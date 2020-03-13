75 дней до Победы: первый раз на передовой подумал, что с ума сойду

Анатолий Лапин пишет, что кормят их хорошо

«Курьер. Среда. Бердск» вместе с Бердским историко-художественным музеем продолжает проект «75 дней до Победы». С 24 февраля каждый день на сайте выходят письма бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

9.02.43 г.

В добрый час, дорогая Мама, Папа, Игорь и Аля, она уже наверно большая. Сообщу несколько слов о своей красноармейской боевой жизни. Во-первых, что я сейчас по случаю ранения занимаю должность взводного писаря. Скоро уходим опять бить Гансов, уже привык к совсем другой жизни. Когда прибыл первый раз на передовую, то подумал, что сойду с ума, а сейчас привык – будто так и надо… Интересно узнать, где Пашка Новиков, где Пашка Лапин, Толька и Витька Кирилловы. Все сообщите, пишите письмо подлиннее. Передайте мой краснознаменный боевой красноармейский привет всем родным и знакомым. Как живёшь ты, мама? Как твоё здоровье, наверное, уже старухой стала. Я тебя часто во сне вижу. Вспоминаю, как я с тобой здорово ругался, но опять же я тебя и любил.



Вот что значит любить не так, как «отец».

Ну, это всё прошло, все нужно позабыть, и если вернусь, будем жить по-новому. Как там Игорь, наверно, уже здоровый стал, наверно, если вернусь, так не узнает, так наверно шишкарей наставит, но мы еще поборемся и подеремся.

Как он учится. Ну и как маленькая Аля, помнит меня или нет? Там передайте ей самый большой привет, пускай помнит.

Как у вас с хлебом, с продуктами и с овощами? Что посадили в огороде? Нас кормят хорошо, три раза в день: первое и второе, хлеба 800 гр., сахар, махорка, часто нам приходят с тыла подарки с письмами. А с фрицами дело обстоит хуже, скоро прогоним его с нашей священной земли. Красная армия, не поверишь, мама, стала очень сильная. Мы по приказу маршала т. Сталина усваиваем нашу тактику и скоро большим сильным ударом разобьем Гитлера. И в историю человечества войдет еще одна страница о непобедимости Красной Армии.

Ну пока все, писать дальше нечего.

Прошу тебя, дорогая мама, с получением этого письма напиши мне все о новостях у нас в Бердске. Приду из армии обязательно командиром.

Ну, вот и все, до свиданья, ваш сын Анатолий Лапин.

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Анатолий Лапин пишет родным с фронта

Лапину Анатолию