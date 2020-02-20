С внезапно умершей 13-летней ученицей лицея №6 простился 20 февраля Бердск

Ребенок скончался внезапно

Простился Бердск с умершей 13-летней ученицей лицея №6 сегодня, 20 февраля. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», утром 18 февраля ушла из жизни 13-летняя ученица лицея №6 Бердска. Достоверный источник сообщал «Курьер. Среда. Бердск», то причиной смерти ребенка могло стать отравление. Впрочем, это еще предстоит выяснить криминалистам. Причина смерти ребенка может стать известна минимум через месяц.

— Она все время провела в реанимации со вчерашнего дня. Врачи боролись за ее жизнь, но безуспешно, — сообщил источник в день трагедии.

Директор лицея №6 Зоя Родина рассказала «Курьер. Среда. Бердск» в день трагедии, что все педагоги и воспитанники школы в шоке от смерти одноклассницы. С ребятами работает психолог.

— Мне вечером 17 февраля позвонила руководитель управления образования Бердска Жанна Тузова и сообщила, что наша ученица находится в реанимации в состоянии клинической смерти. Мы молили Бога о том, чтобы она поправилась, но ребенок умер, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Зоя Родина.

По словам директора лицея №6, утром 17 февраля девочка была на уроках. Но после занятий она встретилась с подростками. Именно на этой встрече 7-класснице резко стало плохо. Девочку на скорой помощи сразу увезли в реанимацию ЦГБ Бердска. В реанимационной палате ребенок скончался. Следственный комитет и прокуратура Бердска инициировали проверку в день смерти девочки.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» представитель СУ СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин, по факту смерти несовершеннолетней инициирована проверка. Стоит отметить, что по данным СК возраст погибшей — 14 лет. Однако читатели «Курьер. Среда. Бердск» сообщают, что ребенку было 13 лет.

Внезапная смерть девочки всколыхнула Бердск. Прокурор города Роман Сивак сообщал, что проверка по факту смерти школьницы прокуратурой Бердска продлится до середины марта 2020 года.

— Проверим учебные учреждения, где обучалась умершая и находившиеся с ней подростки, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдел внутренних дел. Уделим внимание вопросам, почему произошла трагедия,- рассказал Роман Сивак 19 февраля.