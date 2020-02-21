В России нет нищих пенсионеров и они довольны пенсионной реформой, заявила единоросска Светлана Бессараб

Юрий Пронько в авторской программе «Царьград. Главное», гостем которой стала Светлана Бессараб, пытался понять, почему «Единая Россия» отказалась вводить 10-летний мораторий на повышение пенсионного возраста в стране.

Пенсионную реформу в России провели в 2019 году

Гостьей передачи «Царьград. Главное» стала депутат от «Единой России» Светлана Бессараб. В беседе с Юрием Пронько она сообщила, что «в России нищих пенсионеров нет», и лично к ней на приём приходили старики, довольные пенсионной реформой.

Юрий Пронько в авторской программе «Царьград. Главное», гостем которой стала Светлана Бессараб, пытался понять, почему «Единая Россия» отказалась вводить 10-летний мораторий на повышение пенсионного возраста в стране. Депутат повторила известный тезис о том, что принять такую норму было в принципе невозможно.

«Само понятие «мораторий» в законодательстве до сих пор используется в значении «отсрочка платежа». И действительно, есть в законе о несостоятельности, банкротстве мораторий, установленный на кредитные платежи. Но именно как отсрочка платежа. Конечно, это слово уже приобрело более широкий смысл в обиходе, в простой речи, как говорится, повседневной. Тем не менее законодатели в своей практике очень консервативны. И мы очень осторожно относимся к введению таких вот новых понятий, которые даже широко распространены, латинизмы, и так далее, непосредственно в законодательных актах. Поэтому само понятие было неправильно использовано. Это раз. Ни у кого не было никакого умысла, чтобы потом повысить пенсионный возраст».

Переходя к следующему тезису, Пронько поинтересовался, а понимает ли депутат, что народ в России пенсионной реформой и так не доволен. Оказалось, что Светлана Бессараб с этим не согласна.

«Я понимаю, что её не приняла часть российского народа. Потому что, вот… Давайте всё-таки от вот этих навязанных клише — от них немножко отойдём».

Пронько спросил ещё раз — а кто тогда поддерживает реформу? Оказывается, такие довольные приходили к депутату лично.

«Я разговаривала со многими пенсионерами, уже получателями пенсий. И они на приёмах, наоборот, говорят: хорошо, что повышают пенсии. Потому что та ситуация, которая сложилась, была уже неадекватна просто. Нужно было повышать. Сегодня у нас в России нищих пенсионеров нет. Как получатели социальной пенсии, так и получатели страховой пенсии по старости — они выбрались вот из этой нищеты», — уверенно заявила Бессараб.

Пронько напомнил, что даже в прошлом году в связи с махинациями с надбавками президенту Владимиру Путину пришлось вмешиваться в ситуацию. Однако депутат всё равно стояла на своём.

Источник: Телеканал «Царьград»