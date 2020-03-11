Пикетируют против обнуления президентских сроков активисты в Москве

В Москве возле памятника князю Владимиру на Боровицкой площади прошла серия одиночных пикетов в знак протеста против обнуления президентского срока Владимира Путина и изменения Конституции. Об этом сообщил РБК муниципальный депутат Василий Дикарев, который принимает участие в акции.
По его словам, к мероприятию присоединились порядка 50 человек. «Здесь полно сотрудников полиции, которые переписывают паспортные данные участников, но пока все мирно», — отметил он.
Дикарев рассказал, что организаторами акции выступили муниципальный депутат Илья Азар и политический активист Алексей Миняйло, которые также присутствуют на пикете.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что не владеют информацией по поводу проведения пикета.
Накануне также стало известно, что политические активисты подали уведомление в мэрию на проведение митинга в Москве 21 и 22 марта.
Напомним, 10 марта во время пленарного заседания Госдумы по поправкам в Конституцию депутат Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки, чтобы Владимир Путин смог принять участие в следующих выборах главы государства. После этого нижняя палата взяла перерыв, а Путин прибыл в Госдуму.
В ходе своего выступления он заявил, что поддержать идею Терешковой должны Конституционный суд и граждане России. После этого Госдума проголосовала за принятие поправки.