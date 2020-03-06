«Гиблое» общество: никто не защитит ребенка на улицах города, считает мама избитой пьяной женщиной девочки в автобусе №1 Бердска

Знакомые сказали Ольге Валерьевне, что не стали бы рисковать и не встали бы на защиту девочки. Не остановился и не вступился водитель автобуса. Розыск неадекватной пассажирки продолжается.

Устроила дебош в магазине «Мария-Ра» избившая девочку 17 лет в автобусе женщина из Бердска

Никто не защитит ребенка на улице или в автобусе Бердска. К такому выводу пришла мама избитой дочки 17 лет пьяной женщиной в автобусе №1. Напомним, как рассказывала «Курьер. Среда. Бердск» мама девушки Ольга Валерьевна, дама была в неадекватном состоянии. Вела себя просто, как быдло, провоцировала других пассажиров, кричала матами и плевала в водителя. Девочка сделала ей замечание, а та ударила ее. Когда она выходила на своей остановке, та хотела ее догнать и избить. Но буйную женщину остановил спутник — ее брат. Они праздновали его день рождения.

— Моя дочь заступилась за водителя. Он слышал, как она сделала этой женщине замечание, но почему-то не слышал, как та ее в ответ ударила. Удивительно! Или он просто вид сделал, что ничего не слышал. За него девчонка заступилась, а он никак не отреагировал, — поражена мама девочки.

Сегодня, 6 марта, она рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что думала над этой ситуацией. Поговорила с пожилыми людьми, встали ли они бы на защиту девочки. Они ответили, что нет.

— Такое у нас общество сейчас. Никто не защитит ребенка, — отмечает «Курьер. Среда. Бердск» разочарованно Ольга Валерьевна.

Как вести себя в подобных ситуациях Ольга Валерьевна тоже думала. Сказала, что сама готова была «связаться» с такой дамой, а вот детям и подросткам не советует.

— Я бы отпор дала, а дочь у меня молодая совсем. С такими нельзя связываться. Такие люди просто быдло, они ничего не понимают, — сказала Ольга.

Также напомним, что неадекватную женщину из автобуса ищет полиция. Накануне она устроила дебош в магазине «Мария-ра» из-за пельменей, там ее не устроило отсутствие ценников. Сегодня полицейские сообщили, что женщина не задержана до сих пор.

— Ведется розыск, пока не задержана, — сказал полицейский «Курьер. Среда. Бердск» 6 марта.

Предыстория

Семнадцатилетняя девушка ехала из микрорайона Белокаменного в Бердске 24 февраля на автобусе. Молодая женщина стала громко нецензурно выражаться и провоцировать пассажиров. Стала плевать в водителя. Причем сама женщина ехала с ребенком в возрасте примерно 9 лет. Девушка сделала ей замечание, а та ударила ее два раза по лицу. Как рассказала сама девочка, водитель даже не остановился.

Директор ПАТП Бердска Елена Бороздина рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что водитель видел неадекватное поведение женщины еще на остановке в Белокаменном и сделал ей замечание. Но то, что она ударила девушку, не видел и не слышал, в автобусе очень громко работает двигатель. Он утверждает, что сильного шума и драки в салоне не было. Бороздина отметила, что по правилам водитель вызывает полицию, в случае каких-то ЧП в автобусе. В салоне есть кнопка вызова водителя. По его словам, кнопку никто не нажимал и девочка не просила о помощи.

Если вы стали очевидцем этой ситуации, или вам знакома женщина, избившая девочку, позвоните в редакцию по номеру 8-383-41-3-00-10 или в полицию — 112.



