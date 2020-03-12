75 дней до Победы: ходишь или нет в кино?

Федор Овчинников пишет родным с фронта

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

Привет с фронта! 26-I-43г.

Добрый день или вечер!



Здравствуй, дорогой племянничек Гена! Передай привет маме Марусе, с приветом к вам Федя! Сообщаю, что нахожусь на фронте жив и здоров того и тебе желаю.Гена! Письмо твое получил спасибо, что написал.Гена! Я рад тем, что ты учишься на хорошо и отлично. Желаю тебе так и учиться в дальнейшем. Гена, ты просишь журналов, но у меня их нету, а открыток пришлю, если примут на почте.Гена! Передай привет Зое, Юре и всем остальным.Опиши как призыв в Бердске и в какой школе учишься.Ходишь или нет в кино и есть ли у тебя деньги ходить в кино?Вот пока и все.Целую твой дядя Федя!Мой адрес946 полевая почтачасть 258мне