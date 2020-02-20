Сожалеет о продаже лагеря «Юность» депутат горсовета Бердска

Территорию лагеря продали за 19 млн рублей. Депутат Елена Белова считает, что территорию можно было бы развивать под детский спорт.

Депутат Елена Белова предполагает, что территорию лагеря можно было сохранить, участвуя в разных программах

Утвердили отчет о приватизации муниципального имущества за 2019 год 20 февраля на 34 сессии горсовета депутатов Бердска.

В прогнозный план приватизации 2019 года были включены три муниципальных объекта, за отчетный период был реализован один — имущественный комплекс, расположенный по ул. Морская, 14А, рассказала начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Наталья Марусина.

Данный проект был подробно рассмотрен на всех депутатских комитетах.

Депутат горсовета Елена Белова поинтересовалась у Марусиной, планируется ли дальнейший план приватизации тех объектов, которые не были реализованы.

Данный вопрос будет рассмотрен на комиссии по приватизации, для того, чтобы включить объекты в прогнозный план приватизации. Этому предшествует работа комиссии по приватизации, куда входят представители Совета депутатов. Вопрос будет рассмотрен, подчеркнула Марусина.

-Те объекты, которые не вызывали никаких споров, они не реализованы. Мнение депутатов разделилось на тех, кто поддерживал, на тех, кто не поддерживал объект — территорию лагеря «Юность». Тот объект, который можно было сохранить, и в дальнейшем участвовать в каких-то программах и развивать территорию именно под детский спорт. Мне очень жаль, что прогнозный план приватизации выполнен именно в этой части, — отметила депутат Белова.

Отчет о приватизации муниципального имущества на 34 сессии был принят большинством голосов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на комитете по ЖКХ в начале февраля этого года, Наталья Марусина сообщила депутатам, что земельный участок и помещение лагеря «Юность» продали. Цена продажи составила 19 млн 118 тыс. рублей. Проданы три объекта и земельный участок лагеря «Юность». Площадь 1,6 га.

За этот объект была большая цена — 60 млн рублей, и никто не проявлял желания ее купить. После снижения суммы появился новый собственник — АО УК «РАТМ-Девелопмент».

На сайте компании АО УК «РАТМ-Девелопмент» опубликована информация:

Управляющая Компания «РАТМ-Девелопмент» реализует собственные девелоперские проекты и предоставляет профессиональные услуги на рынке коммерческой недвижимости, осуществляя функции:

— брокеридж коммерческой недвижимости и земельных участков;

— управление готовыми объектами;

— сдача в аренду собственных площадей и документальное сопровождение сделок;

— юридическая проверка документов;

— полное техническое и эксплуатационное обслуживание объекта.

В настоящее время «РАТМ-Девелопмент» управляет двумя бизнес-центрами в Центральном районе Новосибирска, базой отдыха «Голубое озеро», расположенной на побережье Обского моря.