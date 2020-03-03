Построить исправительный центр ГУФСИН готова еще одна крупная строительная компания в Бердске

Исправительный центр в Бердске готовы построить несколько крупных строительный компаний города

Кто готов построить исправительный центр в Бердске? Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бизнесмен Виктор Голубев озвучил свою готовность строительства здания для нужд ГУФСИНа. Совладелец компании «СтройРегионСервис» Алексей Осин выказывался о том, что исправцентру в Бердске не место. Но мнения разделились. Сегодня, 3 марта, председатель наблюдательного совета строительной компании «СтройРегионСервис» Анатолий Михуля в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» высказал свою позицию относительно строительства исправительного центра в Бердске.

— Мы готовы построить. Это мое мнение, моя жизненная позиция, что людей нельзя бросать без надежды, — уверен Анатолий Михуля.

При этом бизнесмен ответил, что сроки строительства будут зависеть от проектно-сметной документации.

А вот что на этот счет думает бизнесмен Бердска Виктор Голубев:

— Построить готов. Дело в том, что это прежде всего закон. Это указ президента, а мы обязаны его выполнять. Хотели бы мы или нет, а нам придется что-то делать. Это мое мнение. Пока у меня таких мест нет и ко мне никто не обращался. На 200 человек мест здание строить быстрее, чем оформлять документы. Это можно в течение 6-8 месяцев построить. Это социально значимый объект. Государство вместе с муниципальными органами должны немножко по-другому относиться к таким делам. Это им надо. Если каждый клерк и чиновник проникнется, тогда, я думаю, это все можно совместно быстро сделать. Это не от меня зависит, — резюмировал Виктор Алексеевич.

Другого мнения придерживается совладелец крупной строительной компании «СтройРегионСервис» Алексей Осин:

— Мое мнение на этот счет негативное по очевидным причинам. У нас нет помещений, которые мы были бы готовы предоставить под исправительный центр. Строить отдельно здание тоже не будем, ведь на это должно быть финансирование.

По словам Алексея Осина, здание за свой счет должен построить муниципалитет, а эти деньги не заложены в бюджет Бердска. По оценке депутата и бизнесмена, в городе есть на что потратить деньги — школы и детсады.

Генеральный директор Бердского строительного треста Александр Воронин отметил, что компания не готова предоставить свои площади для исправительного центра.

— Я против того, чтобы в Бердске был исправительный центр. У нас нет таких площадей, если будет заказ, то построим здание, — резюмировал «Курьер. Среда. Бердск» Александр Воронин 2 марта.

Стоит отметить, что по словам начальника управления муниципальным имуществом горадминистрации Бердска Натальи Марусиной, в фонде мэрии нет зданий, которые можно было бы передать ГУФСИНу.

Напомним, в ближайшее время мэрия планирует направить запрос в ГУФСИН, чтобы уточнить технические условия здания под предполагаемый исправцентр. После — создадут рабочую группу. Обязательно учтут мнение бердчан и при необходимости проведут голосование.

— Мы получили официальное письмо от генерала Попето. Он говорит четко, что никаких моментов, связанных с базой спецназа, с базой летного полка у него нет и не было. До этого было обращение пресс-службы о том, что этот вопрос не рассматривался вообще. Есть определенная тенденция — работа ГУФСИН в плане создания в области по размещению таких центров. Меняется законодательство, те заключенные, которые находятся на последних годах своего заключения, имеют право на некоторое послабление в своем содержании. Это закон, поэтому ГУФСИН обращается ко всем муниципальным образованиям. Не исключение и наш город. К нам тоже есть такое обращение. Были работы между нами и ГУФСИН, вопрос не поднимался по базе спецназа, а просто встал перед нами, как перед муниципальным образованием, — заявил и.о мэра Бердска Владимир Захаров.

Что такое исправительный центр

В течение 30 дней бердская власть должна дать ответ управлению ФСИН по Новосибирской области о возможности открыть исправительный центр для отбывания наказания осужденных к принудительным работам на территории города.

По данным ФСИН, сейчас в новосибирской области 4863 осужденных имеют право на замену неотбытого реального срока наказания принудительными работами. Из них 185 жителей Бердска и 290 жителей соседнего Искитимского района.

Сегодня в России 83 исправительных центров. Первый появился в 2017 году, а за 6 лет до этого, в 2011 году, в уголовный кодекс введен новый вид наказания – принудительные работы. Осужденные, приговоренные к принудительным работам, содержатся в исправительных центрах или в участках, функционирующих в режиме исправительных центров.

В УФИЦ нет ощущения, что человек находится за решеткой. Атмосфера и условия абсолютно другие. Есть помещения для спальных мест, столовая, комната воспитательной работы, в которой находится телевизор, стеллажи с книгами и настольные игры. Осужденным разрешено пользоваться сотовыми телефонами и интернетом. Если осужденный не имеет нареканий, то в свободное от работы время и с разрешения администрации исправительного центра, у него есть право свободного выхода, а выходные и праздничные дни он может проводить с семьей за пределами муниципального образования. Для получения медицинской помощи, осужденные прикреплены, к муниципальной поликлинике по месту нахождения УФИЦ.

Принудительные работы применяются, как альтернатива лишению свободы за совершение преступления небольшой или средней тяжести. Принудительные работы используются и как более тяжкий вид наказания для тех, кто уклоняется от выплаты штрафа по уголовному делу или от исправительных работ по месту жительства. Кроме того, принудительные работы могут назначаться и, как мера поощрения при замене, неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания, — сообщается на сайте ГУФСИН по Новосибирской области.

Исправительный центр — это что-то вроде тюрьмы облегченного типа. В таком центре осужденный находится хоть и под надзором, но не под стражей. Работая, осужденный получает зарплату, 20% которой отдает государству. Осужденному разрешено иметь свои деньги, он может покупать на них что угодно, кроме запрещенных предметов. Он также оплачивает коммунальные услуги исправительного центра, регламентирует ст. 60.5 УИК РФ.

В исправительном центре преступнику предоставляется спальное место, постельные принадлежности. Одежду и питание осужденные себе покупают сами. Норма жилой площади на человека — не менее четырех метров. После отбывания трети наказания, если у осужденного не было нареканий со стороны администрации, он может уехать жить в арендованную или собственную квартиру, находящуюся в том же муниципальном образовании, что и исправительный центр. Ему нужно будет продолжать работать и периодически отмечаться в исправительном учреждении.

Что подходит под место отбывания принудительных работ

Осужденные к принудительным работам отбывают наказание в специальных учреждениях — исправительных центрах, расположенных в пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или были осуждены.

При отсутствии на территории субъекта Российской Федерации по месту жительства осужденного к принудительным работам или по месту его осуждения исправительного центра или невозможности размещения осужденных в имеющихся исправительных центрах осужденные направляются по согласованию с соответствующими вышестоящими органами управления уголовно-исполнительной системы в исправительные центры, расположенные на территории другого субъекта Российской Федерации, в котором имеются условия для их размещения — привлечения к труду.

Изолированные участки, функционирующие как исправительные центры, могут создаваться при исправительных учреждениях. Порядок создания указанных участков определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний.