75 дней до Победы: ходишь или нет в кино?

Сюжет: 75 дней до Победы
«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».
Привет с фронта! 26-I-43г.
Добрый день или вечер!
Гена! Письмо твое получил спасибо, что написал.
Гена! Я рад тем, что ты учишься на хорошо и отлично. Желаю тебе так и учиться в дальнейшем. Гена, ты просишь журналов, но у меня их нету, а открыток пришлю, если примут на почте.
Гена! Передай привет Зое, Юре и всем остальным.
Опиши как призыв в Бердске и в какой школе учишься.
Вот пока и все.
Целую твой дядя Федя!
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