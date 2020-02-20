Материнский капитал: выдадут сразу после выписки из роддома маткапитал-2020 на первого и второго ребенка

С 2020 года родители первенцев получат 466 тысяч рублей, а родители вторых и последующих детей — 616 тысяч рублей. Закон примут 20 февраля, но получат капитал мама, рождившие с 1 января 2020 года.

Сертификат подготовят без обращения родителей на основании данных из ЗАГСа

С 2020 года родители первенцев получат 466 тысяч рублей, а родители вторых и последующих детей — 616 тысяч рублей. Срок действия программы материнского капитала продлевается на пять лет, а процедура получения сертификата станет гораздо проще и не потребует личного участия заявителя. Пенсионный фонд сам запросит все необходимые для его выдачи данные. Соответствующий законопроект, разработанный во исполнение поручений президента Федеральному Собранию и направленный на поддержку семей с детьми, Госдума приняла во втором чтении 19 февраля.

Закон имеет обратную силу

Для того чтобы как можно скорее реализовать поручения главы государства, парламентарии не стали разрабатывать отдельный законопроект, а внесли поправки в документ, который уже находится в портфеле палаты. Таким образом, Госдума приняла сразу две поправки. Одна из них, разработанная Правительством, расширяет возможность использования выплаты и даёт право строить жилые дома не только на участках под жилищное строительство, но и на садовых участках. Вторая поправка законодательно закрепляет предложения главы государства о том, что материнский капитал должны давать родителям и за рождение первого ребёнка. Её авторами стали спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель спикера Совета Федерации Андрей Турчак, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, глава думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, первый зампред фракции Андрей Исаев, а также главы думских комитетов Андрей Макаров, Тамара Плетнёва и Вячеслав Никонов.



Материнский капитал, который в РФ выплачивают с 2007 года, — существенное подспорье для семей с детьми. До 2020 года этой формой господдержки могли воспользоваться только семьи, где родились вторые и последующие дети. Поправки парламентариев дают право на получение материнского капитала и родителям первенцев. Семьи, где родились первые дети, получат 466 тысяч рублей. Родители вторых и последующих детей — 616 тысяч рублей. Также законопроект продлевает действие программы до 31 декабря 2026 года, в три раза сокращает сроки выдачи сертификата на маткапитал и упрощает процедуру его получения.Несмотря на то что в окончательном чтении Госдума планирует принять закон 20 февраля, материнский капитал будет положен россиянам, которые стали родителями после 1 января 2020 года. То есть закон будет иметь обратную силу.

Сроки выдачи резко сокращаются

Сертификат о семейном капитале, как следует из законопроекта, россияне смогут получить без всяких заявлений. Местное отделение Пенсионного фонда вынесет решение о выдаче сертификата на основании сведений из Единого госреестра ЗАГС. Планируется, что беззаявительный порядок выдачи сертификата введут уже с апреля 2020 года.

В Правительстве считают, что выдавать сертификат можно будет сразу после выписки новорождённого на основании данных, которые мама заполняет при поступлении в родильный дом, пояснил вчера глава Минфина Антон Силуанов, выступая на одном из федеральных телеканалов. Бумажные экземпляры тоже уйдут в прошлое. Сертификат, как пообещал министр, пришлют на электронную почту или мобильное устройство.

Согласно поправкам парламентариев, время, в течение которого ПФР выносит решение о выдаче или отказе, сокращается с одного месяца до 15 дней. Сроки направления запросов в разные органы — с 15 до пяти дней. Срок рассмотрения заявления о распоряжении суммой выплаты сокращается с одного месяца до 10 дней.

Мы сокращаем сроки выдачи сертификата и денег, чтобы процедура получения помощи была для молодой семьи максимально простой и оперативной.

Кстати, органы, предоставляющие госуслуги, не будут каждый раз требовать от заявителя документа о заработке. Эти документы они станут запрашивать сами, как и сведения из кредитных организаций, где оформляют ипотеку получатели материнского капитала. Также законопроект отменяет нотариальное оформление в собственность помещения, приобретённого с помощью материнского капитала. Теперь эта довольно затратная процедура будет происходить одновременно с подачей заявлений и станет бесплатной для заявителя.

«Мы сокращаем сроки выдачи сертификата и денег, чтобы процедура получения помощи была для молодой семьи максимально простой и оперативной», — подчеркнул значение документа Вячеслав Володин и добавил, что эту инициативу ждут россияне.

Родители смогут построить садовый дом

Другие важные изменения касаются расширения использования материнского капитала. Согласно условиям программы, маткапитал можно направить на образование ребёнка, улучшение жилищных условий, формирование накопительной части пенсии матери и социальную адаптацию и интеграцию детей-инвалидов. По данным Росстата, в прошлом году 91 процент россиян использовали эту меру господдрежки на приобретение жилья.

Разработанный Минтрудом и принятый во втором чтении сегодня законопроект даёт возможность использовать средства материнского капитала для строительства или реконструкции жилого дома на садовом участке. Построить дом семьи смогут в деревне, на садовом участке или даже в городе. Важно, чтобы это была не дача в её классическом понимании, а именно дом для постоянного проживания. Ко второму чтению в законопроект была внесена поправка, которая разрешает направлять «детские» выплаты на строительство дома на земельных участках, приобретённых по договорам безвозмездного пользования. Эта поправка позволит расширить действие закона в том числе на получателей «дальневосточного гектара».

Также с помощью маткапитала семьи смогут провести к уже построенному дому коммуникации, правда только в том случае, если это будет признано частью его реконструкции.

Планируется, что в 2020 году на выплаты материнского капитала из бюджета выделят 122 миллиарда рублей. Всего же на реализацию закона предусмотрено 1,5 триллиона рублей.

Источник: pnp.ru