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В России нет нищих пенсионеров и они довольны пенсионной реформой, заявила единоросска Светлана Бессараб

21:42 21.02.2020 Фото: Телеканал "Царьград"
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Юрий Пронько в авторской программе «Царьград. Главное», гостем которой стала Светлана Бессараб, пытался понять, почему «Единая Россия» отказалась вводить 10-летний мораторий на повышение пенсионного возраста в стране.

В России нет нищих пенсионеров и они довольны пенсионной реформой, заявила единоросска Светлана Бессараб
Пенсионную реформу в России провели в 2019 году
Сюжет: Пенсионная реформа
В России нет нищих пенсионеров и они довольны пенсионной реформой, заявила единоросска Светлана Бессараб

В России нет нищих пенсионеров и они довольны пенсионной реформой, заявила единоросска Светлана БессарабПенсия: Из-за чего может измениться размер пенсии? Понизиться или повыситьсяЕщё 110 новостей

Гостьей передачи «Царьград. Главное» стала депутат от «Единой России» Светлана Бессараб. В беседе с Юрием Пронько она сообщила, что «в России нищих пенсионеров нет», и лично к ней на приём приходили старики, довольные пенсионной реформой.

Юрий Пронько в авторской программе «Царьград. Главное», гостем которой стала Светлана Бессараб, пытался понять, почему «Единая Россия» отказалась вводить 10-летний мораторий на повышение пенсионного возраста в стране. Депутат повторила известный тезис о том, что принять такую норму было в принципе невозможно.

«Само понятие «мораторий» в законодательстве до сих пор используется в значении «отсрочка платежа». И действительно, есть в законе о несостоятельности, банкротстве мораторий, установленный на кредитные платежи. Но именно как отсрочка платежа. Конечно, это слово уже приобрело более широкий смысл в обиходе, в простой речи, как говорится, повседневной. Тем не менее законодатели в своей практике очень консервативны. И мы очень осторожно относимся к введению таких вот новых понятий, которые даже широко распространены, латинизмы, и так далее, непосредственно в законодательных актах. Поэтому само понятие было неправильно использовано. Это раз. Ни у кого не было никакого умысла, чтобы потом повысить пенсионный возраст».

Переходя к следующему тезису, Пронько поинтересовался, а понимает ли депутат, что народ в России пенсионной реформой и так не доволен. Оказалось, что Светлана Бессараб с этим не согласна.

«Я понимаю, что её не приняла часть российского народа. Потому что, вот… Давайте всё-таки от вот этих навязанных клише — от них немножко отойдём».

Пронько спросил ещё раз — а кто тогда поддерживает реформу? Оказывается, такие довольные приходили к депутату лично.

«Я разговаривала со многими пенсионерами, уже получателями пенсий. И они на приёмах, наоборот, говорят: хорошо, что повышают пенсии. Потому что та ситуация, которая сложилась, была уже неадекватна просто. Нужно было повышать. Сегодня у нас в России нищих пенсионеров нет. Как получатели социальной пенсии, так и получатели страховой пенсии по старости — они выбрались вот из этой нищеты», — уверенно заявила Бессараб.

Пронько напомнил, что даже в прошлом году в связи с махинациями с надбавками президенту Владимиру Путину пришлось вмешиваться в ситуацию. Однако депутат всё равно стояла на своём.

Источник: Телеканал «Царьград»

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От редакции

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Поросёнок Пётр, 21 февраля 2020 09:29
Конечно согласен, все довольны, раз нет никаких массовых протестов, значит всех всё устраивает.
Аноним, 21 февраля 2020 10:02
К стенке таких депутатов.
1, 21 февраля 2020 10:27
За что?
Андрей, 21 февраля 2020 10:46
Ее посадить на пенсию 10800 и посмотреть на ее довольство!
1, 21 февраля 2020 10:56
Андрей, 21 февраля 2020 10:46
"...они на приёмах, наоборот, говорят: хорошо, что повышают пенсии." То есть люди довольны тем, что пенсия повышается, и это логично.
Так к стенке то за что?
Аноним, 21 февраля 2020 10:20
Стен не хватит,расплодились.
Аноним, 21 февраля 2020 11:27
Она что-то не допоняла. Люди приходили и говорили, что ПЕНСИИ НАДО ПОДНИМАТЬ. А не проводить тупую пенсионную реформу. Они (депутатши вместе с конькобежкой Журовой, которая говорила, что её пенсионеры УМОЛЯЛИ ещё поднять пенсионный возраст) живут в другом измерении.
1, 21 февраля 2020 11:49
Ты так пишешь, как будто присутствовал при разговоре. Вот ты сейчас в простом факте сам додумал и человека обвинил. Может это ты в другом измерении живешь?
Аноним, 21 февраля 2020 23:07
«Я разговаривала со многими пенсионерами, уже получателями пенсий. И они на приёмах, наоборот, говорят: хорошо, что повышают пенсии.

Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/02/21/515175-v-rossii-net-nishhix-pensionerov-i-oni-dovolny-pensionnoj-reformoj-zayavila-edinorosska-svetlana-bessarab

так пенсионеры уже получают пенсию и хорошо что ее поднимают
не довольны предпенсионеры - у кого отодвинули пенсию на 5 лет
особенно обидно людям примерно 45-50 лет- они вообще от государства ни чего не получали - ни бесплатных квартир при социализме. ни материнских капиталов. ни бесплатных учебников для детей. ни компенсаций за детсад.
если бы у нас было справедливое государство- оставили бы прежний пенсионный возраст для тех. кто не получал материнский капитал
а те .кому государство помогало растить детей - отрабатывайте на пенсии

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