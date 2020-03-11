11.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Дом

Маткапитал автоматически оформят с 15 апреля в России. И в Бердске

21:30 11.03.2020 Фото: Википедии
0

Семьи, в которых с 1 января 2020 года появился на свет или был усыновлен первый ребенок, получат по 466 617 рублей. При рождении или усыновлении второго и последующих детей будет выплачиваться по 616 617 рублей.

Маткапитал автоматически оформят с 15 апреля в России. И в Бердске
В России начнут автоматически оформлять материнский капитал
Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
Маткапитал автоматически оформят с 15 апреля в России. И в Бердске

Маткапитал автоматически оформят с 15 апреля в России. И в БердскеДетское пособие до 3 лет: По 12 037 рублей ежемесячно в 2020 году будут получать мамы первенцев в России, Бердске и НовосибирскеЕщё 97 новостей

Материнский капитал начнут оформлять автоматически с 15 апреля, сообщила пресс-служба Министерства труда.
«Подавляющему большинству семей, в которых родятся дети, не потребуется даже подавать заявления для его получения», — уточнили в ведомстве.

После рождения ребенка данные поступят в ПФР из Единого реестра записей актов гражданского состояния. Пенсионный фонд проверит, есть ли ограничения, которые могут препятствовать выплате: если все в порядке, то сертификат будет оформлен, информацию о нем направят владельцу.

Женщина, получающая маткапитал и зарегистрированная на портале госуслуг, сразу после выдачи сертификата получит соответствующее уведомление в личном кабинете, кроме того, оповещение придет на номер телефона, который указан на сайте.
При этом остается возможность подать заявление через портал госуслуг или в отделениях Пенсионного фонда и МФЦ: в таком случае сроки оформления сертификата сократятся с 15 до пяти рабочих дней, а о его готовности проинформируют сотрудники единого контактного центра Пенсионного фонда.

Как отметил глава министерства Антон Котяков, маткапитал станет первой в России социальной госуслугой, которая «предоставляется гражданину автоматически, без его участия», передает РИА Новости.

Владимир Путин 1 марта подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала, который предусматривает продление ее действия до конца 2026 года, а также ежегодную индексацию выплат.

Семьи, в которых с 1 января нынешнего года появился на свет или был усыновлен первый ребенок, получат по 466 617 рублей. При рождении или усыновлении второго и последующих детей будет выплачиваться по 616 617 рублей.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Рождаемость повысится?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскПрорвало: Отключат горячую воду ради устранения аварии на трубопроводе в центре Бердска
22:02 11-03-2020
Прорвало: Отключат горячую воду ради устранения аварии на трубопроводе в центре Бердска
Похитили 1 млрд рублей в "Россельхозбанке" неизвестные липовые кредиторы в Санкт-Петербурге
22:00 11-03-2020
Похитили 1 млрд рублей в
Бастуют за обещанную зарплату в 120 тыс. рублей строители на острове Русский
21:50 11-03-2020
Бастуют за обещанную зарплату в 120 тыс. рублей строители на острове Русский
БердскМинусовая температура и облачность сохранятся в Бердске 12 марта 1
21:45 11-03-2020
Минусовая температура и облачность сохранятся в Бердске 12 марта
БердскМаткапитал автоматически оформят с 15 апреля в России. И в Бердске
21:30 11-03-2020
Маткапитал автоматически оформят с 15 апреля в России. И в Бердске
Лунный календарь посадки рассады на март 2020 года: что посадить с 11 по 20 марта 30
21:19 11-03-2020
Лунный календарь посадки рассады на март 2020 года: что посадить с 11 по 20 марта
Свыше 100 тыс. рублей зарабатывают в месяц финансисты и страховщики
21:15 11-03-2020
Свыше 100 тыс. рублей зарабатывают в месяц финансисты и страховщики
БердскСпасают жизнь падающей в обмороки с температурой 39,5 трехлетней Эльвире почти 2 месяца врачи Новосибирска и Бердска
21:05 11-03-2020
Спасают жизнь падающей в обмороки с температурой 39,5 трехлетней Эльвире почти 2 месяца врачи Новосибирска и Бердска
Пикетируют против обнуления президентских сроков активисты в Москве
21:00 11-03-2020
Пикетируют против обнуления президентских сроков активисты в Москве
Одобрил поправки в Конституцию Совфед следом на Госдумой 1
20:45 11-03-2020
Одобрил поправки в Конституцию Совфед следом на Госдумой