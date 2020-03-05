«За руки не брал»: свидетели о конфликте экс-начмеда Шахатовой и мужа «доведенной» до реанимации пациентки ЦГБ Бердска

Секретари приемной ЦГБ, две сестры Татьяна и Алена Ходькины, видели, как пришел Охитин и как ругался с врачами. Мужчина уверен — его жене не оказали должную медицинскую помощь, а перелом у начмеда «поддельный».

Свидетели рассказали о конфликте экс-начмеда Шахатовой с мужем пациентки Александром Охотиным в ЦГБ Бердска

Допросили двоих свидетелей, секретарей приемной ЦГБ, по делу о нападении мужа «доведенной» до реанимации пациентки на экс-начмеда Бердска. 5 марта состоялось третье заседание, где девушки рассказали, что произошло между Александром Охотиным и Надеждой Шахатовой. Напомним, конфликт случился 20 мая 2019 года. По данным следствия, Охотин сломал руку бывшему начмеду, когда забирал документы о лечении своей жены. Он же доказывает, что этого не делал. Считает, что бердские врачи не оказали его беременной жене полноценную помощь, довели ее до реанимации. А диагноз о переломе Шахатова получила, благодаря своей должности.

Секретари Алена и Татьяна Ходькины (сестры — прим. авт.) рассказали, что Охотин пришел в приёмную уже взволнованный и нервный. И даже назвали его настроение злым.

— Возможно, у него что-то случилось. Он требовал главного врача и его печать на документах. Мы не сразу поняли о чем речь, потому что такой печати не существует, — дали схожие показания девушки 5 марта.

Тогда Охотину навстречу вышла Надежда Шахатова, и сказала, что по медицинской части ему может помочь она и они прошли в кабинет.

— Помогите! — закричала из кабинета через семь минут после общения с Охотиным Шахатова, по словам свидетелей.

После беседы начмеда и Охотина одна из секретарей, Алена Ходькина, услышала, как Шахатова зовет Татьяну, второго секретаря, и просит о помощи. Татьяна рассказала, что зашла в кабинет и увидела, как Охотин склонился над бывшим начмедом Надеждой Александровной. Она просила его отойти и приподняла руки в знак того, чтобы он отошел. Но обе девушки отмечают, что драки, ударов или даже потасовки они не видели.

— Я не видела, чтобы он ломал ей руку или держал за руку. Не видела, чтобы они соприкасались, — отметила Татьяна Ходькина.

Сразу после скандала, по словам свидетелей Александр вышел из кабинета в агрессивном состоянии. Также после криков Шахатовой вышел из кабинета экс-главврач Юрий Краморов и подошел заведующий хозяйственной частью. Охотин выбежал из кабинета и столкнулся с Краморовым, схватил его «за грудки» и выразился нецензурной бранью. После этого быстро вышел из приемной, хлопнув дверью.

Также Надежда Александровна кричала, чтобы девушки вызвали полицию. Правоохранители приехали не сразу, а спустя длительное время, также отметили свидетели. Обе секретаря рассказали, что Надежда Шахатова после конфликта осталась в кабинете и не жаловалась на боль в руке. Вскоре она уехала на несколько часов, а потом вернулась с забинтованной рукой.

Александру Охотину тоже дали возможность задать вопросы в суде. Он обратился к секретарю Татьяне Ходькиной.

— А ты помнишь, слышала, как я просил в кабинете отойти и дать мне выйти, когда мне этого не давали сделать? — спросил Александр.

— Я этого не слышала, — сказала Татьяна.

Предыстория «нападения» мужа пациентки на начмеда

Александра Охотина обвиняют по ч. 2 ст. 112 УК РФ — умышленное причинение вреда средней тяжести в отношении лица, осуществляющего служебную деятельность. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. У него произошел конфликт с начмедом Надеждой Шахатовой 20 мая 2019 года. По данным следствия он сломал ей руку, когда забирал документы о лечении своей жены. Он считает, что бердские врачи не оказали его беременной жене полноценную помощь. Женщина мучилась целую ночь, а на операционный стол попала только утром. Его смутили некоторые детали в справках супруги. Например, в одной из бумаг написали, что она поступила в 6.50, хотя привезли в больницу в 11 часов вечера. Чтобы доказать, что супруга Ксения стала жертвой медиков, ее муж начал собирать бумаги.

Шахатова якобы попросила предъявить доверенность выступать от имени жены, которой, конечно, не было. А после вообще отказалась возвращать бумаги, сославшись на врачебную тайну. Охотин в свою очередь полагает, что начмед хотела скрыть факт несвоевременного и недолжного оказания медицинской помощи врачами в гинекологическом отделении бердской горбольницы. Однако важные документы Охотин попытался забрать, схватил Шахатову за руку так, что она испытала сильную боль. Впоследствии, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», у начмеда оказалась сломанной рука, из-за чего она больше месяца провела на больничном. Впрочем, бумаги, ставшие поводом для конфликта, «в результате борьбы» оказались порванными на несколько частей. Александр Охотин написал заявление в Следственный комитет. Диагноз, который поставили бердские врачи Надежде Шахатовой после конфликта, Охотин считает написанным исключительно благодаря ее высокой должности. При этом супруга Александра только в декабре восстановилась после «лечения» в гинекологии и смогла выйти на работу.

По версии Шахатовой, в тот день молодой человек пришел заверить какие-то справки, разговаривал на повышенных тонах. Оказалось, что посетитель просил поставить печати на документах, которые накануне составили врачи гинекологического и реанимационного отделений ЦГБ. В них говорилось, что супруга Александра Охотина поступила в больницу поздно вечером, промучилась всю ночь и только на следующее утро ей сделали операцию.

Ассоциация врачей Новосибирской области в свою очередь направила письмо главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и президенту Национальной медицинской палаты Леониду Рошалю в защиту экс-заместителя главврача ЦГБ Бердска Надежды Шахатовой. Областная ассоциация врачей возмущена тем, что правоохранители после инцидента бездействуют, а СМИ создают образ врагов в белых халатах.

Напомним, что ни Надежда Шахатова, ни ее начальник Юрий Краморов больше не работают в горбольнице Бердска.

На последнем заседании, 12 февраля, Надежда Александровна дала пояснения по сути конфликта, случившегося 20 мая 2019 года. На первое, прошедшее 25 января, истец не явилась по причине болезни, по ее словам.

Что будет дальше

На следующее заседание приглашены три свидетеля — Грушин, завхоз Гребенщиков, бывший экс-главврач Краморов. Псоледние двое были уже приглашены на заседание 5 марта, но не явились. Придет ли Юрий Краморов на следующий суд 26 марта — читайте продолжение в ближайшее время.

Авто видео Алена Романцова.