе бердского кладбища будут реанимировать. Заброшенный кирзавод находится на полях неподалеку от Южного микрорайона.

Жители микрорайона Южный, заподозрили загадочные работы еще летом. Как говорят горожане, в августе "на заброшку" двигались машины со строительным мусором и что-то там отсыпали.

Строители не афишируют свою принадлежность. Также не говорят и о целях проведения работ.

Одни жители города думают, что на месте "заброшки" кирзавода будет возводиться мусороперерабатывающее, либо иное производство, связанное с применением химических веществ.

Другие предполагают и говорят про строительство исправительного центра.

Активистка и член общественной организации "Зеленый Патруль" Наталья Слесарева допустила, что цель постройки скрывают не просто так.

- Если бы строение шло на пользу людям, уже была бы огласка. Если втихомолку, то я не думаю, что там будет что-то хорошее,- выразила своё мнение Наталья Петровна в беседе с "Курьер. Среда. Бердск".

Также предполагают, что строительство напрямую связано с полигоном ТКО на границе между Бердском и Искитимом, вокруг которого несколько месяцев не утихали споры и разногласия. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», после массовых и активных протестов строительство полигона ТКО приостановили.

Один из коммерческих директоров компании Виктор рассказал "Курьер. Среда. Бердск", что здание кирзавода БРЗ реставрируется и, что ни одно предположение людей по поводу стройки не является верным.

- Там точно не будет химического производства, не будет свалки, не будет мусороперерабатывающего завода. Что там будет конкретно - неизвестно. Этот объект принадлежит частному лицу. Может быть, там будут какие-то склады... Его отстраивают для того, чтобы оно могло работать. СИЗО, как говорят люди, там тоже не будет. Это не имеет отношения к Голубеву или к каким-то проектам, о которых говорят люди,- прокомментировал Виктор сегодня, 24 ноября.

Напомним, что Бердский радиозавод был до конца 1990-х годов крупнейшим градообразующим предприятием. Он прославился на весь СССР и другие страны, радиоаппаратурой под марками «Рекорд», «Байкал», «Арктур», «Сибирь», «Фиалка» и, конечно же «Вега». Тысячи бердчан трудились в стенах ПО «Вега». В период с 1985 по 1989 года на ПО «Вега» работало более 15 тыс. человек. В 1947 году БРЗ получил орден Трудового Красного Знамени. Заводу принадлежали 8 детских садов, 3 школы, пионерский лагерь им. Дубинина, санаторий-профилакторий «Лесная сказка», терапевтический корпус на ул. Попова, на каждой из заводских площадок была своя МСЧ.

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