Страна глухих: как слабослышащая пара живет и развивает бизнес в Бердске

Александр Жерноклеев и Юлия Емельянова считают, что бердчане гостеприимные

Александр Жерноклеев из Линева, Юлия Емельянова из Владивостока. Ему 33 года, ей 31. Они познакомились в соцсетях пять лет назад. Но и сегодня они смотрят друг на друга с нежностью.

Живут в Новосибирске. Ведут бизнес в Бердске. Они не слышат. Не могут говорить. Жестами они общаются между собой. Пишут записки клиентам.

Мы договорились на встречу на 10 утра. Встретились в 11.30.



Молодой человек поехал к любимой во Владивосток

С левого берега они добирались по пробкам 2 часа. И так семь дней в неделю. С 10.00 до 20.00 делают ключи, пульты для автомобилей, ремонтируют обувь.

Молодые люди познакомились в соцсетях.

Юля привлекла Александра светлыми волосами и лучезарной улыбкой.

— У меня всегда были темноволосые девушки. А тут смотрю светленькая. Я ей написал: «Привет, красавица». Можно с тобой познакомиться? Юля ответила. Так и началась любовь по переписке,- рассказал герой рубрики «Профессионалы XXI века».

— Он уговаривал меня в Новосибирск приехать, – вспоминает Юля. Но мама не пустила, сказала: «Он мужчина — пусть первым приезжает». Александр приехал и сразу понравился маме своей хозяйственностью и легким характером.

Во Владивостоке сибиряк устроился в мастерскую по ремонту ключей к глухому. Год делал пульты для авто, ключи. Потом был рыбзавод на Камчатке, там Саша работал с икрой. Работа адская, далеко от дома, интернета нет. Переписываться с родственниками не мог. Решил с другом поехать в Корею на заработки. Два раза туда съездили. Потом решили уехать в Новосибирск. Купили квартиру, открыли мастерскую.

Юлия Емельянова обожает печь тортики

Пока глава семьи работает в Бердске, женщина хлопочет по хозяйству. Юля — начинающий кондитер. Первый тортик испекла в 22 года. Увидела рецепт песочного торта в журнале. Попробовала. Получилось. Сейчас в ее сладком арсенале не только торты, но и капкейки.

Чтобы набить руку, женщина постоянно упражняется. Ходит на мастер-классы.

— Однажды мы были на мастер-классе. Мне было трудно, потому что преподаватель не учитывала особенность Юли. Она быстро говорила. Информации много и нужно было успеть передать смысл. Я ее попросила в следующий раз помедленней объяснять. Она сказала, что не может, — призналась сурдопереводчик Лаура Буш.

Поэтому горожанка повышает свое профессиональное мастерство, читая рецепты в интернете.

— Я несколько раз пыталась устроиться на работу, но как только узнают, что я не слышу, сразу отказывают. Даже не спрашивают, какое у меня образование, есть ли опыт работы, — с грустью сообщает женщина.

У каждого человека есть талант. Одни гениально заваривают кофе, другие — вышивают бисером иконы. Важно найти то, что ты можешь делать немножко лучше, чем другие. А желание быть лучше, чем вчера, поднимает ее каждое утро и направляет к плите.

— Путь к сердцу мужчины лежит через желудок — извечная истина, о которой некоторые женщины забывают. Я знаю, что Саша приедет домой голодный и уставший, поэтому у меня уже готовы его любимая запеканка и «Наполеон», — рассказывает кулинар.

По словам Юлии, женщина должна ухаживать за собой и быть красивой не только в обществе, но и дома. Жительница Новосибирска, не замкнулась в четырех стенах: она участвует в конкурсах красоты. В апреле 2019 года она стала мисс «Тихая красота».

У пары подрастает трехлетний сын. Он ходит в садик. Проблема в том, что ребенок слышит. Родители не могут говорить с ним голосом, поэтому его обучили жестам. Сынишка произносит некоторые слова, но иногда по привычке общается жестами с воспитателями.

Паре помогает сурдопереводчик Лаура

В 21 веке инвалидов на площади камнями не закидывают, но хамоватое отношение до сих пор. Большие сложности глухонемая испытывает в поликлиниках Новосибирска.

— Есть такие врачи, которые не хотят время тратить на переписку. У них есть пять минут, за дверями — десятки нервных мамочек. В очереди просидишь четыре часа и такие унижения. Я не понимаю, почему люди нахально и безразлично относятся к глухим — сокрушается сурдопереводчик Лаура.

Молодая семья зимой любит гулять по городу, а летом — покататься на теплоходе. Мечтают побывать в Америке.

— Если вы решили — открывайте ИП. Старайтесь. Не обращайте внимание на то, что многие говорящие люди плохо относятся к неслышащим. Бизнес даст вам чувство уверенности, вы сможете реализовать себя, — убежден Александр.

— Мы обычные люди. У нас есть любовь. Мы счастливы, — добавляет Юлия.

Глухой паре нравится наш город.

— Бердчане гостеприимные. Ни разу не было такого, чтобы людям было противно со мной общаться. Люди в Бердске нас уважают, — резюмировали Юлия и Александр.