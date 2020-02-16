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Экспертиза ДНК: Скелетированный труп принадлежит пропавшему без вести 16-летнему Владу Бахову в лесу Смоленской области

14:15 16.02.2020 Фото: Со странички vk.com матери Влада
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Найти останки исчезнувшего полгода назад подростка удалось только после обращения его родителей к главе СКР. Как погиб Владислав, до сих пор не ясно. Но мать намерена добиваться правды.

Экспертиза ДНК: Скелетированный труп принадлежит пропавшему без вести 16 летнему Владу Бахову в лесу Смоленской области
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

Родители пропавшего на пикнике в Смоленской области в апреле 2019 года Владислава Бахова получили результаты экспертизы. Об этом рассказала мать подростка Анастасия.

«Нашу семью ознакомили с результатами экспертизы ДНК. Согласно заключению экспертов, останки, найденные в демидовском лесу 29 января, принадлежат моему сыну Владу Бахову. Пока воздержусь от каких-либо комментариев. Скажу лишь одно: мы будем дальше выяснять и искать правду, что на самом деле произошло с Владом!» — написала она в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 16-летний Владислав бесследно исчез 6 апреля 2019 года. Подросток отмечал день рождения друга в компании приятелей в лесополосе на окраине Демидова. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Владислава искали не только следователи, полицейские и сотрудники МЧС, но и волонтеры вместе с местными жителями. Все их усилия ни к чему не привели.

В январе 2020 года родители подростка обратились к председателю СК Александру Бастрыкину. На место пропажи были отправлены столичные следователи, которые в болоте неподалеку от места вечеринки обнаружили скелетированные останки человеческого тела. Отчим Владислава опознал обувь пасынка, тело отправили на экспертизу. Как погиб подросток, до сих пор не ясно.

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