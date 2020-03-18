Сколько еды нужно купить, чтобы пережить карантин из-за коронавируса. Инструкция

Жители европейских стран уже столкнулись с карантином и даже почти научились с этим жить. Но в супермаркетах нет-нет да и запаникуют — и ну скупать все подряд.

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Предупреждаем, что в своих выкладках мы сознательно не стали принимать в расчет алкоголь, сигареты и презервативы. Не потому что человеческие слабости нам чужды, а ввиду большого разброса в индивидуальных потребностях населения. Какое бы среднее количество этих продуктов мы ни указали, одна часть наших читателей воспримет его как упрек, а другая — как руководство к действию. Бытовую химию мы рассчитывать тоже не стали, потому что средства для мытья посуды, стиральные порошки и шампуни расходуются долго, и, если что-то такое в вашем домохозяйстве и так есть, то велик шанс, что на этих запасах вы и протянете весь карантин. Отметим только, что руки придется мыть часто, поэтому докинуть кусок любого подходящего вам мыла в продовольственную корзину в любом случае не будет лишним.

Итак, начнем с самого главного — во всяком случае, по мнению европейцев, которые столкнулись с карантином раньше нас. И тут же бросились скупать туалетную бумагу.

Издание Vice уже рассчитало количество этого стратегического ресурса, достаточное для двухнедельного карантина. Однако, если прочитать текст внимательно, становится ясно, что указанные в нем цифры для наших широт не подходят. В основе — данные портала Массачусетского технологического института (да, это не только историческая родина роботов Boston Dynamics, но и кладезь неожиданно полезной информации). МИТ утверждает, что среднестатистический рулон туалетной бумаги в ничем не выдающемся домохозяйстве расходуется примерно за пять дней (но это в нормальных условиях, когда жильцы могут выходить из дома и решать часть своих гигиенических проблем за его пределами). Авторы статистики уверены, что обитатель домохозяйства за одно посещение туалета расходует около 8,6 листочка бумаги. Что равняется 57 листам в день, или 20805 листам в год. В институте считают, что рулон двухслойной бумаги содержит 500 таких листочков, а весит 227 граммов. То есть на год выходит 42 рулона.

И вот тут — самое тонкое место расследования Vice. Потому что, по данным глобальной платформы бизнес-данных Statista, среднестатистический американец использует не 42, а аж 141 рулон туалетной бумаги ежегодно. На втором месте — немцы с 134 рулонами. За ними идут британцы, которые потребляют 127 рулонов. Во Франции гражданин за год спускает в унитаз в среднем 71 рулон туалетной бумаги, в Италии — 70. Данные, на которые опирается Vice, годятся разве что для Бразилии, где много диких обезьян и расход туалетной бумаги — 38 рулонов в год на душу населения.

Один рулон, который имеет в виду Statista, весит около 90 граммов. Это рулон популярной в наших супермаркетах туалетной бумаги имеет 23 метра в длину и содержит всего 184 листочка. Упаковка из 12 рулонов весит 1,1 кг, то есть около 90 граммов штука. В расследовании Vice, судя по всему, фигурирует бобина весом 227 граммов, которая в российских магазинах не встречается. А Statista не потрудилась рассчитать объемы потребления в России.

Можно, конечно, пойти по простому пути и прикинуть, как вы склонны разматывать рулон туалетной бумаги — размашисто, по-американски, или по-французски экономно. Но нам нужна точность, не так ли?

Для этого надо выяснить, на какое количество походов в туалет должно хватить наших запасов. По данным скандинавского журнала гастроэнтерологии (Scandinavian Journal of Gastroenterology), в котором были опрошены 268 человек (в возрасте от 18 до 70 лет), 98 процентов респондентов имели стул от трех раз в день до трех раз в неделю. Это — зона комфорта, из которой мы не планируем выходить. То есть в среднем получается 1,7 раза ежедневно. Но женщины, будем честны, используют туалетную бумагу чаще. По данным урологического медицинского портала, для женщин нормой считается ходить по малой нужде от 6 до 10 раз в день. В среднем получается 8, каждый из которых потребует 1–2 листочка.

За две недели выходит, что мужчины воспользуются туалетной бумагой 24 раза, или 206 листочками, а женщины — на 112 раз (168 листочков) больше. Да, сортир — не то место, где уместны рассуждения о равенстве.

Если данные Массачусетского технологического университета про 8,6 листочка на раз верны, мужчине на две недели требуется 1,5 рулона туалетной бумаги, а женщине — два. Упаковки из шести рулонов семейной паре должно хватить на весь карантин с запасом.

К чему это мы? Скупать туалетную бумагу в оптовых объемах не имеет ни экономического, ни физиологического смысла.

Еда и вода — в представлении немцев, МЧС и Минздрава

Власти Германии на фоне коронавируса опубликовали список припасов, которые населению рекомендуется иметь дома на случай любой чрезвычайной ситуации, не только эпидемии или пандемии. Федеральное ведомство по защите населения и ликвидации последствий стихийных бедствий составило список групп продуктов, которых должно хватить на 10 дней. Мы увеличим указанные объемы до двух карантинных недель.

Получается, что немцу на этот период должно хватить 28 литров питьевой воды; в общей сложности 4,9 кг хлеба, картофеля, макарон и риса; 5,6 кг овощей и бобовых; 3,5 кг фруктов и орехов; 3,5 кг молока и молочных продуктов, 2,1 кг рыбы, мяса и яиц; около 0,5 кг масла, растительного и животного. Все это — на одного человека. Это добро рекомендуется накапливать постепенно и использовать методику ротации продуктов — то есть включать запасы в повседневное потребление пищи, чтобы они не успевали испортиться в ожидании чрезвычайной ситуации.

А вот рекомендуемые российским МЧС нормы обеспечения продовольствием на одного человека в сутки более конкретны.

Питьевой воды, например, требуется от 2,5 до 5 литров — то есть минимум семь пятилитровых баклажек на человека на весь период карантина. Далее — по списку, с расчетом на две недели (там, где возможно, мы округлили объемы в пользу едока) спартанский индивидуальный рацион питания может выглядеть так:

1. Печенье, галеты, крекеры — 5,2 кг

2. Консервы мясные — 2,4 кг

3. Консервы рыбные — 1,75 кг

4. Консервы мясо-растительные — 3,7 кг

5. Масло животное — 420 г

6. Молоко цельное сгущенное с сахаром — 910 г

7. Сахар — 840 г

Есть у МЧС на основе рекомендуемых норм суточного обеспечения продовольствием на одного человека и более разнообразный вариант:

1. Хлеб и хлебобулочные изделия — 6,5 кг (если хранить хлеб в холодильнике, срок его годности значительно увеличивается)

2. Крупа гречневая — 560 г

3. Крупа рисовая — 560 г

4. Изделия макаронные — 560 г

5. Консервы мясные — 2,1 кг

6. Консервы рыбные — 1,4 кг

7. Масло животное — 700 г

8. Масло растительное — 140 г

9. Продукция молочной и сыродельной промышленности (да-да, санкционка) — 350 г

10. Сахар — 1 кг и 50 г

11. Чай — 42 г

12. Овощи, грибы, фрукты сушеные — 210 г

13. Консервы плодовые и ягодные — 1,4 кг

14. Консервы овощные, томатные — 6,5 кг

15. Соль поваренная пищевая — 280 г

16. Пряности, приправы и добавки — 1,4 г

Но в этих рекомендациях, очевидно, слишком много соли и сахара, да и от сплошных консервов с непривычки может замутить. Какой-то не слишком полезный рацион получается.

Исходя из принципов здорового питания, Министерство здравоохранения установило собственные нормы потребления основных пищевых продуктов еще в 2016 году. Авторы не мелочились и рассчитали рацион на год. Но мы не планируем сидеть на карантине так долго, поэтому разделим рекомендации министерства на 52 — по числу недель в году (нормальном, а не високосном, как наш 2020-й) и помножим на 2. Вот что получается:

1. Крупы

мука для выпечки хлеба и кондитерских изделий — 2,5 кг

рис — 270 г

гречка — 150 г (на две недели! Люди, скупившие всю гречку в супермаркетах, вы чего?)

манная крупа — 77 г

овсяная крупа — 77 г

пшенная крупа — 77 г

прочие крупы (вдруг кому-то захочется немыслимой экзотики) — 150 г

макаронные изделия — 300 г

бобовые (горох, фасоль, чечевица) — 115 г

2. Овощи

Картофель — 3,5 кг

капуста белокочанная, краснокочанная или цветная — 1,5 кг

помидоры — 400 г

огурцы — 400 г

морковь — 650 г

свекла — 700 г

лук — 400 г

прочие овощи (перец сладкий, зелень, кабачки, баклажаны и др.) — 800 г

бахчевые (арбузы, тыква, дыни) — 600 г (учитывая сезон, придется обойтись без арбузов, но Минздрав их рекомендует, поэтому и мы не вычеркиваем)

3. Фрукты свежие — 3,8 кг, из них 1,9 кг яблок

4. Сахар — 920 г

5. Мясные продукты — 2,8 кг, из них птица — 1,2 кг и говядина — минимум 800 г

6. Рыба — 850 г

7. Молочные продукты

молоко, кефир и йогурт с жирностью 1,5 — 3,2% — 1,9 кг

молоко, кефир и йогурт с жирностью 0,5 — 1,5% — 2,2 кг

сметана, сливки 10–15% жирности — 115 г

масло животное — 76 г

творог с жирностью 9–18% — 350 г

творог с жирностью 0–9% — 400 г

сыр — 300 г

9. Яйца — 10 штук

10. Масло растительное — 500 г

11. Соль поваренная — 150 г

Шоколадки, карамельки и прочие сладости добавляйте сами — и пусть они будут на вашей, а не на нашей совести.

Мы ни в коем случае не призываем немедленно бежать и закупаться по списку. Но эти расчеты показывают, что даже самые суровые карантинные запасы — это не пятьдесят рулонов туалетной бумаги и десять пачек гречки на нос. Запасы должны быть разнообразными. И, прежде чем отправляться в магазин, проведите ревизию кухонных шкафчиков и холодильника — возможно, часть продуктов у вас дома и так уже есть.

Источник: Фонтанка