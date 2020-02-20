20.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

С внезапно умершей 13-летней ученицей лицея №6 простился 20 февраля Бердск

13:08 20.02.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
2 0

Причина смерти ребенка станет известна минимум через месяц.

С внезапно умершей 13 летней ученицей лицея №6 простился 20 февраля Бердск
Ребенок скончался внезапно

Простился Бердск с умершей 13-летней ученицей лицея №6 сегодня, 20 февраля. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», утром 18 февраля ушла из жизни 13-летняя ученица лицея №6 Бердска. Достоверный источник сообщал «Курьер. Среда. Бердск», то причиной смерти ребенка могло стать отравление. Впрочем, это еще предстоит выяснить криминалистам. Причина смерти ребенка может стать известна минимум через месяц.

— Она все время провела в реанимации со вчерашнего дня. Врачи боролись за ее жизнь, но безуспешно, — сообщил источник в день трагедии.

Директор лицея №6 Зоя Родина рассказала «Курьер. Среда. Бердск» в день трагедии, что все педагоги и воспитанники школы в шоке от смерти одноклассницы. С ребятами работает психолог.

— Мне вечером 17 февраля позвонила руководитель управления образования Бердска Жанна Тузова и сообщила, что наша ученица находится в реанимации в состоянии клинической смерти. Мы молили Бога о том, чтобы она поправилась, но ребенок умер, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Зоя Родина.

По словам директора лицея №6, утром 17 февраля девочка была на уроках. Но после занятий она встретилась с подростками. Именно на этой встрече 7-класснице резко стало плохо. Девочку на скорой помощи сразу увезли в реанимацию ЦГБ Бердска. В реанимационной палате ребенок скончался. Следственный комитет и прокуратура Бердска инициировали проверку в день смерти девочки.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» представитель СУ СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин, по факту смерти несовершеннолетней инициирована проверка. Стоит отметить, что по данным СК возраст погибшей — 14 лет. Однако читатели «Курьер. Среда. Бердск» сообщают, что ребенку было 13 лет.

Внезапная смерть девочки всколыхнула Бердск. Прокурор города Роман Сивак сообщал, что проверка по факту смерти школьницы прокуратурой Бердска продлится до середины марта 2020 года.

— Проверим учебные учреждения, где обучалась умершая и находившиеся с ней подростки, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдел внутренних дел. Уделим внимание вопросам, почему произошла трагедия,- рассказал Роман Сивак 19 февраля.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Приносим свои соболезнования семье и близким погибшей.

Михаил, 20 февраля 2020 13:33
Очень жаль девочку, она в силу своего возраста еще не осознавала какой вред может это нанести ее здоровью. Подростками нужно заниматься обязательно, беседовать с ними постоянно, контролировать где они и что делают, вот до чего доводит бездействие родителей и учителей.
Аноним, 20 февраля 2020 13:33
Соболезнование родителям .Царствие небесное и светлая память девочке .

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

$1,4 млрд заработала основательница Wildberries Татьяну Бакальчук и стала богатейшей женщиной России
14:30 20-02-2020
$1,4 млрд заработала основательница Wildberries Татьяну Бакальчук и стала богатейшей женщиной России
БердскРазрешил гулять в радиусе 5 км от места домашнего ареста обвиняемым в мошенничестве с трубами на коллекторе суд Бердска
14:30 20-02-2020
Разрешил гулять в радиусе 5 км от места домашнего ареста обвиняемым в мошенничестве с трубами на коллекторе суд Бердска
БердскНе допустить колонию УФСИН в город призвали фракцию Единой России депутаты из Бердска
14:27 20-02-2020
Не допустить колонию УФСИН в город призвали фракцию Единой России депутаты из Бердска
Не дала достойного образа жизни пенсионная реформа в России, заявили в Счетной Палате
14:15 20-02-2020
Не дала достойного образа жизни пенсионная реформа в России, заявили в Счетной Палате
БердскМусорная борьба: ФАС рассмотрит дело о нарушении «Экологией-Новосибирск» закона о защите конкуренции в Новосибирской области
14:00 20-02-2020
Мусорная борьба: ФАС рассмотрит дело о нарушении «Экологией-Новосибирск» закона о защите конкуренции в Новосибирской области
5 человек пострадали в жуткой аварии автобуса и грузовика в Новосибирской области
13:45 20-02-2020
5 человек пострадали в жуткой аварии автобуса и грузовика в Новосибирской области
БердскСтартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2020». Срочно ждем информацию
13:30 20-02-2020
Стартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2020». Срочно ждем информацию
БердскНа масленицу 1 марта на площади возле мэрии зовут жителей Бердска
13:30 20-02-2020
На масленицу 1 марта на площади возле мэрии зовут жителей Бердска
Мертвым нашли убившего 8 человек в кальянных стрелка в Германии
13:15 20-02-2020
Мертвым нашли убившего 8 человек в кальянных стрелка в Германии
БердскС внезапно умершей 13-летней ученицей лицея №6 простился 20 февраля Бердск 2
13:08 20-02-2020
С внезапно умершей 13-летней ученицей лицея №6 простился 20 февраля Бердск