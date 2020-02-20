Сожалеет о продаже лагеря «Юность» депутат горсовета Бердска

Утвердили отчет о приватизации муниципального имущества за 2019 год 20 февраля на 34 сессии горсовета депутатов Бердска.
В прогнозный план приватизации 2019 года были включены три муниципальных объекта, за отчетный период был реализован один — имущественный комплекс, расположенный по ул. Морская, 14А, рассказала начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Наталья Марусина.
Данный проект был подробно рассмотрен на всех депутатских комитетах.
Депутат горсовета Елена Белова поинтересовалась у Марусиной, планируется ли дальнейший план приватизации тех объектов, которые не были реализованы.
Данный вопрос будет рассмотрен на комиссии по приватизации, для того, чтобы включить объекты в прогнозный план приватизации. Этому предшествует работа комиссии по приватизации, куда входят представители Совета депутатов. Вопрос будет рассмотрен, подчеркнула Марусина.
-Те объекты, которые не вызывали никаких споров, они не реализованы. Мнение депутатов разделилось на тех, кто поддерживал, на тех, кто не поддерживал объект — территорию лагеря «Юность». Тот объект, который можно было сохранить, и в дальнейшем участвовать в каких-то программах и развивать территорию именно под детский спорт. Мне очень жаль, что прогнозный план приватизации выполнен именно в этой части, — отметила депутат Белова.
Отчет о приватизации муниципального имущества на 34 сессии был принят большинством голосов.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на комитете по ЖКХ в начале февраля этого года, Наталья Марусина сообщила депутатам, что земельный участок и помещение лагеря «Юность» продали. Цена продажи составила 19 млн 118 тыс. рублей. Проданы три объекта и земельный участок лагеря «Юность». Площадь 1,6 га.
За этот объект была большая цена — 60 млн рублей, и никто не проявлял желания ее купить. После снижения суммы появился новый собственник — АО УК «РАТМ-Девелопмент».
На сайте компании АО УК «РАТМ-Девелопмент» опубликована информация:
Управляющая Компания «РАТМ-Девелопмент» реализует собственные девелоперские проекты и предоставляет профессиональные услуги на рынке коммерческой недвижимости, осуществляя функции:
— брокеридж коммерческой недвижимости и земельных участков;
— управление готовыми объектами;
— сдача в аренду собственных площадей и документальное сопровождение сделок;
— юридическая проверка документов;
— полное техническое и эксплуатационное обслуживание объекта.
В настоящее время «РАТМ-Девелопмент» управляет двумя бизнес-центрами в Центральном районе Новосибирска, базой отдыха «Голубое озеро», расположенной на побережье Обского моря.
"Правильно что продали, проститутки будут лучше, чем лагерь"
Почему вы думаете, что там будут непременно они? Если же это бизнес-план, то какой-то сомнительный :)
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/02/20/514784-sozhaleet-o-prodazhe-lagerya-yunost-deputat-gorsoveta-berdska
Почему голосовалку не запустили? По переносу Дня города и ремонту парка есть голосование (которое по большому счету роли никакой не играет - так... видимость активности создает), а по жизненно-важному вопросу продажи берега все решили по-тихому, по-свойски.... пляж Старый Бердск осталось продать и всё - берега у бердчан не будет!!!!
читай конституцию ссср 77 года, она есть на портале pravo.gov.ru.
Заводы,фабрики,предприятия,строения,сооружения, земля, леса и т.д. не имели единоличного собственника! Собственность принадлежала народу.
завещание-дарение-продажу-разрушение-предоставление как залога-
сдачу в аренду-видоизменение-потребление-использование-получение дохода.Декларированная в СССР «общенародная собственность на средства производства» была фикцией. Собственником средств производства являлось государство. Управляли собственностью кунаки "влюблённых в партию джигитов", а именно партийные функционеры. Сами "джигиты", типа вас, никаких прав применительно к собственности не имели. Зато гордились общественным строем.
" она есть на портале pravo.gov.ru. Заводы,фабрики,предприятия,строения,сооружения, земля, леса и т.д. не имели единоличного собственника!"