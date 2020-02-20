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Сожалеет о продаже лагеря «Юность» депутат горсовета Бердска

21:45 20.02.2020, Галина Панчева Фото: Галины Панчевой
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Территорию лагеря продали за 19 млн рублей. Депутат Елена Белова считает, что территорию можно было бы развивать под детский спорт.

Сожалеет о продаже лагеря «Юность» депутат горсовета Бердска
Депутат Елена Белова предполагает, что территорию лагеря можно было сохранить, участвуя в разных программах

Утвердили отчет о приватизации муниципального имущества за 2019 год 20 февраля на 34 сессии горсовета депутатов Бердска.

В прогнозный план приватизации 2019 года были включены три муниципальных объекта, за отчетный период был реализован один — имущественный комплекс, расположенный по ул. Морская, 14А, рассказала начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Наталья Марусина.

Данный проект был подробно рассмотрен на всех депутатских комитетах.

Депутат горсовета Елена Белова поинтересовалась у Марусиной, планируется ли дальнейший план приватизации тех объектов, которые не были реализованы.

Данный вопрос будет рассмотрен на комиссии по приватизации, для того, чтобы включить объекты в прогнозный план приватизации. Этому предшествует работа комиссии по приватизации, куда входят представители Совета депутатов. Вопрос будет рассмотрен, подчеркнула Марусина.

-Те объекты, которые не вызывали никаких споров, они не реализованы. Мнение депутатов разделилось на тех, кто поддерживал, на тех, кто не поддерживал объект — территорию лагеря «Юность». Тот объект, который можно было сохранить, и в дальнейшем участвовать в каких-то программах и развивать территорию именно под детский спорт. Мне очень жаль, что прогнозный план приватизации выполнен именно в этой части, — отметила депутат Белова.

Отчет о приватизации муниципального имущества на 34 сессии был принят большинством голосов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на комитете по ЖКХ в начале февраля этого года, Наталья Марусина сообщила депутатам, что земельный участок и помещение лагеря «Юность» продали. Цена продажи составила 19 млн 118 тыс. рублей. Проданы три объекта и земельный участок лагеря «Юность». Площадь 1,6 га.

За этот объект была большая цена — 60 млн рублей, и никто не проявлял желания ее купить. После снижения суммы появился новый собственник — АО УК «РАТМ-Девелопмент».

На сайте компании АО УК «РАТМ-Девелопмент» опубликована информация:

Управляющая Компания «РАТМ-Девелопмент» реализует собственные девелоперские проекты и предоставляет профессиональные услуги на рынке коммерческой недвижимости, осуществляя функции:

— брокеридж коммерческой недвижимости и земельных участков;

— управление готовыми объектами;

— сдача в аренду собственных площадей и документальное сопровождение сделок;

— юридическая проверка документов;

— полное техническое и эксплуатационное обслуживание объекта.

В настоящее время «РАТМ-Девелопмент» управляет двумя бизнес-центрами в Центральном районе Новосибирска, базой отдыха «Голубое озеро», расположенной на побережье Обского моря.

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От редакции

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Аноним, 20 февраля 2020 14:59
Правильно что продали, проститутки будут лучше, чем лагерь
Аноним, 20 февраля 2020 15:56
Конечно,сдавать в аренду муниципалитет сам не хочет,пусть этим правом воспользуются другие.У меня теперь возникает вопрос: на что конкретно и куда пойдут вырученные с продажи деньги? Ведь данное сооружение никогда не принадлежало муниципалитету, и не строилось-оно было государственной собственностью, т.е. народной. А когда же оно стало муниципальной, если акт приема-передачи от СссР/РСфср к РФ?
Аноним, 20 февраля 2020 16:06
Государственная- знаю. Народная? Это как?
"Правильно что продали, проститутки будут лучше, чем лагерь"
Почему вы думаете, что там будут непременно они? Если же это бизнес-план, то какой-то сомнительный :)
Аноним, 20 февраля 2020 15:59
Зато почту выставили за 12,5.А лагерь продали задаром Цена продажи составила 19 млн 118 тыс. рублей. Проданы три объекта и земельный участок лагеря «Юность». Площадь 1,6 га.

Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/02/20/514784-sozhaleet-o-prodazhe-lagerya-yunost-deputat-gorsoveta-berdska
YYY, 20 февраля 2020 16:32
Надо исключить все участки на берегу из плана приватизации. Раз и навсегда! Берег наша общая собственность! И в аренду если отдавать, то без права строительства и последующего выкупа.
Почему голосовалку не запустили? По переносу Дня города и ремонту парка есть голосование (которое по большому счету роли никакой не играет - так... видимость активности создает), а по жизненно-важному вопросу продажи берега все решили по-тихому, по-свойски.... пляж Старый Бердск осталось продать и всё - берега у бердчан не будет!!!!
Аноним, 20 февраля 2020 16:47
анониму 16.06
читай конституцию ссср 77 года, она есть на портале pravo.gov.ru.
Заводы,фабрики,предприятия,строения,сооружения, земля, леса и т.д. не имели единоличного собственника! Собственность принадлежала народу.
Аноним, 20 февраля 2020 17:15
Право собственности, как известно, включает совокупное право на:
завещание-дарение-продажу-разрушение-предоставление как залога-
сдачу в аренду-видоизменение-потребление-использование-получение дохода.Декларированная в СССР «общенародная собственность на средства производства» была фикцией. Собственником средств производства являлось государство. Управляли собственностью кунаки "влюблённых в партию джигитов", а именно партийные функционеры. Сами "джигиты", типа вас, никаких прав применительно к собственности не имели. Зато гордились общественным строем.
" она есть на портале pravo.gov.ru. Заводы,фабрики,предприятия,строения,сооружения, земля, леса и т.д. не имели единоличного собственника!"

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