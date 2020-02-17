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Для получения детского пособия на ребенка от 3 до 7 лет в 5500 рублей нужен только один документ для родителей России, Новосибирска и Бердска

21:12 17.02.2020 Фото: pixnio.com
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В проекте указа, который сейчас разрабатывается и обсуждается в стенах правительства и администрации президента, предполагается, что граждане будут предоставлять только один документ — заявление на назначение данной выплаты

Для получения детского пособия на ребенка от 3 до 7 лет в 5500 рублей нужен только один документ для родителей России, Новосибирска и Бердска
В среднем 5500 рублей в месяц на одного ребенка получат пособия родители России
Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
Для получения детского пособия на ребенка от 3 до 7 лет в 5500 рублей нужен только один документ для родителей России, Новосибирска и Бердска

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Для получения пособия на детей от 3 до 7 лет будет достаточно одного документа — заявление на назначение данной выплаты, сообщил глава Минтруда Антон Котяков на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, сообщает Парламентская газета.

«В проекте указа, который сейчас разрабатывается и обсуждается в стенах Правительства и Администрации президента, предполагается, что граждане будут предоставлять только один документ — заявление на назначение данной выплаты», — сказал министр.

При этом, по его словам, для этого важно организовать полное электронное взаимодействие региональных органов соцзащиты с органами-донорами необходимой информации, в том числе с налоговой службой. Для этого, по словам Антона Котякова, регионам необходимо доработать свои программные комплексы.

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