Вышитого Владимира Путина отправила друзьям в Германию мастерица из Бердска

По мнению Елены Мануйловой, мужчины тоже умеют вышивать, просто они стесняются показывать свои работы. На портрет президента 20 на 20 см ушло около месяца. Бердчанка подарила его друзьям из Германии.

Бутылку вина Елена Мануйлова вышивала полтора года, используя 120 цветов

В Бердском историко-художественном музее проходит фестиваль «Золотая игла». Вышивка — одно из самых древних ремесел. Обычная ткань превращается в произведение искусства, достаточно только взять в умелые руки иглу и цветные нитки.

Елена Мануйлова занимается вышивкой 13 лет. Страсть к рукоделию у бердчанки проснулась, когда она была в декрете.Было много свободного времени, и она решила попробовать вышивать. Как-то, проходя мимо отдела рукоделия, ее внимание привлек яркий, желтый цветок на черной канве. Крестик за крестиком — увеличивался интерес, азарт. Через несколько месяцев картина была готова.

— Когда белый лист оживает красками, это непередаваемые ощущения. Творчество дает отдохновение душе и заряжает энергией. Мне хватает получаса, чтобы набраться сил и дальше заниматься делами, — призналась героиня рубрики «Профессионалы XXI века».

Дарит картины друзьям и родным

Сейчас в копилке мастерицы 40 работ. Кроме картин — магниты, закладки для книг, природа, города, натюрморты, портрет Путина. На портрет президента 20 на 20 сантиметров ушло около месяца. Бердчанка подарила его друзьям из Германии.

Свои работы Елена дарит знакомым и друзьям. У родителей все стены в работах дочки. Они восхищаются терпением и мастерством горожанки.

— Мои близкие во всем меня поддерживают. Те, кто видят мои работы, приходят в изумление, за каждой, даже маленькой работой, — кропотливый труд. Вышивка — самое мое любимое занятие. Я вышиваю практически каждый день. Это созидание, воплощение творческой энергии, — рассказала рукодельница.

Бердчанке нравятся все тематики, но больше всего душа лежит к пейзажам. Из последних работ — бутылка красного вина. На нее ушло полтора года, 120 цветов.Самая дорогая работа для папы — зимний лес, для мамы — осенний лес.

Мастерица поделилась секретом, как сэкономить. Если покупать готовые работы с нитками — это обойдется в тысячи рублей и более.

В интернете она покупает схему за 50 рублей. Отдельно покупаются нитки за 30 рублей. Выходит дешевле, чем в магазине.

На многоэтажке пейзажи — это здорово!

В выставке «Золотая игла» Елена участвует во второй раз. В прошлый раз одна из работ «Европейское бистро» вошла в десятку лучших. В 2020 году среди лучших — уже три работы.

В бердской выставке участвую только женщины. По мнению мастерицы, мужчины тоже умеют вышивать, просто они стесняются показывать свои работы.

Бердчанка в школе учила французский и мечтает побывать в Париже. Погреться в лучах теплого солнца, окунуться в историю этой романтичной страны. Ее завораживают старинные замки и причудливые строения мастеров прошлых тысячелетий.

Елена по образованию педагог-психолог. Сейчас полностью посвятила себя семье, мужу, с которым вместе они 16 лет. Секрет крепкого брака бердчанка видит в умении находить компромиссы и вовремя разрешать конфликты.Горожанка любит Бердск. Но родному городу не хватает ярких красок. Освежить блеклые дома поможет граффити.

— Мне очень нравится фронтовик с девочкой. И девушка, читающая книгу. На многоэтажке пейзажи — это здорово! Представляете, вы едете в автобусе, уставший и грустный, и вдруг видите лес. И настроение улучшается, — убеждена Елена Мануйлова.

Автор видео Елена Белоусова

