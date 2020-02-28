Вышитого Владимира Путина отправила друзьям в Германию мастерица из Бердска

В Бердском историко-художественном музее проходит фестиваль «Золотая игла». Вышивка — одно из самых древних ремесел. Обычная ткань превращается в произведение искусства, достаточно только взять в умелые руки иглу и цветные нитки.
Елена Мануйлова занимается вышивкой 13 лет. Страсть к рукоделию у бердчанки проснулась, когда она была в декрете.Было много свободного времени, и она решила попробовать вышивать. Как-то, проходя мимо отдела рукоделия, ее внимание привлек яркий, желтый цветок на черной канве. Крестик за крестиком — увеличивался интерес, азарт. Через несколько месяцев картина была готова.
— Когда белый лист оживает красками, это непередаваемые ощущения. Творчество дает отдохновение душе и заряжает энергией. Мне хватает получаса, чтобы набраться сил и дальше заниматься делами, — призналась героиня рубрики «Профессионалы XXI века».
Дарит картины друзьям и родным
Сейчас в копилке мастерицы 40 работ. Кроме картин — магниты, закладки для книг, природа, города, натюрморты, портрет Путина. На портрет президента 20 на 20 сантиметров ушло около месяца. Бердчанка подарила его друзьям из Германии.
Свои работы Елена дарит знакомым и друзьям. У родителей все стены в работах дочки. Они восхищаются терпением и мастерством горожанки.
— Мои близкие во всем меня поддерживают. Те, кто видят мои работы, приходят в изумление, за каждой, даже маленькой работой, — кропотливый труд. Вышивка — самое мое любимое занятие. Я вышиваю практически каждый день. Это созидание, воплощение творческой энергии, — рассказала рукодельница.
Бердчанке нравятся все тематики, но больше всего душа лежит к пейзажам. Из последних работ — бутылка красного вина. На нее ушло полтора года, 120 цветов.Самая дорогая работа для папы — зимний лес, для мамы — осенний лес.
Мастерица поделилась секретом, как сэкономить. Если покупать готовые работы с нитками — это обойдется в тысячи рублей и более.
В интернете она покупает схему за 50 рублей. Отдельно покупаются нитки за 30 рублей. Выходит дешевле, чем в магазине.
На многоэтажке пейзажи — это здорово!
В выставке «Золотая игла» Елена участвует во второй раз. В прошлый раз одна из работ «Европейское бистро» вошла в десятку лучших. В 2020 году среди лучших — уже три работы.
В бердской выставке участвую только женщины. По мнению мастерицы, мужчины тоже умеют вышивать, просто они стесняются показывать свои работы.
Бердчанка в школе учила французский и мечтает побывать в Париже. Погреться в лучах теплого солнца, окунуться в историю этой романтичной страны. Ее завораживают старинные замки и причудливые строения мастеров прошлых тысячелетий.
Елена по образованию педагог-психолог. Сейчас полностью посвятила себя семье, мужу, с которым вместе они 16 лет. Секрет крепкого брака бердчанка видит в умении находить компромиссы и вовремя разрешать конфликты.Горожанка любит Бердск. Но родному городу не хватает ярких красок. Освежить блеклые дома поможет граффити.
— Мне очень нравится фронтовик с девочкой. И девушка, читающая книгу. На многоэтажке пейзажи — это здорово! Представляете, вы едете в автобусе, уставший и грустный, и вдруг видите лес. И настроение улучшается, — убеждена Елена Мануйлова.
Автор видео Елена Белоусова