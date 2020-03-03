И.о. главы Бердска: Народное голосование об открытии исправительного центра ГУФСИН «отменяется» в Бердске

Владимир Захаров отметил, что голос и мнение граждан нужно учитывать. Как оно будет учтено — есть много разных вариантов: «Будет создана рабочая группа, в которой будут состоять представители общественности».

Владимир Захаров допускает различные варианты голосования об ИЦ в Бердске

О возможности голосования жителей Бердска по поводу создания в городе исправительного центра ГУФСИН заявил исполняющий обязанности мэра Бердска Владимир Захаров вчера, 2 марта. Напомним, власть Бердска инициировала пресс-конференцию по факту возможного открытия в Бердске ИЦ.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в течение 30 дней бердская власть должна дать ответ управлению ФСИН по Новосибирской области о возможности открыть исправительный центр для отбывания наказания осужденных к принудительным работам на территории города.

Письмо с просьбой найти место под ИЦ служба исполнения наказания направила мэру Бердска 27 февраля. На следующий день его копии раздали депутатам горсовета, которые собрались на закрытое совещание с целью выработать свою позицию по теме открытия на территории бывшей 67-й бригады спецназа ГРУ исправительного центра для заключенных, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Но оказалось, что ФСИН не рассматривает бердский военный гарнизон в качестве места для исправучреждения. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», генерал-майор внутренней службы Папето, руководитель регионального управления ФСИН, официально заверил Шестернина, что вопрос о размещении исправительного центра на базе бердской бригады не рассматривается. Вместе с тем, Папето просит главу города подыскать для ИЦ другое место, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

О формате голосования и состоится ли оно вообще, «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 3 марта, рассказал Владимир Захаров.

— Я имел ввиду, что голос и мнение граждан нужно учитывать. Как оно будет учтено — есть много разных вариантов. Во-первых, будет создана рабочая группа, в которой будут состоять представители общественности. Я ответил на предложение члена общественной палаты, что голосование не исключено. Как оно будет выглядеть, понятие не имею. Это не обсуждалось и не прорабатывалось, — рассказал Владимир Захаров.

Он отметил, что рабочая группа будет создана в любом случае, независимо от того, найдутся помещения под ИЦ в Бердске или нет. В данный момент власть Бердска направила запрос ГУФСИН с просьбой расшифровать технические условия предполагаемых зданий, в которых будут находиться осужденные.

— Нужно знать четко о технических условиях, что им подойдет. Может есть ограничения этажности, должны ли быть подъездные пути к зданию, парковка, подвальные помещения, санитарная зона, какие должны быть площади комнат. Чтобы что-то искать, нужно иметь представления о характеристиках здания, — резюмировал и.о. главы Бердска.