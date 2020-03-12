12.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

75 дней до Победы: ходишь или нет в кино?

17:00 12.03.2020, Елена Белоусова Фото: БИХМ
0

Каждый день на сайте «Курьер. Среда. Бердск» выходит письмо бердского участника Великой Отечественной войны. Федор Овчинников пишет своим родным с фронта.

75 дней до Победы: ходишь или нет в кино?
Федор Овчинников пишет родным с фронта
Сюжет: 75 дней до Победы
75 дней до Победы: ходишь или нет в кино?

75 дней до Победы: ходишь или нет в кино?75 дней до Победы: жив и здоров, того и вам желаюЕщё 14 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

Привет с фронта! 26-I-43г.
Добрый день или вечер!

Здравствуй, дорогой племянничек Гена! Передай привет маме Марусе, с приветом к вам Федя! Сообщаю, что нахожусь на фронте жив и здоров того и тебе желаю.
Гена! Письмо твое получил спасибо, что написал.
Гена! Я рад тем, что ты учишься на хорошо и отлично. Желаю тебе так и учиться в дальнейшем. Гена, ты просишь журналов, но у меня их нету, а открыток пришлю, если примут на почте.
Гена! Передай привет Зое, Юре и всем остальным.
Опиши как призыв в Бердске и в какой школе учишься.
Ходишь или нет в кино и есть ли у тебя деньги ходить в кино?
Вот пока и все.
Целую твой дядя Федя!
Мой адрес
946 полевая почта
часть 258
мне

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Храните письма?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Мозг замкнуло: почему болит нога, которую потерял 20 лет назад?
17:28 12-03-2020
Мозг замкнуло: почему болит нога, которую потерял 20 лет назад?
Смертельная ночь: почему гипертония ударяют ночью?
17:25 12-03-2020
Смертельная ночь: почему гипертония ударяют ночью?
Имя влияет на здоровье человека: список самых «тяжелых» имен. Узнай эти имена!
17:23 12-03-2020
Имя влияет на здоровье человека: список самых «тяжелых» имен. Узнай эти имена!
"Умные" электросчетчики не поднимут тарифы
17:21 12-03-2020
БердскСтипендию в 2000 рублей ежемесячно будут получать биатлонистка Анна Прижимова и другие одаренные спортсмены Бердска
17:15 12-03-2020
Стипендию в 2000 рублей ежемесячно будут получать биатлонистка Анна Прижимова и другие одаренные спортсмены Бердска
БердскФотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает "Курьер.Среда.Бердск"
17:12 12-03-2020
Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает
Бердск75 дней до Победы: ходишь или нет в кино?
17:00 12-03-2020
75 дней до Победы: ходишь или нет в кино?
На полмиллиарда рублей нашли алкоголя на патронном заводе в Подмосковье
17:00 12-03-2020
На полмиллиарда рублей нашли алкоголя на патронном заводе в Подмосковье
БердскРабота в Бердске: 129 вакансий предлагают работодатели жителям Бердска
16:34 12-03-2020
Работа в Бердске: 129 вакансий предлагают работодатели жителям Бердска
Единоглассно одобрили поправки в Конституцию депутаты в Новосибирской области 1
16:30 12-03-2020
Единоглассно одобрили поправки в Конституцию депутаты в Новосибирской области