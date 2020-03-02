Материнский капитал на третьего ребенка: почему многодетные семьи не могут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки в России

Средства, которые предусмотрены бюджетом для компенсации многодетным семьям выплат по ипотеке, задерживаются или вовсе изымаются у льготников с последующим начислением штрафной пени.

Матвиенко дала месяц на то, чтобы разобраться с отзывом у многодетных госсредств на ипотеку

Средства, которые предусмотрены бюджетом для компенсации многодетным семьям выплат по ипотеке, задерживаются или вовсе изымаются у льготников с последующим начислением штрафной пени. После обращения людей с жалобами в Совет Федерации спикер палаты регионов Валентина Матвиенко поручила сенаторам в месячный срок разобраться, что происходит, и доложить о предпринятых мерах по исправлению ситуации.

Не только не дают, но и отнимают!

Напомним, что с 2019 года многодетные родители могут получить от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Закон об установлении этой единовременной выплаты был разработан парламентариями во главе со спикерами обеих палат Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. Право на нее имеют семьи, в которых третий или последующие дети появились в период с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года. Речь идёт как о рождении, так и об усыновлении детей. А изначально идея о выплате ипотечного капитала в размере 450 тысяч рублей принадлежит президенту Владимиру Путину — её он озвучил в феврале 2019 года в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию.

Порядок того, как многодетным оформить получение 450 тысяч рублей, утвержден Правительством 16 сентября прошлого года. В частности, установлен перечень документов, которые необходимы для участия в программе помощи. Среди них — заявление о погашении кредита, паспортные данные заёмщика и его детей, свидетельство о рождении или усыновлении, документ о предоставлении ипотечного кредита, другие бумаги.

Как сообщил на пленарном заседании в среду, 26 февраля, член Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов, в палату регионов стали поступать жалобы от многодетных родителей — люди сигнализируют, что в ипотеке (и, соответственно, в получении компенсации) им либо отказывают из-за недостаточно четких формулировок целей такого займа, либо задерживают выплаты, либо… отзывают уже выделенные 450 тысяч рублей! «Есть две проблемы, которые нарастают в последнее время, — сообщил Абрамов. — Первая касается сбоя в согласовании данных (от многодетных семей на получение ипотечного капитала. — Прим. ред.) — при цифровых технологиях это должно занимать минуты, но Росреестр и ДОМ.РФ затягивают этот процесс на полгода. Семьи за это время, не получая компенсации на погашение ипотеки, теряют деньги, оплачивая проценты по кредиту».

Вторая проблема — положительные решения о выдаче ипотеки многодетной семье почему-то признаются ошибочными, и от граждан требуют вернуть уже вложенные в ипотеку средства. «Мало того что у многодетных изымают средства, — ещё и начисляют пени, проценты. Это вообще вопиющие случаи! Можно представить, какая реакция у людей…» — заявил Абрамов на пленарном заседании палаты 26 февраля.

Гладко только на бумаге

Оператором ипотечной помощи многодетным кабмином утвержден ДОМ.РФ — акционерное общество, сто процентов акций которого принадлежат Росимуществу. Само АО было создано по распоряжению Правительства в 2007 году для, как указывается на сайте самого ДОМ.РФ, «содействия проведения государственной жилищной политики». Однако, как выразилась Валентина Матвиенко, «гладко было на бумаге, да забыли про овраги».

Случаи, которые сенатор Абрамов​ назвал вопиющими, связаны именно с деятельностью​ ДОМ.РФ. В прошлом году организация неожиданно для заёмщиков-льготников запустила процесс проверки уже оформленных ипотечных заявок, чтобы выяснить их соответствие льготному статусу. Как рассказал «Парламентской газете» сенатор Иван Абрамов, спустя какое-то время после начала такой проверки ипотечный капитал у многих семей попросили обратно. Как свидетельствуют сами многодетные в своих обращениях к парламентариям, 450 тысяч рублей — уже выделенные и учтённые в перестроенном графике ипотечных платежей — стали изыматься из суммы полученного займа именно на основании письма от ДОМ.РФ.

Иван Абрамов пояснил, что ДОМ.РФ имеет право проверить решение по кредиту. «Но сначала-то они сами принимают неверное решение — дают деньги, многодетные семьи радуются, покрывают долги, а потом в организации проводят аудит и говорят: «А мы неправильно вам дали компенсацию на погашение ипотеки!» И пишут в банк, чтобы кредитная организация вернула эти деньги в ДОМ.РФ. Банк возвращает, но после вешает все долги обратно на многодетных, попутно приписывая им штрафы за просрочку выплат!..» — пояснил Иван Абрамов.

По его словам, сегодня государство делает всё, чтоб в семье, в которой родились три и более детей, было как можно меньше обременений. «Но действия конкретных структур тормозят эту помощь, что порождает раздражение в обществе», — заметил сенатор.

Глава палаты регионов призвала сенаторов немедленно заняться данной темой — по поручению Совета Федерации эту работу возглавит вице-спикер Николай Журавлёв, курирующий финансово-экономический блок деятельности верхней палаты. Валентина Матвиенко дала месяц на то, чтобы её заместитель представил доклад, какие меры предприняты для исправления ситуации.

Банк возвращает, но после вешает все долги обратно на многодетных, попутно приписывая им штрафы за просрочку выплат.

Стоит отменить, что работа ДОМ.РФ не первый раз вызывают критику парламентариев. В сентябре 2019 года глава Комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская заявила, что деятельность данной структуры не соответствует заявленным целям и «не выполняет те функции, на которые мы рассчитывали и на которые рассчитывал Президент России». Тогда депутаты подвергли обструкции решение ДОМ.РФ выйти на рынок элитного жилья, вместо того чтобы разрабатывать механизмы обеспечения жильём небогатых граждан за счёт увеличения объемов жилищного строительства.

Напомним, что главной целью нацпроекта «Жильё и городская среда», рассчитанного до 2024 года и утверждённого осенью 2018 года, является выход на строительство 120 миллионов квадратных метров жилья в год, что, согласно расчётам, должно помочь получать жильё пяти миллионам семей ежегодно. Именно такая задача была поставлена Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию в марте 2018 года.

Источник: ПГ