Пикетируют против обнуления президентских сроков активисты в Москве

Политические активисты подали уведомление в мэрию на проведение митинга в Москве 21 и 22 марта. При обнулении президентских сроков Путин сможет баллотироваться на следующих выборах президента.

Одиночные пикеты прошли в Москве и Петербурге

В Москве возле памятника князю Владимиру на Боровицкой площади прошла серия одиночных пикетов в знак протеста против обнуления президентского срока Владимира Путина и изменения Конституции. Об этом сообщил РБК муниципальный депутат Василий Дикарев, который принимает участие в акции.

По его словам, к мероприятию присоединились порядка 50 человек. «Здесь полно сотрудников полиции, которые переписывают паспортные данные участников, но пока все мирно», — отметил он.

Дикарев рассказал, что организаторами акции выступили муниципальный депутат Илья Азар и политический активист Алексей Миняйло, которые также присутствуют на пикете.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что не владеют информацией по поводу проведения пикета.

Накануне также стало известно, что политические активисты подали уведомление в мэрию на проведение митинга в Москве 21 и 22 марта.

Напомним, 10 марта во время пленарного заседания Госдумы по поправкам в Конституцию депутат Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки, чтобы Владимир Путин смог принять участие в следующих выборах главы государства. После этого нижняя палата взяла перерыв, а Путин прибыл в Госдуму.

В ходе своего выступления он заявил, что поддержать идею Терешковой должны Конституционный суд и граждане России. После этого Госдума проголосовала за принятие поправки.