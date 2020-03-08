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75 дней до Победы: твое письмо читаю раза три и больше, мне становиться радостно

15:50 08.03.2020
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Каждый день на сайте «Курьер. Среда. Бердск» выходит письмо бердского участника Великой Отечественной войны. Федор Созинов пишет своим родным с фронта.

75 дней до Победы: твое письмо читаю раза три и больше, мне становиться радостно
Фронтовик очень раз письмам от родных
Сюжет: 75 дней до Победы
75 дней до Победы: твое письмо читаю раза три и больше, мне становиться радостно

75 дней до Победы: твое письмо читаю раза три и больше, мне становиться радостно75 дней до Победы: учимся упорным трудомЕщё 10 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

22/III-42 г.
Здравствуйте, дорогие и милые мои Шура и деточки Зоя и Володя. Шлю я Вам свой сердечный привет и желаю всего хорошего в Вашей жизни. Шура, я от Вас получил 4-ое письмо, за которое очень благодарю тебя. В порядке твоего письма отвечаю. Прежде всего, Шура, твое письмо читаю раза три и больше, мне становиться радостно, что Вы все живы и узнаю, как живете. То, что ты, Шура, частично болеешь, я считаю, тут не моя вина, в части деточек это другое дело. Без этого нельзя быть. Они наоборот могут развеселить. Шура, это очень плохо с твоей стороны – детей доводишь, в своих живете? Все ли живы и здоровы? Пропишите, получили или нет от меня деньги и сколько, я Вам посылал по почте. Фото-карточки получили или нет от меня. Как, Шура, Ваше здоровье и деточек, Зои и Володи.

Шура, тестю и теще передай от меня душевный привет. Как их здоровье и как они живут. Шура, Папашин адрес вышли мне. Пропиши, как молочница отелилась или нет и благополучно ли? А части отела и как в части молока, хватает Вам с детьми или нет. Шура и дорогие мои дети, пока до свидания, остаюсь жив и здоров, того и Вам желаю в Вашей жизни. Шура, живите и не тужите обо мне. Я пока учусь после ранения, а что дальше будет, не знаю, но мыслю, что войну с Гитлером за лето закончим, разобьем озверелых бандитов и если останусь в живых, к зиме буду дома. С приветом, Ваш муж Федя.

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