Материнский капитал: Как выдадут 466 617 рублей на стройку дома в России, Новосибирске и Бердске в 2020 году

Теперь деньги маткапитала можно потратить на строительство или реконструкцию жилого дома на садовом участке. Список необходимым для этого документов, читайте в материале «Курьер. Среда. Бердск».

Теперь маткапитал можно потратить на строительство дома на садовом участке

Начались первые подвижки в части выдачи материнского капитала на первого и второго ребенка в России. Завтра, 19 февраля, госдума рассмотрит поправки в закон о материнском капитале.

Уже опубликованный проект федерального закона о внесении изменений в статью 10 федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» разработан в целях расширения перечня видов земельных участков, на которых возможны строительство или реконструкции домов с использованием средств материнского капитала.

Необходимость разработки законопроекта обусловлена вступлением в силу с 1 января 2019 года ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым возможно строительство жилого дома в том числе на садовом земельном участке. Напомним, ранее строительство жилого дома было возможно только на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства. В связи с этим законопроектом предусматривается внесение в закон изменения, обеспечивающего возможность направления маткапитала на строительство или реконструкцию жилого дома на садовом земельном участке.

Кроме того, законопроектом приводится в соответствие перечень документов, представляемых заявителем для обеспечения указанного строительства или реконструкции дома.

Сколько денег за счет государства можно потратить на стройку дома

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», президент Владимир Путин поручил предоставить право на получение маткапитала семьям, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Его размер должен составить 466 617 руб. В случае рождения второго ребенка выплата должна быть увеличена на 150 000 руб.

Кроме этого, президент России анонсировал предоставление средств материнского семейного капитала в размере 616 617 рублей при рождении или усыновлении начиная с 1 января 2020 года второго ребенка или последующих детей семьям, у которых право на получение такого капитала до 1 января 2020 года не возникло. Срок реализации документа — 15 апреля 2020 года.

По подсчетам правительства, расходы на программу маткапитала в 2020 году необходимо будет увеличить на 120 млрд руб.— до 436,9 млрд руб. Всего на выплату маткапитала в этом году потратят более 436 млрд руб.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 1 января 2020 года россиянам будет начисляться материнский капитал в размере 466 617 рублей на первого ребенка и дополнительно к ним 150 000 рублей на второго. При рождении третьего малыша государство погасит за семью 450 000 рублей ее ипотечного кредита. Важное условие — ребенок должен быть рожден после 1 января 2020 года.

Какие документы нужны

Часть средств маткапитала в сумме, не превышающей 50% от общей суммы, то есть не более 233 318 рублей на дату подачи им заявления о распоряжении, может быть выдана на строительство или реконструкцию жилого дома при представлении:

1) сведений о зарегистрированном в Едином государственном реестре недвижимости праве собственности, праве постоянного или бессрочного пользования, праве пожизненно наследуемого владения либо праве аренды лица, получившего сертификат, или его супруга и супруги на земельный участок, предназначенный для ИЖС либо ведения садоводства, на котором осуществляется строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства;

2) копии разрешения на строительство, выданного лицу, получившему сертификат, или его супругу или супруге, либо копии уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, направленного указанным лицом, его супругом супругой в уполномоченные на выдачу разрешения на строительство орган государственной власти, орган местного самоуправления;

3) сведений о зарегистрированном в Едином государственном реестре недвижимости праве лица, получившего сертификат, или его супруга (супруги) на объект индивидуального жилищного строительства в случае его реконструкции;

4) письменного обязательства родителей в течение шести месяцев со дня постановки дома на государственный кадастровый учет построенного дома или внесения изменений в сведения об объекте ИЖС, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, в связи с его реконструкцией и государственной регистрации прав на указанный объект. Необходимо оформить построенный дом на маткапитал в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга, а также на всех детей.

Деньги материнского капитала на основании заявления о его распоряжении могут быть выданы на компенсацию затрат за построенный им или его супругом дом при представлении:

1) сведений о зарегистрированном в Едином государственном реестре недвижимости праве собственности, праве постоянного или бессрочного пользования, праве пожизненного наследуемого владения либо праве аренды лица, получившего сертификат, или его супруга на земельный участок, предназначенный для индивидуального строительства либо ведения садоводства, на котором осуществлено строительство или реконструкция дома;

5) сведений о зарегистрированном в Едином государственном реестре недвижимости не ранее 1 января 2007 года праве лица, получившего сертификат, или его супруга (супруги) на построенный дома, либо о зарегистрированном праве указанных лиц на реконструированный после 1 января 2007 года дом независимо от даты возникновения указанного права;

3) письменного обязательства родителей, в чьей собственности находится дом, оформить его в общую собственность владельца сертификата, его супруга или супруги и всех детей в течение шести месяцев после перечисления Пенсионным фондом РФ средств маткапитала — в случае, если дом оформлен не в общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга или супруги, а также всех детей.